Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Demokratan ji bo lêkolîneke serbixwe derbarê têkiliyên Trump û Epstein de daxwaz dikin
Dosyaya Jeffrey Epstein beriya hilbijartinên navîn ên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê careke din ketiye rojeva siyasî ya vê welatê. Demokratan daxwaz dikin ku ji bo lêkolînkirina têkiliyên Donald Trump, serokkomarê Amerîkayê, bi vê sûcdarê seksî re, lêkolînerekî taybet û serbixwe were tayînkirin.
Li gorî vê raporê, rojnameya The New York Times tekez kiriye ku Demokrat Wezareta Dadê ya Amerîkayê bi veşartina delîlên têkildarî vê mijarê tawanbar dikin. Di vê navberê de, Qesra Spî ev îtham red dike.
Gava Demokratan ev daxwaz pêş xistine, dosyaya Epstein hefteyek beriya hilbijartinên navîn ên welêt careke din bûye mijara balê kişandina raya giştî.
Ev daxwaz li ser bingeha raporekê hatiye amadekirin ku karmendên Demokrat ên Komîteya Dadweriyê ya Meclîsa Nûneran bi sernavê «Em tiştên hevpar hene, Jeffrey» amade kirine. Di vê raporê de dosye û şahidiyên jinên ku gotinên wan bi çembera Epstein ve girêdayî ne, tên nirxandin.
Xebatnameya Newsweek jî diyar kiriye ku rapor vegotinên 11 jinan dinirxîne. Li gorî Demokrat, pênc ji wan rasterast Trump bi sûcên giran ên reftarên seksî yên nebaş di civînên têkildarî Epstein de an jî li ber çavê wî tawanbar kirine.
Di nav îthamên ku di raporê de hatine vegotin de, îdiaya Beatrice Cole jî heye. Wê gotiye ku piştî civînekê bi Trump û Epstein re li Otêla Plaza ya New Yorkê di sala 1993’an de, Trump destdirêjiya seksî li wê kiriye.
Rapor herwiha behsa şahidiya Stacey Williams dike. Ew Trump bi destdirêjiya seksî li ser xwe li Birca Trump tawanbar kiriye; li gorî gotina wê, Epstein jî li wir hebû.
Vegotina Maria Farmer, yek ji kesên ku ji destdirêjiyên di dosyaya Epstein de sax mane, jî di raporê de cih girtiye. Wê gotiye ku Trump li nivîsgeha Epstein a li New Yorkê dîtiye.
Jeffrey Epstein, sermayedarê Amerîkî, ji ber sûcên seksî û bazirganiya bi mirovên di bin temenê qanûnî de di bin lêpirsînê de bû û di sala 2019’an de dema ku di girtîgehê de bû, mir. Ji ber têkiliyên wî yên berfireh bi kesayetiyên siyasî û aborî re û pirsên derbarê mezinahiya tora îstîsmara seksî de, dosyaya wî hîn jî bala raya giştî ya Amerîkayê dikişîne.
..........
Dawiya peyamê
Etîket: Trump û Epstein، Dosyaya Epstein، Hilbijartinên Amerîkayê، Hilbijartinên navîn ên Mijdarê
Your Comment