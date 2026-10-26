Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Di beşa yekem a vê nivîsê de, duaya Hz. Fatime Zehra (S) ya derbarê şîeyên wê de hatibû nirxandin. Di vê nivîsê de, girîngî bi duayên aborî, bi taybetî daxwaza çareserkirina pirsgirêkên darayî, daxwaza qanetbûnê ji Xwedê û tekez kirina pesn û spasdariya Xwedê di rewşa feqîrî û dewlemendiyê de tê dayîn.
Bo nimûne, di duayekê de ku wekî «Duaya roja Pêncşemê» ji wê hatiye vegotin, Hz. Fatime Zehra (S) wiha ji Xwedê dixwaze û hînî şîeyên xwe dike ku li cem Xwedê bi vî awayî dua bikin: «اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ الْهُدی وَالتُّقی وَ الْعِفافَ وَالْغِنی وَ الْعَمَلَ بِما تُحِبُّ وَتَرْضی،اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ مِنْ قُوَّتِکَ لِضَعْفِنا وَ مِنْ غِناکَ لِفَقْرِنا وَ فاقَتِنا وَ مِنْ حِلْمِکَ وَ عِلْمِکَ لِجَهْلِنا، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاَعِنّا عَلی شُکْرِکَ وَذِکْرِکَ وَطاعَتِکَ وَعِبادَتِکَ، بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ».
«Xwedayê min! Ez ji te rêberî, parêzkarî ji gunehan, pakî, bêhewcedariya ji kesên din û kirina karên ku tu hez jê dikî û pê razî dibî, dixwazim.
Xwedayê min! Ji hêza xwe ji bo lawaziya me, ji dewlemendiya xwe ji bo feqîrî û hewcedariya me, û ji sebr û zanîna xwe ji bo nezaniya me, ji te dixwazim.
Xwedayê min! Li Mihemed û malbata Mihemed silat û selam bike. Bi rehma xwe, alîkariya me bike ku em ji te re spas bikin, te bi bîr bînin, ji te re bindest bin û îbadeta te bikin, ey herî dilovanê dilovanan!»
Di duayên Hz. Fatime Zehra (s) de, duayên derbarê tengasiya jiyanê, dayîna deynan û berfirehkirina rizqê hene. Ev dua an ji gotinên wê, an jî ji zimanê Îmamên Masûm (a) di çavkaniyên hedîsê de hatine vegotin.
«اَللّهُمَّ قَنِّعْنی بِما رَزَقْتَنی وَ اسْتُرْنی وَعافِنی اَبَدا ما اَبْقَیْتَنی، اَللّهُمَّ لاتُعْیِنی فی طَلَبِ ما لَمْ تُقَدِّرْلی، وَما قَدَّرْتَهُ عَلَیَّ فَاجْعَلْهُ مُیَسَّرا سَهِلاً
Li gel van duayan, duayên ku tê de ji Xwedê qane'etbûn tê xwestin jî hene. Bo nimûne, di duayekê de ku di mijara «daxwaza xêrên dinya û axîretê» de di pirtûkên Mehc ed-Deawat û Bihar el-Enwar de ji wê hatiye vegotin, ev daxwaz ji Xwedê tê kirin:
«اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ الْهُدی وَالتُّقی وَ الْعِفافَ وَالْغِنی وَ الْعَمَلَ بِما تُحِبُّ وَتَرْضی،اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ مِنْ قُوَّتِکَ لِضَعْفِنا وَ مِنْ غِناکَ لِفَقْرِنا وَ فاقَتِنا وَ مِنْ حِلْمِکَ وَ عِلْمِکَ لِجَهْلِنا، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاَعِنّا عَلی شُکْرِکَ وَذِکْرِکَ وَطاعَتِکَ وَعِبادَتِکَ، بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ».
«Xwedayê min! Bi wê rizqê ku tu daye min, min qane'etdar bike. Min biparêze û heta ku ez sax im, her tim tenduristî û saxlemiyê bide min.
Xwedayê min! Di xwestina tiştê ku tu ji bo min nedîyar nekiriye, min bêhêz û bêçare neke. Ew tiştê ku tu ji bo min diyar kiriye, ji min re hêsan û rehet bike.»
Her wiha, di duayekê de ku wekî «Duaya roja Şemiyê» ji Hz. Fatime Zehra (s) hatiye vegotin, ew ji Xwedê rizq, qanetbûn û spasdariyê dixwaze:
«Xwedayê min! Deriyên xezîneyên rehmeta xwe ji me re veke û rehmeteke xwe ji me re bibexşe ku piştî wê, di dinya û axîretê de me ceza nekî.
Ji kerema xwe ya fireh, rizqeke helal û paqij bide me. Me ji kesên din, ji bilî te, bêhewcedar bike û me feqîr û hewcedarî kesên din neke.
Bi vê kerema xwe, spasdariya me ji te re zêde bike û hewcedariya me bi te re jî zêde bike. Bi xwe, me ji kesên din bêhewcedar bike û pakî û xweparêziyê di me de zêde bike.
Xwedayê min! Di dinyayê de ji me re firehî û hêsanî çêke.
Xwedayê min! Em ji te xwe diparêzin ku di her rewşekê de rûyê xwe ji me vegerînî, di demekê de ku em bi dil ji te re hêvîdar in.
Xwedayê min! Li Mihemed û malbata Mihemed silat û selam bike. Ew tiştê ku tu hez jê dikî bide me û ew hêzê bike ku em karên ku tu hez jê dikî pêk bînin, ey herî dilovanê dilovanan!»
Ji aliyekî ve, di vê duayê de girêdana di navbera daxwaza rizqê helal û fireh û armancên wekî bêhewcedarbûna ji kesên din, girîngîdana Xwedê, zêdekirina spasdariya ji Xwedê û zêdekirina hesta hewcedariya mirov bi Xwedê re, yek ji xalan e ku balê dikişîne.
Di beşa duyem a vê duayê de jî, hezkirina tiştên ku Xwedê hez jê dike û daxwaza hêzê ji bo kirina tiştên ku li cem Wî hezkirî ne tê kirin. Têkiliya di navbera rizqê helal û karên baş de jî zelal e; ji ber ku rizqê helal dikare bibe sedema hêzdarbûna mirov ji bo pêkanîna van karan.
Di beşên pêşerojê yên vê nivîsê de, duayên Hz. Fatime Zehra (S) li ser mijarên din jî dê bên nirxandin.
Seyîd Elî-Esxər Huseynî / Ajansa Nûçeyan a ABNA
Dawiya peyamê
Etîket:
- Duayên Şîeyan
- Duayên Hz. Fatime Zehra (S)
- Hz. Fatime Zehra (S)
- Duayên ji bo berfirehkirina rizqê
- Rizqê helal
Your Comment