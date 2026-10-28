Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Li Endonezyayê civîna zanistî û axaftineke giştî bi sernavê «Bingeha veguherîna bo zanyarekî misilman ê asta cîhanî» bi beşdariya Dr. Yehya Jahangiri, şêwirmendê çandî yê Komara Îslamî ya Îranê li Endonezyayê, Kiaî Hacî Atok Ramli Mustafa, rêvebirê Dibistana Îslamî ya şevîn a Nurul Huda, û komek ji mamosteyan, talebeyan û xwendekarên dibistanên navîn ên jêrîn û jorîn, li herêma Setu, Bekasi, Endonezyayê hate lidarxistin.
Merasîm bi pêşandana sirûda neteweyî ya Komara Endonezyayê û sirûda neteweyî ya Komara Îslamî ya Îranê dest pê kir.
Di destpêka bernameyê de, Kiaî Hacî Atok Ramli Mustafa, rêvebirê navenda perwerdehiyê ya Nurul Huda, bi zimanê erebî bi xêrhatina şêwirmendê çandî yê Îranê û heyeta wî kir û çalakî û derfetên perwerdehiyê yên vê navendê nasand.
Wî diyar kir ku navenda Nurul Huda ji pêşdibistanê heta lîseyê xizmetê dike û zêdetirî hezar xwendekar û talebe tê de dixwînin. Wî got ku ev navend, li gel dersên giştî, girîngiyeke taybet dide fêrbûna zanistên Îslamî û xurtkirina şiyanên zimanî, bi taybetî zimanên erebî û îngilîzî.
Rêvebirê dibistanê herwiha got ku hejmarek ji xwendekarên mezûn ji bo domandina xwendina xwe çûne zanîngeh û navendên zanistî yên Misrê, lê hin kesên din jî dixwazin xwendina xwe li zanîngehên Komara Îslamî ya Îranê bidomînin.
Wî hêvî kir ku bi hevkariya şêwirmendiya çandî ya Komara Îslamî ya Îranê, derfetên zanistî, zanîngehî û xwendinê yên Îranê ji xwendekaran re bêtir bên nasandin.
Kiaî Atok Ramli Mustafa herwiha bi pesindana pêşketinên zanistî û teknolojîk ên Komara Îslamî ya Îranê, hewldanên vê welatê ji bo pêşxistina zanîna xwecihî, pêşketina teknolojiyê û parastina serxwebûna neteweyî wekî nimûneyeke hêja ji bo nifşa ciwan a misilman binav kir.
Di berdewamiya bernameyê de, Dr. Yehya Jahangiri, şêwirmendê çandî yê Komara Îslamî ya Îranê li Endonezyayê, axaftina xwe bi mijara «Bingeha veguherîna bo zanyarekî misilman ê asta cîhanî» pêşkêş kir.
Wî bi îşarekirina rola dîrokî ya şaristaniya Îslamî û zanyarên ku ji erdên Îranê û qada çandî ya Îranî derketine, di pêşxistina zanîna mirovahiyê de, got ku gelek kesayetiyên navdar ên dîroka zanist û ramana Îslamî, wekî Îmam Buxarî, Abdulqadir Geylanî, Şehabeddîn Suhreverdî, Îmam Muhemmed Xezalî û Îbn Sîna, di nav qada şaristanî û çandî ya Îrana dîrokî de mezin bûne û perwerde dîtine. Berhemên wan ên zanistî hîn jî li zanîngeh û navendên zanistî yên cîhanê tên xwendin û hînkirin.
Şêwirmendê çandî yê Îranê tekez kir ku şaristaniya Îslamî di demên borî de karîbûye zanyarên ku berhemên wan ji sînorên erdnîgarî û zimanî derbas bûne û bûne mîrateyeke zanistî ya hevpar a mirovahiyê perwerde bike. Ji ber vê yekê, nifşa ciwan a misilman jî divê bi sûdwergirtina ji derfetên zanistî, lêkolînî û teknolojîk ên serdemê, ji bo gihîştina asteke zanistî ya cîhanî bixebite.
Dr. Jahangiri di beşeke din a axaftina xwe de behsa derfet û destkeftiyên zanistî yên Komara Îslamî ya Îranê di serdema nû de kir û pêşketinên vê welatê di warên teknolojiyê, zanistên endezyariyê, bijîşkî, teknolojiyên nûjen, zanistên mirovî, felsefe û lêkolînên Îslamî de rave kir.
Wî herwiha bi îşarekirina cihê zanîngeh û navendên lêkolînê yên Îranê, li ser girîngiya girêdana di navbera zanistên nû û mîrateya fikrî û şaristaniya Îslamî de rawestiya. Wî zêde kir ku perwerdekirina zanyarekî misilman ê asta cîhanî hewceyê zanîna pisporî, serweriya li ser zimanên navneteweyî, şiyana lêkolînê, afirîneriya zanistî û danûstandinê bi navendên zanîngehî yên cîhanê ye.
Şêwirmendê çandî yê Komara Îslamî ya Îranê di berdewamiya axaftina xwe de derfetên zanîngehî yên Îranê nasand û di derbarê mercên domandina xwendina xwendekarên biyanî li zanîngeh û navendên xwendina bilind ên Komara Îslamî ya Îranê, şaxên xwendinê, derfetên zanistî û rêbazên pejirandina xwendekarên navneteweyî de agahî pêşkêş kir.
Dibistana Îslamî ya şevîn a Nurul Huda (Pondok Pesantren Nurul Huda) li herêma Setu, navçeya Bekasi, parêzgeha Java ya Rojava, Endonezyayê ye. Ev navend yek ji navendên perwerdehiya Îslamî ye ku bi nêzîkatiyeke ku perwerdehiya olî û giştî digihîne hev dixebite. Çalakiyên wê yên perwerdehiyê ji pêşdibistanê heta lîseyê digirin nav xwe.
Ev navend bi zêdetirî hezar xwendekar û talebe, li gel hînkirina zanistên Îslamî, girîngiyeke taybet dide fêrbûna zimanên erebî û îngilîzî û hewl dide xwendekaran ji bo têketina zanîngeh û navendên zanistî yên navxweyî û navneteweyî amade bike. Ji taybetmendiyên vê navendê, girîngîdana wê ye bi perwerdehiya pirzimanî û girêdana perwerdehiya olî bi perwerdehiya giştî.
Dawiya peyam /
Etîket
-
Şêwirmendê çandî yê Komara Îslamî ya Îranê
-
Endonezya
-
Yahya Jahangiri
-
Îran
-
Parêzgeha Java
-
Herêma Setu
-
Navenda Perwerdehiyê ya Nurul Huda
Your Comment