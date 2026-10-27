Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Dadgeha Cezayê ya Kuweytê, Ayetullah Şêx Husên Abdullah al-Me‘tûq, alimê Şîe û du kesên din bi cezayê îdamê mehkûm kir.
Li gorî vê raporê, Dadgeha Cezayê ya Kuweytê, di beşa ku li ser dosyayên ewlehiya neteweyî disekine de, sê kes bi sûcdariya sîxuriyê ji bo Komara Îslamî ya Îranê bi cezayê îdamê mehkûm kirine.
Ayetullah Şêx Husên Abdullah al-Mi‘tûq, alimê Şîe û endamê Kuweytî yê Encumena Bilind a Civata Cîhanî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) Hesen Ebdulhadî Haciyê û Ebdulreza Heyder Dehqanî ew sê kes in ku li gorî îdiayên bêbingeh ên dadgeha cezayê ya Kuweytê, bi cezayê îdamê hatine mehkûmkirin.
Ayetullah Me‘tûq berê sekreterê giştî yê «Hevbendiya Neteweyî ya Îslamî» ya Kuweytê bû. Herwiha, Emîrê Kuweytê çend meh berê, bi hincetên bêbingeh, hemwelatîbûna wî ya Kuweytî betal kir.
....................
Dawiya peyam /
Your Comment