Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Rêberê Şoreşa Îslamî ya Îranê, Ayetullah Seyîd Mûçteba Huseynî Xameneyî, di peyameke xwe ya ji bo nûxwaz û xwediyên medalên zanistî û werzîşî yên pêşbaziyên navneteweyî de, bal kişand ser rola bêhempa ya nûxwaz û ciwanên Îranê di warên zanistî û werzîşê de. Wî diyar kir ku nûxwaz bi derbasbûna ji sînorên zanistê, mifteya bihêztirbûna Îranê ne.
Wî herwiha tekez kir ku di çarçoveya stratejiya bingehîn a «Zanîn hêz e» de, pêşketina welêt
hewceyî vejînek zanistî ya kûr û bilez e. Li gorî wî, berpirsiyar divê hem binesazî û derfetên pêwîst ji bo vê pêşketinê peyda bikin, hem jî ji şiyanên takekesî û hişmendiya hevpar a nûxwazan herî zêde sûd werbigirin.
Ev peyam êvarê, di merasîma rêzgirtinê ji bo medalxweyên zanistî û werzîşî yên çalakiya «Medalxweyên hezkirî yên welêt» de, ji aliyê Hec Elî Ekberî ve hate xwendin.
Fatima Zehra, mînaka herî bilind a bawermendan
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn.
Li gorî yek ji rîwayetan, van rojan bi rojên şehadeta serwer û xatûna jinên bihiştê, Hz. Fatima Zehra (silav û selamên Xwedê li ser wê bin), re hevdem in.
Ew yek balkêş e ku dema şehadeta wê nehatiye zanîn; herwiha cihê bi rûmet ê veşartina laşê wê jî veşartî maye. Di asta herî bilind de, qîmet û mezinahiya wê jî ji têgihiştina mirovan wêdetir e.
Ew kesayetiyeke nimûne bû di îbadet, xwedêperestî û bendetiya Xwedê de. Di piştgiriya taybet û hemalî ya ji Pêxemberê Mezin re û di parastina bi dilsozî ya welayet û rêberiya Îmam Elî de jî mînakeke bilind bû.
Wê di warên zanîn û fêrkirinê, nasîna dema rast, rabûna ji bo mafê rast, berxwedan û ravekirina rastiyê de jî roleke girîng lîst.
Wê di sebr, fedekarî, xwebexşî, xizmeta bêminnet û alîkariya civakî de bû nimûneyeke pêşeng. Herwiha di rola hevjînî, dayîktiyê, perwerdekirina zarokan û mezinbûna nifşa Îmamên Paqij de, ku rêberên mirovahiyê ne, mînakeke bilind bû.
Ew di xebat, hewldan, tekoşîn, paqijî, xweşikî, teqwa, ronahî û manewiyatê de jî nimûneyeke girîng e. Bi kurtasî, ew ji bo hemû jin û zilamên bawermend mînakeke pêşeng e.
Ji taybetmendiyên berbiçav ên civaka Fatimî ev e ku rêya tevgerên mezin ên civakî, beşdarbûna di qadên têkoşîn û cîhadê de û tevgereke gelêrî vedike. Herwiha ji bo gelê şoreşger û misilman ê Îranê, rêya pêşketina zanistî û xizmeta nizmane û bêminnet nîşan dide.
Rola nûxwaz û ciwanan di pêşeroja Îranê de
Îrana me ya hêja di vê qonaxê de, ji her demê zêdetir nîşana îrade û hêviyê ye. Rola nûxwaz û ciwanên jêhatî û bişiyan ên Îranê di vê hêvî, pêşketin û destpêkirina rêya pêşerojê ya geş de bêhempa ye.
Lê qadên nûxwaziyê tenê bi zanist, teknolojî, werzîş an jî cûrbecûr jêhatîbûnan sînordar nîne. Her cûre jêhatîbûna erênî û hêja dikare bibe sedema nûxwaziyê.
Van rojan em şahidê derketina pêş a kesayetiyên jêhatî ji nav gelê xwe ne ku bi nêrîneke berfirehtir, ji bo bilindkirina ala pîroz a welatê xwe hewl didin. Ew nûxwazên hişyarî û cîhadê ne.
Em kesên wekî Rîza Elî Xecwî û Elî Landî jî wekî nûxwaz dibînin; divê navên wan li ser deriyên navendên çandî bên nivîsandin. Şehîd û kesên fedekar jî ji nav nimûneyên herî hêja yên civakê ne. Ew bi fedekirina can û tenduristiya xwe bandoreke mezin li ser çarenûsa Îrana Îslamî û gelê wê kirine û xelata bendetiyê ji Xwedayê Yekta wergirtine.
Pîrozbahî ji medalxweyên zanistî û werzîşî
Berî her tiştî, ez derfetê wekî minet dizanim ku serkeftinên zanistî û bidestxistina gelek nîşan û medalên pêşbaziyên olîmpiyadên stêrnasî û stêrnasîya fizîkî, matematîk, zanistên erdê, erdnîgarî, fîzîk, kîmya, biyolojî, kompîtur û hişê sûnî, zanistên mirovî û herwiha serkeftinên werzîşî yên dawî pîroz bikim.
Ez van serkeftinan ji hemû gelê hêja yê welêt û ji her yek ji wan kesên ku navê welêt bilind kirine re pîroz dikim.
Herwiha rêz û qîmeta xwe ji bo îrade û biryara wan kesên ku pêşengên rêza serkeftin, hêvî û pêşketina welêt in, diyar dikim. Ev rêz ji hemû nûxwazên jêhatî, ji ciwan û xortan heta rahêner, mamoste, profesor û zanayên mezin re ye.
Hêvî û motîvasyona nûxwazan ji bo guhertina welêt, ronahiyeke geş e ku ez bi sal û dehsalan e ji dûr û nêz ve şahidê wê me.
Dîtina vê tevgera mezin û hêvîbexş a nûxwazan û pêşketina zanistî ya li welêt, herwiha derketina wê ya di serkeftinên dubare û salane yên zanistî, olîmpiyad û werzîşê de, ji bo hemû gelê Îranê serbilindî û hêzeke mezin a moralî ye.
Serkeftinên werzîşvanan û bilindbûna ala Îranê
Rêzbendiyên bilind ên werzîşvanên xebatkar ên welêt di warên cûrbecûr de, di van roj û mehên dawî de, û tomarkirina rekordên nû, nîşana hewldan, biryardarî, îrade û baweriya wan e.
Ew werzîşvanên ku bi hêza laşî, hêza derûnî, exlaqî û baweriyê, herwiha bi xebata domdar a xwe, hêza Îrana hêja di ber çavên hemû gelan de zêde dikin û jîndariya gelê wêrek ê Îranê nîşanî cîhanê didin.
Jinên werzîşvan jî bi cil û bergên ku nîşana rûmet û serbilindiya jinên Îranê ne, di qada cîhanî de dibiriqin.
Her yek ji wan werzîşvanên ku bi bidestxistina medalên xwe di dilê gelê Îranê de kêfxweşî û heyecanê çêdikin û ala bilind a Îrana Îslamî bi rûmet dikin, bi qasî şiyana xwe di pêkanîna wateya Îraneke bihêz de beşdar û bibandor e.
Ji ber ku van rojan li zanîngeh, medrese û dibistanan de rojên heyecan û baldarî bi zanist û lêkolînê ne, min guncaw dît ku di vê mijarê de peyameke kurt ji bo hezkiriyên zanistê, nûxwazên gel û zanayên Îrana hêja bibêjim.
Nûxwazî: xelatek ji Xwedê
Nûxwazî xelatek ji Xwedê ye. Bingehê wê jêhatîbûn û şiyana hişê mirov e; ew xelata mezin a ku gelê Îranê, bi taybetî ciwanên welêt, jê sûd werdigirin.
Hikmet û bendetî hewce dike ku mirov spasdariya xelata Xwedê bi awayekî rast pêk bîne. Heke ev spasdarî di hemû astên wê yên dilî, zimanî û pratîkî de were kirin, rêya gihîştina asta herî bilind a wê xelatê vedibe.
Qîmetdana xelata nûxwaziyê divê pêşî ji aliyê xwe yê nûxwaz ve were kirin û paşê jî ji aliyê malbat, dê û bav, mamoste, profesor, dibistan, zanîngeh û pergala welêt ve were domandin.
Ev yek alîkariya mezinbûn û pêşketina şiyanên nûxwazan dike û derfetê dide ku ew bi awayekî rast werin bikaranîn.
Ji ber vê yekê, nûxwaz di spasdariya pratîkî ya vê xelatê de xwedî berpirsiyariyeke mezintir e. Divê ew ji bilî xurtkirin û pêşxistina şiyanên xwe, vê jêhatîbûnê bi awayê herî baş ji bo çareserkirina pirsgirêkên welêt û civakê bikar bîne.
Nûxwaz ew kes nîne ku tenê ji ber xwedîbûna jêhatîbûn û hişeke bilind, xwe ji kesên din cuda bibîne û tenê li pey daxwazên demkurt û berjewendiyên xwe yên kesane be.
Nûxwaz ew kes e ku xema pêşxistina jêhatîbûna xwe dike, xwe wekî hêmaneke bibandor di civakê de dibîne û şiyanên xwe hem ji bo pêşketina xwe û hem jî ji bo pêşketina civaka xwe bi hev re bikar tîne.
Zanist divê ji bo çareserkirina pirsgirêkên gel were bikaranîn
Nûxwazên Îranê nîşan dane ku mirov dikare zanist û jêhatîbûnê bike amûreke çareserkirina pirsgirêkên rastîn ên gel û welêt.
Ji teknolojiya hucreyên bingehîn, nanoteknolojî û teknolojiyên biyolojîk heta teknolojiyên pêşketî yên hewa û fezayê, pîşesazî, maden, bijîjkî, çandinî, enerjiya navokî û binesaziyê, ew li pey pratîkîkirina zanist û jêhatîbûna xwe ne.
Hemû me encam û nîşanên vê tevgera pêşketinê di jiyana xwe ya rojane de dîtine.
Hilberîna elektrîkê bi turbînên Îranî di santralên elektrîkê de; teknolojiya zanistî ya di avjenên giravên başûrî de; firîna dronên çandiniyê li ser zevî, baxçe û çeltikên bakurê welêt ji bo baştirkirina karên çandiniyê û rêvebirina av û axê; jidayikbûna zarokên malbatên ku pirsgirêka bêzarokiyê hene bi teknolojiyên pêşketî yên navenda Rûyan; teşxîs û dermankirina nexweşiyên dijwar bi dermanên radyolojîk; şopandina erd, av û berhemên çandiniyê bi satelaytên pîvandina erdê; û zêdekirina karîgerî û ewlehiya xwarinê bi nûjeniyên zanistî û teknolojîk, tenê hin nimûneyên vê xebata mezin û bi bereket in.
Gelek nimûneyên din jî hene ku bi taybetî di warên parastinê û leşkerî de, gelek caran cîhanê şaşmayî hiştine û dê di pêşerojê de jî wiha bikin.
Hêza Îranê li ser bingeha zanist û teknolojiyê ye
Îrana bihêz li ser bingeha hêza zanistî û teknolojîk ava dibe. Ev bingeh yek ji hêmanên herî girîng e ku rola Îranê di hevsengiyên hêzê û nîzama nû ya cîhanê de diyar dike.
Ji ber vê yekê, mifteya bihêztirbûna Îranê derbasbûna ji sînorên heyî û peydakirina çareseriyên nû ji aliyê nûxwazan ve di pirsgirêkên zanistî yên welêt de ye.
Dijminahî, hovîtî û sûcên dijminên Îrana Îslamî yên li dijî zanistvan û nûxwazan jî nîşana rola wan a bandorli ser hêza welêt e.
Ew dijminê ku di şerên ferzkirî yên duyem û sêyem de, û heta salan berî wan jî, zanistvanên navdar û nûxwazên bibandor ên civaka me di navendên zanistî û jiyana wan a rojane de dikuje, nikare pêşketin û hêza Îranê bibîne.
Ew ji hemû amûr û rêbazên xwe sûd werdigire da ku nûxwazên Îranê lawaz bike; ji bêhêvîkirin û şikandina hêviyê heta desthilatdariya li ser hiş û ruhê wan, helandina wan di pergala koloniyalîzma nû de û veguherandina wan bo pîv û pêçên makîneya talanê û sermayedariya rojavayî.
Lê ew ji vê yekê bêhay in ku her dilop xwîna şehîdên zanistvan, profesor, xwendekarên zanîngehê û xwendekarên dibistanê yên vê neteweyê, bûye û dê bibe sedema rabûneke mezin a îrade û pêşketinê.
«Zanîn hêz e»: stratejiya serkeftina Îranê
Gelê Îranê şaristaniya kevin a xwe, serkeftinên cûrbecûr ên di zanist û hunerên pîşeyî de û hebûna zanayên navdar ên cîhanê di bîra xwe de digire.
Di heman demê de, ew paşketina kûr û bêçalakbûna dîrokî ya du sedsalan a serdema Qacar û Pehlewî jî ji bîr nake.
Ev gel nirx û girîngiya stratejiya serkeftinê ya «Zanîn hêz e» û encamên wê baş dizane. Ev stratejî li dijî qebûlkirina serweriya zanistî ya Rojava ye û di sê dehsalên dawî de bûye sedema pêşketina lezgîn a zanistî û lêkolînî ya nûxwazan.
Beşeke girîng ji vê pêşketinê jî ji tedbîr û rêberiya taybet a rêberê me yê mezin û şehîd, Xwedê ruhê wî paqij bike, hatiye bidestxistin.
Heke berî qonaxa niha û şerê ferzkirî yê sêyem, vejîna zanistî ya nû wekî pêşniyareke pêwîst ji bo nûxwazan dihat dîtin, ezmûna her du şeran îro ji hemû kesan re îsbat kiriye ku ev vejîna zanistî divê kûrtir û bileztir be.
Ji bo gihîştina vê armancê, ji bilî berpirsiyarên saziyên zanistî, lêkolînî û teknolojîk, divê her yek ji nûxwaz û zanayên Îrana hêja jî berpirsiyariya xwe ya sereke di avakirina pêşeroja geş a Îrana Îslamî, pêşketin û avadaniya wê de bi ciddî bigire ser milê xwe û van xalên jêrîn li ber çavan bigire.
Pênc pêşniyar ji bo pêşketina zanistî
Yekem: Plansaziya rast û pratîkî ji bo pêşxistina zanistên bingehîn û zanistên mirovî
Divê ji bo pêşketina zanistên bingehîn û zanistên mirovî li welêt plansaziyeke cidî û pratîkî hebe.
Pêşketina zanistên bingehîn, wekî fîzîk, kîmya, zanistên biyolojîk û matematîk, ji ber ku ew bingeha sereke ya zanist û teknolojiyên din ên pratîkî ne, motora pêşketina zanistî û teknolojîk a welêt e.
Her neteweyeke ku gihîştiye asteke bilind, bi pêşketina zanistên bingehîn gihîştiye wê astê. Welatek bê pêşxistina van zanistan, her dem paş dimîne.
Duyem: Derbasbûna ji sînorên zanistê û çareserkirina pirsgirêkên nehatine çareserkirin
Divê baldarî bi rastiyên ku hêj nehatiye keşfkirin, derbasbûna ji sînorên zanistên bingehîn û pêşbaziya domdar ji bo çareserkirina pirsgirêkên zanistî yên hîn bêçareser re were dayîn; bi taybetî di warê matematîkê de.
Ev divê bibe yek ji armanc û mebestên domdar ên pêşketina zanistî.
Sêyem: Afirînerî û nûjenî
Xala sereke di vejîna zanistî de afirînerî û nûjenî ye.
Derfetdana afirînerî û xeyalkirina erênî, ku di gelek zanistan de hêmaneke bingehîn a pêşketin û vekirina deriyan e, gelek girîng e.
Herwiha wêrekbûna zanistî ji bo afirandin, nûjenî û derxistina ramanên nû, û zêdekirina baweriya kesane û neteweyî ji bo ceribandina rêyên nû û nehatiye ceribandin, pêwîst û bi feyde ye.
Pêşkêşkirina teşwîqên guncaw û balkêş ji bo her kesê ku dikare nûjeniyeke bi bandor pêşkêş bike, di avakirina bingeha vê pêşketinê de roleke girîng dilîze.
Çarem: Xwebisêrbûn di çareserkirina pirsgirêkên zanistî de
Xwebisêrbûn di çareserkirina pirsgirêkên zanistî de, peydakirina binesaziyan û rakirina astengên teknolojîk ji bo çalakiyên li derveyî sînorên welêt, dikare hevbeşiya di navbera avakirina bingeheke xurt a navxweyî û vekirina deriyên pêşeroja cîhanî de pêk bîne.
Pêncem: Girêdana zanîngehê bi pîşesaziyê û piştgiriya nûxwazan
Derfetdana nûxwazên jêhatî di warên pratîkî û ceribandinî de, ji destpêka salên xwendina wan ve, bi taybetî bi girêdana pîşesaziyê bi zanîngehê re, û hêsankirina avakirina pargîdaniyên li ser bingeha zanistê, di bikaranîna zanistê û pêşxistina nûxwazan de roleke girîng dilîze.
Hevahengkirina şiyanên zanistî û teknolojîk ên welêt û xurtkirina têkiliyên di navbera nûxwaz, navendên zanistî û lêkolînî, pargîdaniyên zanistî, pîşesazî û heta pargîdaniyên nûjen de, dikare bi piştgiriya saziyên rêvebir ji bo hemû zincîra zanistê heta bikaranîna berhem û xizmetan, xebata mamoste û xwendekaran ji laboratûwarên zanîngeh û navendên lêkolînê biguhezîne bo kargeh û fabrîqeyan.
Ev yek divê li ser bingeha pirsgirêkên girîng ên îro û siberoja welêt, wekî av, ax, xwarin, enerjiya elektrîkê û hişê sûnî, were avakirin.
Vejîna bilez tenê wê demê pêk tê ku berjewendiyên aborî û bazara bazirganîkirina hilber û xizmetan bi motîvasyon û îradeya nûxwazan re bên girêdan û têkiliya domdar di navbera saziyên zanist û lêkolînê, pîşesazî û bazara bikaranînê de were avakirin.
Herwiha beşdariya rasterast û bibandor a nûxwazên warên zanistên teorîkî û ceribandinî yên zanîngeh û medreseyan di astên plansazî û diyarkirina siyasetan de, alîkariyeke mezin ji pêşketina welêt re dike.
Berpirsiyar jî berpirsiyar in ku ji şiyanên kesane, aqilmendî û hişmendiya hevpar a nûxwazên xwedî berpirsiyarî herî zêde sûdê werbigirin.
Îran dikare bibe navendeke cîhanî ya zanistî
Heke ev rê bi awayekî rast were şopandin, navendên zanistî û bingehên zanînê, bi taybetî di hin warên zanistên bingehîn de, hêdî hêdî dê ji welatên Rojava ber bi Îranê ve werin.
Di nav çend salên ne gelek dûr de, Îran dikare bibe referansa cîhanî ya zanist û teknolojiyê. Herwiha armanca ku rêberê me yê şehîd û jîr berê behsa wê kiriye, ango veguherandina zimanê farisî bo yek ji zimanên sereke yên zanistî yên cîhanê, dê pêk were.
Bi hêviya Xwedê, bi bereketa xwîna şehîdên qada nûxwaziyê û bi duaya xêr a serwer û mewlaya me, Hz. Îmam Mehdî (Xwedê derketina wî lez bike), vejîna zanistî ya kûr û bilez a nûxwaz û zanayên gel, û pêşketina hemalî ya Îraneke her ku diçe bihêztir, ji bo gihîştina şaristaniya nû ya Îslamî-Îranî, dê pêk were.
Seyid Mûçteba Huseynî Xameneyî
4ê Abanê 1405 (26ê Cotmeha 2026)
Your Comment