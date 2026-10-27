Li gorî nûçegihana Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Ji malpera agahdariyê ya Serokkomariyê, Dr. Mesûd Pizişkîyan, serokkomarê Îranê, di axaftina xwe de li heştemîn civîna serokên Foruma Welatên Hinardekarên Gazê li Rûsyayê, bi nîşankirina bandora alozî û tengasiyên herêmî û kiryarên yalî li ser bazara cîhanî ya enerjiyê, li ser pêwîstiya hevkariya bi bandor a welatên endam ji bo kêmkirina xeterepêjirêbûna bazaran û misogerkirina ewlehiya dabînkirin û daxwazê tekez kir.
Serokkomar celbên yalî û destwerdanên leşkerî yên Amerîka li herêmê wek faktorên bandorker li ser bêaramî ya bazarên enerjiyê zanî û bi nîşankirina encamên van guherînên li ser hilberîn, veguhastin û danîna bihayê enerjiyê, daxwaza bertekdana bi bandor li hember kiryarên ku aramiya bazara cîhanî ya gazê tehdîd dikin kir.
Pizişkîyan herwiha li ser kapasîteya Foruma Welatên Hinardekarên Gazê ji bo pêşxistina dîplomasiya pirralî, guherandina ezmûnan û hevrêzkirina siyasetên welatên endam tekez kir.
Serokkomar di beşeke din a axaftina xwe de, pêşxistina veberhênanên hevpar di zincîra nirxa gaza xwezayî, bilindkirina teknolojiyê, zêdekirina berhemdariyê û berfirehkirina bazirganiya herêmî û cîhanî ya gazê wek pêşîniyên hevkariya di navbera endamên forumê danasî û bi nîşankirina cihê Îranê di xwedîbûna rezervan û kapasîteya hilberîna gaza xwezayî de, li ser amadebûna welêt ji bo berfirehkirina hevkariyê bi veberhênerên biyanî û beşdarbûna çalaktir di projeyên jorîn û jêrîn ên pîşesaziya gazê tekez kir.
Nivîsa temam a axaftina Serokkomarê Komara Îslamî ya Îranê li heştemîn civîna serokên Foruma Welatên Hinardekarên Gazê:
Bismillahirrahmanirrahim
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Birêz Vladimir Pûtîn
Serokkomarê birêz ê Federasyona Rûsyayê
Dixwazim di destpêka axaftinê de, digel nîşandana kêfxweşiyê ji bo amadebûna li bajarê xweşik û dîrokî yê Moskowê, ji gel û dewleta dost a Federasyona Rûsyayê, nemaze ji bo mêvandariya vê civîna girîng bi dilpakî spas bikim. Herwiha ji sekreterê giştî yê birêz û sekreteriyê ji bo hewldanên berdewam ji bo pêşxistina çalakiyên Foruma Welatên Hinardekarên Xezzê sipas dikim.
Fersendê xuya dibînim ku bîranîna rêberê şehîd ê şoreşa Îslamî ya Îranê, Hezretê Ayetullah Xamineyî (reh.) bidim, ku bi destpêşxerî û piştgiriyên xwe roleke mezin di xurtkirina Foruma Welatên Hinardekarên Gazê de lîstiye.
Birêz Serok, serokên birêz ên heyetên beşdar
Xanim û birêz
Heştemîn civîna serokên Foruma Welatên Hinardekarên Gazê di rewşekê de tê lidarxistin ku guherînên jeopolîtîk ewlehiya enerjiyê ya cîhanê bi dijwarî û pirsgirêkên cidî re rûbirû kiriye.
Di vê navberê de, destdirêjiya leşkerî ya Amerîka û rejîma Siyonîst li ser Komara Îslamî ya Îranê, di du qonaxan de û di navbera danûstandinên siyasî de, yek ji bûyerên xemgîn û xeternak li dijî ewlehiya cîhanî bû ku bi wêrankirina sazûmanên enerjiyê yên welatê me û çêkirina têkçûnê di pêvajoya veguhastina enerjiyê de, ewlehiya enerjiyê û aboriya cîhanî xistiye xeterê.
Herwiha divê tekez bikim ku sepandina celbên yalî li dijî welatan û terorîzma aborî di forma dorpêça deryayî û hewayî ji aliyê Amerîka ve li dijî Komara Îslamî ya Îranê û zextkirina li ser welatên din ji bo şopandina vê dorpêçê, ji kiryarên din ên neqanûnî ne ku aramiya bazarên enerjiyê bi xetereyeke cidî re rûbirû kiriye û divê ji aliyê dabînkerên sereke yên enerjiyê yên cîhanê ve bê şermezarkirin û bi bandor li hember were bertekdan. Îro, destwerdanên leşkerî yên Amerîka li herêma Kendava Farsê, ne tenê beşdarên herêmî dixe bin bandorê, lê bi çêkirina şokên cidî, pêvajoya danîna biha, dabînkirin û veguhastina enerjiyê têk dide û zêdebûna aborî li cîhanê daxe xeterê.
Birêzên bilind
Foruma Welatên Hinardekarên Xezzê, di zêdetirî du dehsalan de çalakiya xwe, niha bûye sembolek dîplomasiya pirralî ya gazê û bingehek ji bo guftûgo, guherandina ezmûn û xurtkirina hevkariyê di navbera welatên endam de û dikare di çareserkirina pirsgirêk û tengasiyên enerjiyê yên cîhanê de roleke bi bandor bilîze.
Di vê çarçoveyê de, mijûlbûna bi naveroka statûya forumê û daxuyaniyên civînên serokên forumê, nemaze di pêşxistina teknolojiyan û rêbazên rêveberiya domdar a jîngehê, pêşxistina bazarên herêmî û cîhanî yên gazê, zêdekirina herî zêde ya rola çavkaniyên gaza xwezayî di zincîra nirxê de û bertekdana li dijî feqîriya enerjiyê xwedî girîngiyeke taybet e.
Xanim û birêzan
Guherînên bazara cîhanî ya enerjiyê pêwîst dikin ku welatên endamên forumê hevkariya xwe di du waran de pêş bixin: «serwerî û rêveberiya stratejîk» û «operasyonên teknîkî-mhendisî». Di wara stratejîk de, divê balê sereke li ser aramiya bazarê û awayê zêdekirina qebareya bazirganiya gaza xwezayî li asta herêmî û cîhanî be.
Di wara teknîkî û mhendisî de, mijara bingehîn ji bo endamên forumê, pêşxistina veberhênanên hevpar di zincîra nirxa gazê de ye, ji hilberînê heta pêvajoyê, veguhastin û xerckirinê. Di heman demê de, bilindkirina kapasîteyên teknolojîk ji bo zêdekirina berhemdariyê û kêmkirina bandorên jîngehê yên hilberîn û xerckirina gazê divê di navenda hevkariyên hevpar de be.
Di vê çarçoveyê de, pêwîst e ku kapasîteyên heyî yên di welatên endam de werin guherandin bo projeyên operasyonel û berjewendiyên hevpar û bicîhkirina bi bandor a stratejiya demdirêj a forumê, li gorî guherînên bazarê û asoya demdirêj a dabînkirin û daxwazê, bikaribe rêyeke zelal ji bo hevrêzkirina pêşîniyên endaman û xurtkirina rola forumê di pêşeroja enerjiyê ya cîhanê de peyda bike.
Birêzên bilind
Komara Îslamî ya Îranê, wek yek ji endamên damezrîner ên Foruma Welatên Hinardekarên Gazê û xwediyê duyem ê rezervên piştrastkirî yên gaza xwezayî yên cîhanê, amadebûna xwe ji bo lîstina roleke çalaktir di pêşxistina dîplomasiya pirralî, guherandina zanist û ezmûn û pêşxistina fersendên veberhênanê di binesaziyên gazê de di çarçoveya forumê de radigihîne.
Îran bi xwedîbûna rewşa xwe ya stratejîk di dilê girîngtirîn korîdorên enerjiyê yên cîhanê de, kapasîteyeke xwezayî heye ji bo bilindkirina berbiçav a berxwedanbûna enerjiyê li asta cîhanî. Wekî din, kapasîteyên heyî yên di pîşesaziya gazê ya Îranê de, qadên guncav ji bo hevkariyên sektora taybet a welatên endamên forumê di warên jorîn û jêrîn ên gaza xwezayî û herwiha bazirganiya wê de afirandiye. Veberhênerên biyanî dikarin bê xem, ji teşwîq û hêsaniyên pêşkêşkirî di sektora pîşesaziya neft, gaz û petrokîmyayê de sûd werbigirin û ji kapasîteyên kêm-heval ên Îranê di çarçoveya berjewendiyên hevpar de sûdmend bibin.
Pêwîst e tekez bikim, tevî sepandina salên dirêj a celbên yalî, me karî bi pêbaweriya bi hêza hundirîn, kapasîteya hilberîna gaza xwezayî ya Îranê bigihînim hejmara 300 milyar metrekuip û hê jî rêzika sêyem a hilberînerê mezin ê gaza xwezayî yê cîhanê biparêzim.
Di wara xerckirina gaza xwezayî de jî, Îran yek ji welatên pêşeng ên cîhanê ye bi pareya 70 sedî di selika enerjiyê de û niha 95 sedî gelheya Îranê di bin vegirtina torra giştî ya gaza xwezayî de ye.
Birêz Serok, xanim û birêzan
Em bawer dikin bi hevkariyên avaker dikare ji bo ewlehiya dabînkirin û daxwazê, nirxdayîna dadmend a gaza xwezayî û bilindkirina wê di selika enerjiyê ya cîhanê de, bi rêzgirtina li berçaviyên jîngehê alîkarî were kirin. Di vê çarçoveyê de, beşdarbûna çalak a wezîrên neft û enerjiyê yên welatên endam û çavdêr, sekreterê giştî yê forumê û karmendên sekreteriyê û hevkariya avaker di navbera wan de xwedî girîngiyeke mezin e.
.............
Dawiya Peyamî
Etîket
Mesûd Pizişkîyan
Civîna serokên Foruma Welatên Hinardekarên Gazê
Moskow
Vladimir Pûtîn
Rêberê şehîd
Your Comment