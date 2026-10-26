Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Tuncer Bakırhan bi beşdarbûna xwe li avahiya Komeleya Rojnamegeran a Dîcle û Firatê (DFG) li Amedê, bi nûnerên Komeleya Jinan a Rojnamegerên Mezopotamyayê (MKG), ajansa nûçeyan a Jinnews, Ajansa Nûçeyan a Mezopotamya (MA), Ajansa Nûçeyan a Kurdî, Welat û rojnameya Yeni Yaşam re hevdîtin kir.
Di vê hevdîtinê de, Salman Çiçek, hevserokê Komeleya Rojnamegeran a Dîcle û Firatê, Roza Metîna, seroka Komeleya Jinan a Rojnamegerên Mezopotamyayê, Serhat Eren, parlamenterê Amedê, Heqî Buldan, rojnameger û nûnerê sendîkaya Basın-İş ya girêdayî DİSK’ê û hejmarek rojnamegerên medyayên Kurdî amade bûn.
Di hevdîtinê de, zextên dadwerî û siyasî yên li ser medyayan, sansor, binçavkirina rojnamegeran, astengkirina malper û hesabên medyayî û rêyên têkoşîna hevpar li dijî van sînordarkirinan hatin nîqaşkirin.
Rojnameger: Tevî destpêkirina pêvajoya aştiyê, zextan didomin
Nûnerên medyayan di vê civînê de gotin ku tevî destpêkirina pêvajoya aştiyê û civaka demokratîk, zext, sansor, binçavkirin û sînordarkirinên dîjîtal ên li dijî rojnamegeran û saziyên medyayî hîn jî didomin.
Wan her wiha bal kişand ser zextên li ser rojnamegerên jin û gotin ku ew ê ji hewldana xwe ya ji bo dengê jinan bigihînin civakê û parastina mafê civakê yê gihîştina agahiyan paşde nekevin.
Li gorî beşdaran, domandina sînordarkirinên li dijî medyayên rexnegir bi atmosfera ku ji bo pêşketina pêvajoya aştiyê pêwîst e, li hev nayê. Ji bo têkoşîna li dijî vê rewşê jî hevkariya berfireh di navbera saziyên medyayî, sivîl û siyasî de pêwîst e.
Bakırhan: Rojnamegeriya azad ji rastiyê paşde venekişiye
Tuncer Bakırhan di axaftina xwe de tekez li ser girîngiya azadiya medyayan kir û got:
«Rojnamegeriya azad, tevî hemû zextan, ji ragihandina rastiyê paşde venekişiye.»
Wî bi îşaretkirina zextên ku rojnamegerên Kurd di demên cuda de rastî wan hatine, got:
«Di dema borî de rojnameger bi bombebaran û kuştinê dihatin hedefgirtin; îro zext û sansor cihê wan rêbazan digirin.»
Hevserokê Partiya DEM’ê got:
«Di pêvajoyekê de ku em behsa aştiyê dikin, divê rê li ber rojnamegeriya rastîn bê vekirin. Divê şerê li dijî rojnamegeriyê bi dawî bibe.»
Tekez li ser têkoşîna hevpar li dijî sansorê
Bakırhan helwesta hikûmetê ya li hember çapemeniyê wekî yek ji pîvanên nirxandina asta pabendbûna wê bi pêvajoya aştiyê destnîşan kir û got ku berdewamkirina êrîşan li ser medyayan pêşketina vê pêvajoyê dijwartir dike.
Wî tekez li ser pêwîstiya avakirina têkoşînekê ya hevpar li dijî sansor û zextan kir û got:
«Em ê bi hev re têbikoşin û van zextan ji holê rakin. Em ê bibin dengê rastiyê.»
Di dawiya civînê de, beşdaran li ser xurtkirina hevkariyê di navbera medyayan, saziyên pîşeyî û hêzên siyasî de û dîtina çareseriyên hevpar ji bo parastina azadiya çapemeniyê danûstandin kirin.
Dawiya Peyam/
Your Comment