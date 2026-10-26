Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Ajansa Reutersê bi veguhastina gotinên hin çavkaniyên ewlehiyê yên li Herêma Kurdistanê ya Iraqê ragihand ku dronekê kampeke Kurên dijberê Îranê li bakurê rojhilatê Hewlêrê kir hedef.
Berî vê yekê, li Hewlêrê dengê çend teqînan hatibû bihîstin.
Berî niha jî balyozê Îranê li Bexdayê, Mihemed Kazim Al-Sadiq, ragihandibû ku Bexda û Tehran li ser derxistina Kurên dijberê Îranê ji Iraqê an jî radestkirina wan ji Îranê re li hev kiriye.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment