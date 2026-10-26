Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Xwenîşandan û nerazîtî li Sûriyê bi mebesta redkirina liv û tevgerên berdewam ên Rejîma Siyonîst li başûrê vî welatî û di şermezarkirina kuştina Muaz Beîr, ciwanekî astengdar ku bi gulebarankirina leşkerên vê rejîmê li derdora rojavaya Derayê can da, hatin lidarxistin.
Sûrî li Şama paytextê û derdora wê û herwiha li Dera, Quneytere, Hums, Hema, Heseke, Reqqa û Îdlibê daketin cadeyan.
Xwenîşanderan alayên Sûriyê û hin pankardên di şermezarkirina destdirêjîyên Rejîma Siyonîst da hilgirtibûn û daxwaza sekinandina êriş û liv û tevgerên leşkerî û azadkirina girtîyên sûrî yên di girtîgeha vê rejîmê da kirin.
Ev xwenîşandan hevdem digel berdewambûna liv û tevgerên leşkerî yên Rejîma Siyonîst li parêzgeha Quneytereyê bûn û daxwaz ji civaka cîhanî û Saziya Hevkariya Îslamî ji bo destwerdanê bi mebesta piştgirîya ji sivîlan û rêzgirtina li serwerî û yekparçetiya axa Sûriyê zêde bûn.
………
Dawiya Raporê/
Your Comment