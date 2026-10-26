Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Ayetullah Amolî Larîcanî, serokê Meclîsa Destnîşankirina Mesleheta Rejîmê ya Îranê, di peyamekê de behsa sûcdarîya serokên Amerîkî-Sîyonî û piştgirên wan ên Ewropî kir û got ku ew tenê bi zimanê hêzê dest ji zordarî û sûcan berdidin. Nivîsa peyamê wiha ye:
Van rojên dawî, wezîrên derve yên Ewropayê li ser kêmkirina aloziyan diaxivin û dibêjin ku pirsgirêka Tengava Hurmuzê çareseriyeke leşkerî tune ye. Bêguman, ew motîvên xwe jî veşartî nahêlin; yek ji bandorên şer li ser aboriya welatên xwe diaxive, yê din jî behsa «bandorên pir giran li ser bihayê hîdrokarbonan» dike.
Salên dirêj ên dorpêç û zextên aborî li ser gelê Îranê û gelên ku teslîmî siyasetên kolonyalîst ên Rojava nebûne, ji wan re girîng nebûn. Şerê zalimane û kuştina gelê mazlûm ê Îranê ji wan re girîng nebû. Dagirkirin û komkujiyên bi dehsalan li dijî gelên Filistîn û Lubnanê jî ji wan re girîng nebûn. Lê dema ku jiyana li van welatan hinekî dijwar bû, dengê diyalogê û daxwaza aştiyê bilind bû.
Ev heman pîvanên ducarî û durûtiya di mafên mirovan ên Rojava de ye; exlaqeke ku ji berjewendîxwaziyê tê. Her ku berjewendî hewce bike, ew bi bêrehmî sûc dikin û heta ji sûcê kêfê jî distînin. Wekî ku keştiya deryayî ya Dena dema ku ji manovrayeke navneteweyî vedigeriya, bi zêdetirî sed deryavanên xwe re xeniqandin. Serokkomarê Amerîkayê jî bêperwa got: «Me dikarî ew bigirta û ji wê sûd werbigirta, lê xeniqandina wan kêfxweştir bû.»
Berpirsiyarên me her tim gotine ku ew ji danûstandinên dadperwer û adil netirsin. Lêbelê, aştiya ku ji fikara li ser bihayê sotemeniyê çêdibe, dê bi guherîna bihayan re biguhere.
Kêmkirina aloziyan li herêmê bi berxwedan li hember zordarî û zextên welatên rojavayî û piştgirên wan ên herêmî pêk tê. Serokên sûcdar ên Amerîkî-Sîyonî û piştgirên wan ên Ewropî, ji bilî zimanê hêzê, dê dest ji zordarî û sûcan bernedin.
Dawiya peyamê.
Etîket:
- Ayetullah Amolî Larîcanî
- Îsraîl
- DYA (Amerîka)
- Meclîsa Destnîşankirina Mesleheta Rejîmê
Your Comment