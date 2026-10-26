Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Îlham Ehmed, siyasetmedara Kurd a Sûriyê, di semînerekê de li Zanîngeha Silêmaniyê ya li Herêma Kurdistanê ya Iraqê, li ser geşedanên dawî yên Rojavayê Kurdistanê û rewşa siyasî ya Kurdan li Sûriyê axivî. Wê tekez li ser girîngiya garantîkirina mafên Kurdan di makezagona Sûriyê de, beşdariya wan di saziyên biryardayînê de û reformkirina pergala perwerdehiyê kir. Her wiha got ku Kurd gihîştine qonaxekê ku tê de hebûn û nasnameya xwe îsbat kirine û fedakariyên wan bê encam nemane.
Li gorî ajansa nûçeyan a Hawarê, ev semîner bi mijara geşedanên dawî yên Rojavayê Kurdistanê, li salona serokatiya Zanîngeha Silêmaniyê hate lidarxistin. Îlham Ehmed wekî axêver beşdarî semînerê bû û bersiva pirsên beşdaran da. Gelek kesayetên siyasî, akademîsyen û welatiyan jî beşdarî vê civînê bûn. Piştî deqeyekê bêdengiyê, bername bi xwendina jiyana wê, nasandina nasnameya wê û nirxandina çalakî û têkoşîna wê ya siyasî berdewam kir.
Îlham Ehmed di axaftina xwe de, bi nîşankirina geşedanên dawî yên li Rojavayê Kurdistanê, got:
«Bi saya têkoşîn û fedakariyên şehîdan, geşedanên ku li Rojavayê Kurdistanê qewimîne gihîştine qonaxekê ku Kurd karîbûne hebûna xwe îsbat bikin. Niha Kurd xwedî nasname û hebûn in û fedakariyên ku hatine kirin bê encam nemane.»
Wê bi berawirdkirina rewşa niha ya Kurdan bi ya berê re, got ku di salên borî de Kurd di çarçoveya dewleta Sûriyê de wekî milet nehatibûn nasîn û her dem rastî zext, zilm û pêkanîna qanûnên neheq li dijî xwe dihatin. Li gorî Ehmed, rewşa niha ya Kurdan li Sûriyê gihîştiye qonaxekê ku hebûna wan bi awayekî tevahî hatiye îsbatkirin.
Ev siyasetmedara Kurd di berdewamiya axaftina xwe de li ser rewşa perwerdehiyê û geşedanên siyasî yên Sûriyê rawestiya û tekez kir ku divê Kurd ji pergala perwerdehiyê bêpar nemînin û mafên wan neyên binpêkirin. Wê her wiha, bi îşaretkirina geşedanên dawî yên di pergala perwerdehiyê de, got ku zimanê Kurdî gihîştiye astekê ya pêşketîtir û divê di makezagona Sûriyê de wekî mafekî qanûnî û rewa bê naskirin.
Ehmed derbarê pêvajoya yekgirtina hêzên leşkerî û saziyên rêveberiya xweser di nav avahiya hikûmeta demkî ya Sûriyê de jî got ku Hêzên Sûriya Demokratîk (QSD) wekî hêzeke sereke beşdarî vê pêvajoyê bûne û di rêveberiya xweser de jî hin guhertin çêbûne.
Lêbelê, wê asta beşdariya jinan di navendên biryardayînê de wekî lawaz nirxand û got ku avahiya niha ya Sûriyê hîn jî bi tevahî amade nîne ku jin roleke çalak û tam bilîzin.
Îlham Ehmed her wiha li ser pêdiviya ji nû ve rêxistinkirina avahiya siyasî ya Sûriyê, bi awayekî ku rola Kurdan di wê avahiyê de were garantîkirin, pêşniyar kir ku ji sedî 20ê kursiyên parlamentoyê ji nûnerên Kurdan re bên veqetandin. Wê hêviya xwe anî ziman ku parlamentoya Sûriyê bikaribe rola xwe ya rastîn bilîze.
Wê her wiha tekez li ser pêdiviya avakirina komîsyonekê kir ku maf û statûya Kurdan diyar bike. Got ku avakirina saziyeke wiha dikare alîkariya pêşketina serkeftîtir a pêvajoya yekgirtinê bike. Li gorî Ehmed, şopandina domdar a mijarên têkildarî jinan û rêxistinkirina beşdariya wan, ligel garantîkirina gihîştina wekhev a hemû welatiyan bo pergala perwerdehiyê, ji gavên din ên girîng in ku divê di vê pêvajoyê de bên avêtin.
Di dawiya semînerê de, beşdaran pirsên xwe pêşkêş kirin û Îlham Ehmed jî bersiva wan da.
..................
Dawîya Nûçeyî/
Your Comment