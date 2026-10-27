Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Di serdema krîza nasnameyê û kêmbûna nimûneyên jiyanê yên berfireh de, ji nû ve xwendina jiyana Hz. Fatima Zehra (s.x) ji sînorên mezhebî û zayendî wêdetir, bersiveke zindî ye ji bo hewcedariya fitrî ya mirovê hevdem. Ew kesayetiyeke ku kamiliya hundirîn bi çalakiya civakî, berxwedana li hember krîzan û jêhatîbûna di perwerdehiyê de li hev anî û asta «mirovê kamil» nîşan da.
Di vê çarçoveyê de û bi nêzîkbûna rojên xemgîn ên şehadeta Siddiqa Tahire (s.x) re, di çarçoveya rêzehevpeyvînên li ser «Nimûnegirtina gerdûnî ji sîreta Fatimî» de, me bi Hocet-ul-îslam wel-muslimîn Emîrhesen Muzafferîzad, lêkolîner û pisporê dîroka Îslamê, re hevpeyvînek kir. Nivîsa vê hevpeyvînê li jêr ji bo xwendekarên hêja tê pêşkêşkirin.
Bismillahirrehmanirrehîm
Yek ji aliyên girîng ên kesayetiya Hz. Siddiqa Şehîde (s.x), ku wê dike nimûneyeke bêhempa ji bo jin û mêr, aliyê têkoşerî yê jiyana wê ye. Ew hem jineke fedakar û hem jî pêşengeke hemalî bû. Keça Pêxemberê mezin (s.a.w.) ji serdema zarokatiya xwe ve ketibû qada têkoşîn û berxwedanê.
Yekemîn tecrubeya wê ya têkoşeriyê di bûyera dijwar û bêhêvî ya Şi‘ba Ebî Talib de pêk hat. Di wê demê de, temenê wê tenê du-sê sal bû û ew hema hema heta temenê çar-pênc saliyê li wir ma. Ev serdem di şert û mercên pir dijwar de derbas bû; şertên ku tenê kesekî bi îman û sebat dikaribû zextên giran ên derûnî û aborî yên wê bisekine. Her kêliyê tirsa êrîşa dijmin hebû û xwarin û pêdiviyên heyî pir kêm bûn. Çavkaniyên dîrokî destnîşan dikin ku di hin rojan de, kesên di dorpêçê de neçar dibûn tenê bi xurmayekê bijîn. Carinan jî ji bo ku hinek hêzê bistînin, xurmayê tenê dimijandin.
Piştî bûyera Şi‘ba Ebî Talib û mirina Hz. Ebû Talib û Hz. Xedîce (s.x), rewşa Pêxemberê Ekrem (s.x.a) ewqas dijwar bû ku ew neçar ma ji Mekkeyê derkeve û bangewaziya xwe ya ji bo dînê Îslamê li derveyî wê bajêr bidomîne.
Zarokatiya di nav bûyerên dijwar de: Ji parastina Pêxember (s.x.a) li Mekkeyê heta koça bi tirs a Medîneyê
Ji bavê xwe dûr ketin, bi xwe jî ji bo Hz. Zehra (s.x) tecrubeyeke dijwar û cûreyek ji fedakariyê bû. Lê belê, wê tu carî ji aliyê derûnî ve bû asteng ji bo bavê xwe û negot: «Çima min tenê dihêlî?» Berevajî vê, di demên ku piştî mirina Hz. Ebû Talib û Hz. Xedîce (r.a) dijminên Pêxember hîn hovtir bûbûn, wê piştgirî da bavê xwe.
Yek ji wan bûyerên xemgîn ew bû ku dema Pêxember (s.x.a) di secdeyê de bû, dijminan zikê devekê danî ser pişta wî ya pîroz. Di wê demê de Hz. Zehra (s.x) ket nav bûyerê, ew barê giran ji ser pişta Pêxember rakir û li ser serokên Qurêşê qîriya: «Ev çi reftareke nebaş e ku hûn dikin?»
Bi rastî, Hz. Siddiqa Şehîde ji serdema zarokatiyê ve bi awayekî pratîkî ketibû qada têkoşînê û rûbirûbûna rasterast bi dijminên Îslamê re.
Di dema koçkirina ber bi Medîneyê de jî, karwana «Fawatem» —ku ji sê jinên mezin, ango Fatima bint Esed, Fatima bint Muhammed û Fatima bint Ebî Talib, pêk dihat—bi Amîrulmûminîn (s.x) re ket rêya vê sefera girîng û xeternak.
Di çolê de, dema ku ji bilî Amîrulmûminîn tu alîkarên wan tune bûn û dijmin jî li pey wan bû, ji vê keçika heşt-neh salî tu nîşaneke tirs û fikarê nedihat dîtin. Ew ji zarokatiya xwe ve cesaret, sebat û asta bilind a baweriya xwe nîşan da.
Piştî koçkirina ber bi Yesribê (Medîneyê), barê giran ê peywira Pêxember (s.x.a) hîn jî berdewam bû. Wî pir caran neçar bû ku ji malê dûr bimîne. Ev yek di dema zewaca Hz. Zehra (s) bi Amîrulmûminîn (s.x) re jî diyar bû; ji ber ku Hz. Elî (a.s.) jî pir caran mijûlî bicihanîna ferman û peywirên Pêxemberê Ekrem bû.
Piştgirî li eniya pêşîn: Ji dermankirina birînên Uhudê heta anîna xwarinê li Xendekê
Di dema şerên serdema destpêkê ya Îslamê de, ku di heyama deh salên desthilatdariya Pêxember (s.a.w.) de nêzîkî sî şerên rasterast pêk hatin, ango bi navînî salê sê şer, Amîrulmûminîn (a.s.) pir caran li malê nebû. Berxwedan, sebat û piştgiriya derûnî û manewî ya Hz. Zehra (s) derfet dida Hz. Elî (s.x) ku bi dilê aram beşdarî şer bibe û wekî alaydar û fermandarê leşkerî, ji Îslamê û Pêxember (s.x.a) biparêze.
Ji bilî vê yekê, Hz. Siddiqa Tahire (s) di hin bûyeran de bi xwe jî beşdarî piştgiriya şerkerî bû. Mînakek ji vê yekê Şerê Uhudê ye. Dema ku xebera şehîdbûna Pêxember (s.x.a) belav bû, ew bi komek ji jinan re gihîşt qada şer. Piştî ku piştrast bû ku Pêxember sax e, wî ferman da ku ew li Hz. Elî (s.x), ku birînên gelek hebûn, xwedî derkeve.
Wê di destpêkê de birînên wî bi têlan dirûtin. Ji bo rawestandina xwînrêjiya birînên kûr jî axistê pêçayê şewitî dan ser birînan. Dema dît ku xwîn hîn jî nayê rawestandin, ji Pêxember(s.x.a) xwest ku were alîkariya Hz. Alî (a.s.). Pêxember bi destê xwe yê pîroz li ser birînan masaj kir û Hz. Elî (s.x) ji xeterê rizgar bû.
Mînaka din Şerê Xendekê ye. Berevajî wêneyê gelemperî, ev şer tenê ji kolandina xendekê pêk nedihat; di navbera herdu artêşan de jî avêtina tîran diqewimî û hin ji hevalên Pêxember, wekî Sa‘d bin Mu‘az, birîndar bûn. Di wê demê de Hz. Zehra (s) xwarinek amade kir û ew ji bo Pêxember(s.x.a) anî.
Pêxember got: «Bi sond li ser Yê ku canê min di destê Wî de ye, sê rojan bû ku min tiştek nexwaribû.»
Hz. Zehra (s) bi vê kiryarê cesaret û fedakariya xwe nîşan da. Armanca wê ew bû ku piştgiriyê bide Resûlullah (s.x.a), pêşî li zirarên laşî û derûnî bigire û erk û berpirsiyariya xwe ya îlahî bi cih bîne.
Tufana piştî wefata Pêxember: Dema ku Zehra (s.x) bû «Alaydara Elî (s.x)»
Lê belê, girîngtirîn qada têkoşeriyê ya Hz. Fatima Zehra (silava Xwedê li ser wê be), serdema piştî wefata Pêxember (s.x.a) bû. Wekî ku Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî di pirtûka xwe ya «Mirovê 250 salî» de gotineke xweş bi kar tîne: Heta ku Pêxember sax bû, ev Alî bin Ebî Talib (a.s.) bû ku alaydariya Resûlullah pêk dianî; lê piştî wefata Pêxember, ev Zehra Murtaziye (s.x) bû ku alaydariya Alî bin Ebî Talib girt ser milên xwe!
Ev yek di şert û mercên ku bajarê Medîneyê, ji ber hebûna qebîleya çolê ya tund û tundrew a «Benî Eslem» (ku Qur'ana Pîroz di derbarê kesên wekî wan de gotinên tund, wekî «di kufr û nîfaqê de dijwartirîn», bi kar tîne), xwedî rewşeke nêzîkî leşkerî bû, pêk hat. Di wê demê de gelek mêr cesaret nedikirin gavê bavêjin an jî tevgerekê bikin.
Di bûyera navdar a ku Hz. Fatima Zehra û Amîrulmûminîn (Silaven Xweda Liwanbin) çûn deriyê malên Ensaran û ji wan alîkarî xwestin de, biryar ew bû ku çil kes bi serên wan Qusand û şûrên ji kîr derxistî werin qadê. Lê mixabin, tenê çar kesan li gorî soza xwe tevgeriyan. Yanî heta kesayetiyên mezin, wekî Selman, Ebû Zer, Miqdad û Ammar Yasir jî, tevî hemû meqam û qîmeta xwe ya bilind, derengtir ketin vê qadê û rewş pir tevlihev bû.
Di şert û mercên wiha xeternak de, Hz. Siddiqa Tahire (s.a.) fêm kir ku hukumdar û xelîfeyê wê demê biryar daye ku Fedekê bi zorê bistîne. Ji ber vê yekê, ew bi komek ji jinan re çû mizgeftê û xutbeyeke bihêz û bêhempa xwend. Wê di destpêkê de hînkirinên îlahî û Îslamî bi kûrahî rave kirin, paşê rewa û meşrûbûna desthilatdariya heyî û xelîfetê xist ber pirsan û bi tundî rexne kir.
Mezara veşartî: Çeka herî bibandor a têkoşerî û dîrokî ya keça Pêxember (s.x.a)
Serdema piştî wefata Pêxember (s.a.w.), çalakiya siyasî û têkoşeriyê ya Hz. Fatima Zehra (s.x) herî zêde tê de xuya bû. Ewqas ku dijminan fêm kirin ku heta ku Fatima (s.x) sax be, ew nikarin ser Alî bin Ebî Talib (s.x) bi ser bikevin û vê mijarê bi dawî bikin. Di dawiyê de, ev têkoşîna wê ya bi cesaret bû sedema şehadeta wê ya mazlûmane.
Ji aliyên din ên têkoşîn û hişyarkirina wê di wê serdemê de, dikarin behsa girîna wê ya mazlûmane, axaftin û xutbeyên wê, herwiha serdana wê ya li goristana Beqî‘ û mezarên şehîdên Uhudê bikin.
Lê belê, dawî û bibandortirîn têkoşîna Hz. Fatima Zehra (s.x), wesiyeta wê ya bi aqil bû: ku ew bi şev were şûştin, bi şev were kefinkirin û bi şev were definkirin. Armanca vê wesiyetê ew bû ku heta hetayê ev pirs di dîrokê de bimîne: Çima tenê keça Pêxember (s.x) divê di şert û mercên wiha de bibe şehîd? Û çima mezara wê ya pîroz heta îro veşartî û nehênî maye?
Balkêş e ku çavkaniyên pêbawer ên Ehlisunnê, di nav de Sahîha Buxarî jî, vê yekê piştrast dikin ku di navbera Hz. Fatima Zehra (s.a.) û xelîfeyê wê demê de nerazîbûn û nakokiyeke giran derketibû holê; ewqas ku Hz. Fatima wesiyet kir ku ew di merasîma cenaze û definkirina wê de amade nebe. Ev yek bi xwe nîşaneyeke eşkere û rêberiyeke girîng e ji bo hemû kesên ku dîroka serdema destpêkê ya Îslamê bi baldarî û dadperwerî dinirxînin.
Hevpeyvîn: Samîra Golkar
Etîket: Şehadeta Hz. Fatima (s.x)، Nimûneya mirovahiyê، Parastina qada Welayetê، Belavkirina dînê Îslamê، Sîreta Fatimî
Your Comment