Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Li gorî gotina cîgirê parêgarê Reqayê, “vegerandina van erd û milkan herwiha nîşaneya dadmendî, xurtkirina biratîyê û berbelavkirina pêkvejiyana di navbera çîn û qatên cûrbicûr ên civakê da ye.”
Wî herwiha ji wan kesên ku gilîyeke wan heye an belgeyên xwedanîyê di dest wan da ne, xwest ku serî li rayedarên têkildar bidin.
Li gorî gotina Mihemed Hemîdî, ev pêvajo dê bibe sedema çareserkirina pirsgirêkan û garantî dike ku mafên kesan, di çarçoveya qanûnan da û bêyî tu cihêkarîyê, li wan bên vegerandin.
Ev di halekî da ye ku awareyên kurd ên vegeriyayî bo Efrîn û Serêkaniyê rastî wêrankirina xaniyên xwe dema radestkirinê ji hêla malbatên endamên komên çekdar ên di bin fermana Colanî da tên, mijara ku bûye sedema sereke ya venegerriyana awareyan bo navçeyên xwe.
………
Dawiya Peyam/
Your Comment