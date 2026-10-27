Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Di roja dawîn a pêşbirka cîhanî ya gulaşê ya greko-romî de li Qazaxistanê, di giranîya 67 kîlogram de, Seîd Îsmaîlî di qonaxa fînalê de bi Ayetcan Xalmaxanov, şampiyonê cîhanê yê Ûzbêkistanê re rûbirû bû, û ev pêşbirk bi lêdana teknîkî û bi encama 8 ber 0 bi berjewendiya Îsmaîlî bi dawî bû, û wî çaremîn û dawîn medaliya zêrîn a gulaşê ya greko-romî ya Îranê di vê pêşbirkê de bi dest xwe xist.
Îsmaîlî di qonaxa yekem de bi encama 10 ber 0 Laovîna ji Holandayê têk bir. Wî di qonaxa paşê de li hember Jin Sînxîn ji Çînê bi encama 11 ber 0 serkeftî bû. Îsmaîlî di qonaxa çaremîn a dawîn de li hember Baxdat Sabaz ji Qazaxistanê bi encama 7 ber 2 serkeftî bû. Wî di qonaxa nîvfînalê de li hember Hesret Ceferov, xwediyê medaliya bronz a Olîmpiyadê û zîv a cîhanê ji Azerbaycanê, bi encama 1 ber 1 serkeftî bû.
Berê jî Qulamreza Ferroxî, Ferdîn Hidayetî û Daniyal Suhrabî xwediyê medaliya zêrîn bûbûn. Peyam Ehmedî, Elî Ehmedî Wefa û Elîreza Mihemedî jî gihîştin nîşana zîv û Hadî Sarûyî û Elî Îskû jî medaliya bronz bi dest xistin.
Di dawiya pêşbirka gulaşê ya greko-romî ya şampiyoniya cîhanê de, tîma welatê me 4 medaliya zêrîn, 3 zîv û 2 bronz û bi tevahî 9 medal di 10 giranîyan de bi dest xist û şampiyonê vê pêşbirkê bû.
............
Dawiya nameyê
Etîket
Seîd Îsmaîlî
Gulaşa greko-romî ya şampiyoniya cîhanê
Gulaşa Îranî
Elîreza Debîr
Hesen Rengrez
Your Comment