NAVENDA NÛÇEYAN
Cîgirê Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê da zanîn ku dê berpirsên mezin ji Erebistana Siûdiyê, Pakistan û Tirkiyeyê serdana Îranê bikin.
Ajansa Nûçeyan a Tasnim (Îran) diyar kir Cîgirê Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê Elî Baqer Kanî gotiye berpirsên mezin ji Siûdiya Erebistan, Tirkiyeyê û Pakistan dê serdana Îranê bikin û bi berpirsên Îranê re bicivin
Li gorî daxuyaniya Baqer Kanî tê payîn ku Wezîrê Parastinê yê Erebistana Siûdî Xalid Bin Silêman, fermandarê artêşa Pakistanê Asim Munîr û serokê îstîxbarata Tirkiyeyê Îbrahîm Kalin tev li civînê bibin.
Her wiha Baqer Kanî da zanîn ku ew ê bi Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê re bicivin û li ser dosyayên girêdayî ewlehiya herêmê nîqaş bikin.
Baqer Kanî destnîşan kir ku civîn ji bo xurtkirina hevkarî û hemahengiya di navbera dewletên herêmê de tê lidarxistin.
Your Comment