Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Bi dawîbûna dengdanê di hilbijartinên parlamentoya rejîma Siyonîst a Îsraîlê de, yên ku cara 26’emîn tên lidarxistin, daneyên ku ji aliyê torên televîzyonê û rojnameyên îbranî ve hatine weşandin, guhertineke bingehîn di nexşeya siyasî ya erdên dagirkirî de nîşan didin.
Li gorî nirxandina Kanala 14 a televîzyona rejîma Siyonîst (ku nêzîkî serokwezîrê vê rejîmê ye), bloka rastgirên piştgirî didin Netanyahu 60 kursî bi dest xistiye û nekariye bigihîje asta herî kêm a 61 kursiyan ku ji bo avakirina kabîneyê pêwîst e. Di aliyê din de, partiyên çepgir û navîn 43 kursî, û partiyên Erebî jî 17 kursî bi dest xistine.
Rêxistina Radyo û Televîzyona rejîma Siyonîst di analîzeke lezgîn de tekez kir ku daneyên destpêkê piştrast dikin: «Benjamin Netanyahu mezintirîn windaî yê vê hilbijartinê ye.»
Di bertekê de li hemberî vê rewşa krîtîk, rojnameya «Yedioth Ahronoth» eşkere kir ku Partiya Likud di cih de endamên xwe ji her cure hevpeyvîn û daxuyaniyên medyayî qedexe kiriye.
Rojnameya Siyonîst «Maariv» jî behsa xurtbûna vê îhtîmalê kir ku li gorî wê, «Yitzhak Herzog», serokê rejîma Siyonîst, di gava yekem de Gadi Eisenkot ji bo avakirina kabîneyê erkdar bike.
Kanala 12 ya îbranî jî bi vegotina çavkaniyên agahdar ên rejîmê ragihand ku Eisenkot, ji ber belavbûna dengên hilbijartinê, dibe ku senaryoya avakirina kabîneya hindikahiyê bi piştgiriya derveyî ya aliyên siyasî yên nêzîk bişopîne.
Yek ji xalên girîng ên vê qonaxa pêşbaziyê, beşdariya berfireh a Erebên ku li erdên dagirkirî yên sala 1948’an dijîn bû.
Medyayên îbranî ragihandin ku rêjeya beşdariya civaka Ereb gihîştiye asta bêhempa ya 80 ji sedî. Kanala 12 ya rejîmê jî vê bûyerê wekî «destkeftiyeke dîrokî ya lîsteyên Erebî» binav kir.
Mansour Abbas, serokê «Lîsteya Erebî ya Yekgirtî», di bertekê de li hemberî van encaman got: «Em ê kursiyên ku bi dest xistine veguherînin rastiyeke bi tevahî nû.»
Di heman demê de, Youssef Jabareen, serokê «Lîsteya Hevbeş», bi tekezî li ser vê yekê ku aliyên siyasî yên Ereb dê bibin hêzeke diyarker di parlamentoya rejîma Siyonîst de, got: «Di tu senaryoya siyasî de mimkun nîne ku em bên paşguhkirin. Di hefteyên pêş de, li hemberî her pêşketinekê, em ê biryarên berpirsiyar bistînin.»
Encamên destpêkê yên hilbijartinên Knessetê yên rejîma Siyonîst bûne sedema bertekên berfireh di nav serkirdeyên vê rejîmê de.
Yair Golan, serokê Partiya Demokratên rejîmê, ragihand: «Gel peyama xwe gihand û di rastiyê de kabîneya Netanyahu hilweşand.»
Benny Gantz, yek ji kesayetiyên muxalefetê, bi pêşwazîkirina tenêmayîbûna hevpeymaniya desthilatdar got: «Gel guhertin hilbijartiye û divê ev pêşketin di rêyekê rast de were domandin.»
Gideon Sa’ar, wezîrê karên derve yê rejîma Siyonîst, bi kêmgirî nîşandana têkçûna bloka desthilatdar îdia kir: «Kêfxweşiya bloka çepgir zû ye; ji ber ku Likud hîn jî wekî mezintirîn partî dimîne.»
Berpirsiyarên hevpeymaniya desthilatdar jî bi peyameke hişyarane, bi riya Rêxistina Radyo û Televîzyona rejîma Siyonîst, daxwaz kirin ku ji dadbarîkirina zû dûr bikevin û heta ragihandina encamên dawî yên dengdanê bisekinin.
Etîket
- Hilbijartinên Knessetê
- Rejîma Siyonîst
- Benjamin Netanyahu
- Gadi Eisenkot
Your Comment