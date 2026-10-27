Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Nûçeyan a Ehlulbeyt (s.x) — ABNA — Li gorî piraniya anketên hilbijartinê yên hatine kirin, partiya Benjamin Netanyahu, ango partiya Lîkud, dê piraniya kursiyên parlamentoyê winda bike. Li aliyê din, kursî dê di navbera hêzên opozîsyonê yên partiyên Cihûyên Îsraîlê de, bi pêşengiya partiya «Yashar» û partiyên din de were dabeşkirin.
Hilbijartinên Îsraîlê îro sibehê dest pê kirine û heta saet 10ê êvarê dê bidomînin. Netanyahu û Gadi Eisenkot, ku ji partiyên opozîsyonê yên Îsraîlê ne, wekî du hevrikên sereke ji bo bidestxistina makamê serokwezîriyê tên dîtin.
Rojnameya The Guardian ragihandiye ku piraniya anketên ku ji aliyê medyaya Îsraîlî ve hatine kirin, nîşan didin ku dibe ku partiya Likud 50 kursî û hevpeymana Eisenkot 56 kursî bi dest bixin.
Her aliyek ji bo avakirina hikûmetê divê di hilbijartinan de bigihîje sînorê 61 kursiyan.
Têkçûna giran a 7ê Cotmehê wekî yek ji sedemên sereke yên kêmbûna piştgiriya hilbijêran ji bo partiya Netanyahu tê destnîşankirin. Lêbelê, bi berçavgirtina piştgiriya Donald Trump û hewldanên lobiya Amerîkayê li ser axa dagirkirî, hîn jî ihtîmala serkeftina partiya Likud heye.
Serokwezîr li rejîma Siyonîst rasterast nayê hilbijartin. Belkî bi gelemperî, aliyê ku piraniya kursiyên parlamentoyê bi dest dixe, destûra avakirina hikûmetê werdigire û kesê ku ji bo vê makamê pêşniyar dike, diyar dike.
Herwiha, Netanyahu di peyameke lezgîn de ragihand:
«Rewşa awarte! Çalakvanên çepgir êrîşî navendên dengdanê kirine, lê çalakvanên rastgir bêfereq in. Dema wê hatiye ku hûn ji xewê şiyar bibin!
Derkevin derve û kesên din jî teşwîq bikin ku derkevin deng bidin — dengê xwe bidin partiya Lîkud!»
Dawiya peyamê
Etîket
-
[Hilbijartinên Knessetê]
-
[Hilbijartinên parlamentoya Îsraîlê]
-
[Gadi Eisenkot]
-
[Benjamin Netanyahu]
Your Comment