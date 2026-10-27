Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA –- Bedr El Busaîdî, Wezîrê Karên Derve yê Omanê, bi eşkereyî got ku dewleta terorîst a Amerîkayê sedema nelihevî û bêstabilîtiyê li herêmê ye.
El Busaîdî tekez kir ku dewleta terorîst a Amerîkayê bi awayê çêkirina wêneyekî ji Îranê wek gefa ewlehiyê, li ser rêya gihîştina aştiyê astengan çêdike.
Wî herwiha daxwaz kir ku peymana neêrîşê di navbera şeş dewletên endamên Encûmena Hevkariya Kendavê, Îranê û Iraqê de were îmze kirin.
..........
Dawiya peyamê
Etîket
Gotûbêjên Îran û Amerîkayê
Şerê Îran û Amerîkayê
Bedr El Busaîdî
Your Comment