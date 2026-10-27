Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Belgeyên nû yên FBIyê yên derbarê lêpirsînên dijî-sîxuriyê yên Amerîkayê li ser torên têkildarî rejîma sîyonîst di salên avakirina vê rejîmê de, di nav de qaçaxçêkirina çek û balafiran û berhevkirina agahiyan, tê de hene.
Ev belge, ku Enstîtuya Lêkolîna Siyaseta Rojhilata Navîn (IRMEP) di 21ê Cotmehê de weşandin, nîşan didin ku rayedarên Amerîkayê li ser çalakiyên ku ji qaçaxçêkirina materyalên teqemenî û şandina neqanûnî ya alavên leşkerî bo Filistîna dagirkirî heta têkiliyên îstîxbaratî û gihîştina bo belgeyên Yekîtiya Ereb li New Yorkê dihatin lêkolîn kirin, lêpirsîn dikirin.
Li gorî vê raporê, çend kes di sala 1948an de piştî kifşkirina materyalên teqemenî li benderekê li New Jerseyê hatin girtin. Herwiha di sala 1950an de, Al Schwimmer û çend tawanbarên din ji ber veguhestina neqanûnî ya nêzîkî 30 balafiran bo Îsraêlê hatin cezakirin.
Ev doz beşek ji lêpirsînên FBIyê li ser torên têkildarî îstîxbarata Îsraêlê bûn.
..........................
Dawiya peyamê
Etîket
Rejîma Sîyonîst
Rojhilata Navîn
Îsraîl
FBI
Your Comment