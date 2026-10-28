Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x) – ABNA– Serokwezîrê rejîma îsraîlî piştî hilbijartinên Knessetê, bi îdiaya ku herika rastgir li nav îsraîliyan piranî heye, banga yekîtiya partiyên cihû kir ji bo pêkhatina kabîneyê û beşdariya partiyên ereb di desthilatê de jê re guman kir.
Benyamîn Netanyahu, serokwezîrê rejîma îsraîlî, roja Çarşemê di berteka li encamên hilbijartinên Knessetê de, ji partiyên cihû xwest ku li pişt wî yek bibin ji bo pêkhatina kabîneyeke rastgir a tundrew; daxwazek ku bi hişyariya wî ya eşkere li ser pêkhatina hikûmeteke ku pala xwe dide piştgiriya partiyên ereb re hevrê bû.
Netanyahu di axaftina xwe de li ber alîgirên xwe li Orşelîma dagirkirî îdia kir ku kampa rastgir piranîya xwe ya biryarî heye û ev yek pêkhatina kabîneyeke bihêz û hevgirtî pêwîst dike.
Wî bi tekez li ser pêwîstiya yekîtiyê di nav herikên cihû û îsraîlî de, pêkhatina kabîneyeke ku pala xwe dide piştgiriya partiyên ereb ên dijî îsraîlîzmê red kir; helwesteke ku careke din nêrîna wî ya tundrew li ser beşdariya siyasî ya partiyên ereb di avahiya desthilatê ya vê rejîmê de ron dike.
Serokwezîrê rejîma îsraîlî herwiha partiya Likud wek mezintirîn partiya li Îsraîlê danasî û êrîş kir ser medyayên ku berê li ser îhtîmala têkçûna partiya wî di hilbijartinan de axivîbûn.
Netanyahu bi vegera li anketên piştî hilbijartinan îdia kir ku encamên nû cihê Likud wek mezintirîn partiya parastine.
Ev daxuyanî di şert û mercên de hatin kirin ku texmînên nû yên piştî hilbijartinan ji başbûna rewşa kursiyên pêşbînîkirî ji bo partiya Likud û hevalbendên wê yên rastgir re hebûn; ev di demekê de bû ku texmînên destpêkê kampa dijber a bi rêberiya Gadî Ayzenkot bi cudahiyeke hindik di pozîsyoneke bilindtir de danîbû.
Pêşveçûnên piştî hilbijartinan nîşan didin ku Netanyahu dixwaze bi komkirina partiyên rastgir û xurtkirina piştgiriya siyasî ji bo kampa xwe, rêya pêkhatina kabîneyê hêsan bike; rêyeke ku li gorî helwestên wî yên eşkerekirî li ser partiyên ereb û tekez li ser yekgirtina herika îsraîlî, dikare bibe sedema tundbûna valahiyên siyasî li ser axa dagirkirî.
.........................
Dawiya Raporê
Etîket:
- Partiya Likud
- Rejîma îsraîlî
- Îsraîl
- Benyamîn Netanyahu
- Gadî Ayzenkot
- Îsraîlîzm
Your Comment