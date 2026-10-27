Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Endamên tîma guleşta ferengî ya Îranê heta dawiya roja sêyemîna pêşbirkan, heft mîdal bidest xistin. Herwiha ji ber ku di kêşên 67 û 87 Kîlogiremê de guleştgirên Îranê derbasî lîstikên fînalê bûn, hejmara mîdalên hetmî yên tîmê gihîşte 9 mîdal ji 10 kêşan.
Elîriza Mohmedî di kêşa 87 Kîlogiremê de jî îro mîdala zîv bi dest xist.
Tîma Netewî ya Guleşta Ferengî ya Îranê piştî lîstika baş a kêmînak di dîroka guleşta ferengî ya Îranê de û qaremaniya li dû hev di Pêşbirkên Qaremaniya Cîhanê de û bi destxistina 9 mîdalên cûrbicûr, wê sibê vegere welêt.
……….
Dawiya Raporê/
Your Comment