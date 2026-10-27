Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Navenda Ragihandinê ya Polîsê parêzgeha Sîstan û Belûçistanê ragihand: Di çarçoveya berdewamiya tedbîrên îstixbaratî û operasyonel de, ji bo nasîn û girtina kesên têkildarî komên dijber û kesên berpirsiyar ji şehîdkirina du efserên polîsê, bi hevkariya hevbeş a Fermandariya Ewlekariya Hundir a Komara Îslamî ya Îranê (Faraja) û Rêveberiya Giştî ya Îstixbarata parêzgehê, gelek xaniyên li navçeya Bompûr hatin lêgerîn.
Di encama vê operasyonê de, 6 kesên têkildarî vê komeyê hatin girtin.
Li gorî daxuyaniya polîsê, herwiha 3 çekên Kalaşnîkov, 6 şarjêr û 172 fîşekên şerî, digel çekeke destan û şarjêreke wê, hatin keşfkirin.
Şehîd Nizam Destgeşade û şehîd Emîr Huseyn Qasimî, ku her du jî efserên polîsê û parêzvanên welatê xwe bûn, di nav şehîdên êrîşa terorîstî ya van kesan de bûn.
Dawiya nûçeyê
Etîket
- Sîstan û Belûçistan
- Terorîst
- Hêzên polîsê
Your Comment