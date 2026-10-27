Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Polîsê rejîma Siyonîst, li ber hilbijartinên Knessetê yên ku dê sibê, roja Sêşemê, pêk bên, asta amadebaşiya xwe ya ewlehiyê bi awayekî bêhempa bilind kiriye. Tê payîn ku nêzîkî 22 hezar hêzên ewlehiyê ji bo parastina navendên dengdanê û pêşîgirtina li aloziyên gengaz werin bicihkirin.
Berpirsiyarekî payebilind ê polîsê ji tora «Îsraîl 24» re ragihand: «Rojê piştî hilbijartinan ji aliyê xetereyê ve kêmtir ji roja dengdanê nîne.» Wî herwiha got ku planên ewlehiyê ji sê meh berê ve ji bo kontrolkirina xwepêşandan û pevçûnên gengaz ên di navbera alîgirên partiyên dijber de hatine amadekirin.
Ev manevraya ewlehiyê di rewşekê de pêk tê ku nirxandin destnîşan dikin ku tu partî bi tenê nikare piraniya mutleq a kursiyên Knessetê bi dest bixe. Ji ber vê yekê, hilbijartina serokwezîrê pêşerojê girêdayî danûstandin û muzakereyên pir tevlihev ên avakirina hevpeymaniyan e, da ku hejmareke herî kêm a 61 kursiyan were bidestxistin.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a «Associated Press», di rewşa çarriya siyasî de an jî heke komên têkçûyî encamên hilbijartinan red bikin, nakokiya siyasî dikare zû ji sindoqên dengdanê derbasî kolanan bibe.
Di heman demê de, «Enstîtuya Demokrasiya Îsraîlê» di analîzekê de hişyarî da û got ku dijwariya sereke ya hêzên ewlehiyê ew e ku bêalîtiya xwe biparêzin û di danûstandina bi xwepêşanderan re qanûnê bi awayekî wekhev bicîh bînin. Ji ber ku li gorî statîstîkên sala 2025an, asta baweriya giştî bi performansa polîsê di nav Cihûyan de ketiye 39% û di nav Erebên de jî gihîştiye 25%.
......
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Rejîma Siyonîst
- Hilbijartinên Knessetê
Your Comment