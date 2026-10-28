Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Tam Barak, veberhênerê amerîkî, damezrênerê şirketa veberhênanê ya Colony Capital û ji nêzîkên kevnar ên Donald Trump, ji sala 2025 ve ketiye strukturê dîplomasiya hikûmeta duyem a Trump û hêdî hêdî bûye yek ji rûyên sereke yên siyaseta Amerîkayê li Rojhilata Navîn. Tam Barak di Nîsana 2025ê de wekî balyozê Amerîkayê li Tirkiyê hate pejirandin û di Gulanê heman salê de berpirsiyariya nûnerê taybet ê Amerîkayê ji bo karûbarên Sûriyê girt ser xwe. Donald Trump di 31ê Gulanê 2026ê de, di gavê ku qada berpirsiyariyên Tam Barak fireh kir, ew wekî nûnerê taybet ê serokatiya Amerîkayê ji bo karûbarên Sûriyê û Iraqê jî tayîn kir, dema ku mîsyona balyozxaneya Amerîkayê li Tirkiyê parast. Bi vî awayî, Tam Barak bû yek ji girîngtirîn girêdanên hikûmeta Donald Trump bi Enqere, Bexda û Şamê re, ku siyasetên wan bandorek rasterast li ser rewşa siyasî, ewlehiyî û aborî ya kurdan dikin.
Girîngiya vê tayînkirinê ne tenê di kombûna sê berpirsiyariyên dîplomatîk de di destê yek kesî de ye; belê di derfetê de ji bo hevrêzkirina siyaseta Washingtonê li hember sê dosyayên herêmî yên bi hev ve girêdayî ye. Tirkiye bi mijara çalakiyên Partiya Karkerên Kurdistanê û strukturê leşkerî yê Hêzên Demokratîk ên Sûriyê re rûbirû ye; hikûmeta Iraqê li ser têkiliyên hêzê bi Herêma Kurdistanê, kontrola çekan û rêkeftinên ewlehiyê yên welêt biryar dide; û hikûmeta nû ya Sûriyê jî hewl dide desthilatdariya hikûmeta navendî li herêmên ku berê di bin kontrola Hêzên Demokratîk ên Sûriyê de bûn berfireh bike. Tam Barak niha li xala girêdana van dosyayan e, her çend mîsyona wî ya fermî ne bi taybetî mijara kurdan e.
Lêkolîna helwest û çalakiyên Tam Barak nîşan dide ku bandora wî ya rasterast a herî zêde li ser rewşa kurdan heta niha li Sûriyê xuya bûye. Li Iraq û Herêma Kurdistanê, ev bandor zêdetir ji rêya têkiliyên Washingtonê bi Bexda û Hewlêrê re, mijarên ewlehiyê û hevkariyên aborî pêk tê. Li Tirkiyê jî rolê wî bi piranî bi rêya têkiliyên dîplomatîk bi hikûmeta vî welatî re û bandora siyaseta Amerîkayê li Sûriyê li ser hevsengiya herêmî ya kurdan tê meşandin.
Tam Barak di dosya Sûriyê de ji destpêkê ve helwesteke zelal li ser paşeroja Hêzên Demokratîk ên Sûriyê girt. Ew li dijî avakirina strukturêk siyasî û leşkerî yê serbixwe ji bo van hêzan li derveyî desthilatdariya hikûmeta navendî derket û piştgirî da entegrasyona wan di saziyên hikûmetê yên Sûriyê de. Tam Barak di Tîrmeha 2025ê de ragihand ku Washington piştgirî nade avakirina hikûmeteke serbixwe ji bo Hêzên Demokratîk ên Sûriyê li hundirê Sûriyê. Wî her weha di daxuyaniyên xwe de li ser paşeroja Sûriyê avakirina hikûmeta navendî li ser modela federalîzmê tercîh kir. Ev helwest bi daxwaza kevnar a Tirkiyê ya bidawîanîna strukturê leşkerî yê serbixwe yê Hêzên Demokratîk ên Sûriyê re li hev dikin.
Lêbelê, li hev kirina helwestên Tam Barak bi daxwazên Tirkiyê re nayê wê wateyê ku guhertina siyaseta Amerîkayê tenê encama zexta Enqereyê an biryara kesane ya wî bûye. Hikûmeta Donald Trump beriya tayînkirina Tam Barak jî dixwest kêmkirina berpirsiyariyên leşkerî yên rasterast ên Amerîkayê li Sûriyê û veguheztina beşek ji berpirsiyariyên ewlehiyê bo hikûmeta nû ya vî welatî. Ji aliyê din ve, guhertina hevsengiya leşkerî li bakur û rojhilatê Sûriyê, pêşveçûna hêzên hikûmetê û danûstandinên di navbera Şam û Hêzên Demokratîk ên Sûriyê de, şert û mercên ku pozîsyona danûstandinê ya van hêzan guhert, afirand.
Rolê taybet ê Tam Barak di vê pêvajoyê de veguheztina arasteya giştî ya hikûmeta Donald Trump bo qada danûstandinan û pêşkêşkirina çarçoveyeke siyasî ji bo bidawîanîna rewşa leşkerî û îdarî ya cuda li bakur û rojhilatê Sûriyê bû. Amadebûna wî ya hevdem li balyozxaneya Amerîkayê li Tirkiyê û mîsyona Sûriyê, îmkan da ku têkiliya rasterasttir di navbera fikarên ewlehiyê yên Enqereyê, hesabên hikûmeta Ehmed el-Şere û biryarên Washingtonê de çêbibe. Ev pozîsyon destûr da Tam Barak ku mijara Hêzên Demokratîk ên Sûriyê ne tenê wekî mijareke di navbera kurdan û hikûmeta Şamê de, belê di çarçoveya têkiliyên sêalî yên Amerîka, Tirkiye û Sûriyê de bişopîne.
Tam Barak di 25ê Tebaxa 2026ê de rêkeftina entegrasyona Hêzên Demokratîk ên Sûriyê di saziyên hikûmetê yên Sûriyê de wekî gaveke dîrokî binav kir. Wî ragihand ku nasnameya fermî ya zimanê kurdî di perwerdehiyê de û berçavgirtina rolên bi bandor ji bo Mezlûm Ebdî û Îlham Ehmed di strukturê hikûmeta Sûriyê de, ji nîşaneyên nasnameya fermî ya rewşa kurdan di nizama nû ya vî welatî de ne. Tam Barak di danasîna vê pêvajoyê de li ser avakirina "yek artêş, yek hikûmet û yek welat" tekez kir.
Ev helwest du peyamên cuda ji bo paşeroja kurdên Sûriyê hene. Ji aliyekê ve, bidawîanîna strukturê leşkerî û îdarî yê serbixwe dikare hêza kurdan ji bo meşandina hêzê li derveyî saziyên navendî kêm bike û wan neçar bike ku rêkeftinên ku tê de hikûmeta Şamê rolê diyarkirin ê di ewlehî, îdarekirina herêman û çavkaniyên aborî de dê hebe, qebûl bikin. Ji aliyê din ve, heke sozên hatine ragihandin li ser zimanê kurdî, beşdariya siyasî û mafên welatiyê di pratîkê de bêne bicîhkirin, entegrasyon dikare îmkanê amadebûna fermîtir a nûnerên kurd di strukturê hikûmeta Sûriyê de peyda bike.
Mijara sereke ev e ku entegrasyona leşkerî ne mecbûrî wateya garantîkirina mafên siyasî û çandî ye. Rapora ofîsa parlemana Îngilîstanê li ser pêşveçûnên Sûriyê di sala 2026ê de jî behsa mijarên wekî veguheztina kontrola qadên neftê û derbasgehên sînor bo hikûmeta navendî, entegrasyona hêzên kurdî di strukturêk leşkerî yê yekbûyî de û pêwîstiya parastina mafên zimanî û çandî yên kurdan dike. Ji ber vê yekê, nirxandina dawî ya rolê Tam Barak bi vê yekê ve girêdayî ye ka Washington piştî pêşveçûna pêvajoya entegrasyonê dê hîn jî ji bo bicîhkirina garantiyên têkildarî mafên kurdan zexta dîplomatîk bike an na.
Li Tirkiyê, bandora Tam Barak li ser rewşa kurdan ne rasterast û ne yeksan bi rolê wî li Sûriyê ye. Ew wekî balyozê Amerîkayê berpirsiyariya têkiliyên Washingtonê bi hikûmeta Receb Tayyîb Erdogan re digire ser xwe û wekî nûnerê taybet di karûbarên Sûriyê û Iraqê de di dosyayên ku bi fikarên ewlehiyê yên Tirkiyê li ser Partiya Karkerên Kurdistanê û Hêzên Demokratîk ên Sûriyê ve girêdayî ne de çalak e. Helwestên Tam Barak li ser dijberiya strukturêk leşkerî yê serbixwe yê kurdî li Sûriyê, bi daxwazên ewlehiyê yên Enqereyê re li hev dikin û dikarin bandorê li nirxandina serokên Tirkiyê ya li ser asta piştgiriya Amerîkayê ji hêzên kurdî re bikin.
Lêbelê, yeksankirina di navbera dosya kurdên Sûriyê û pêvajoya siyasî ya têkildarî kurdan li Tirkiyê de ne muhtemel e. Pêvajoya têkildarî çekdanîn û hilweşandina Partiya Karkerên Kurdistanê, reformên qanûnî û paşeroja beşdariya siyasî ya kurdan li Tirkiyê, rê û aktorên xwe yên hundirîn hene. Tam Barak wekî balyozê Amerîkayê dikare di têkiliyên Washington û Enqereyê de rolê bi bandor bilîze, lê delîlên giştî yên heyî berpirsiyariya rasterast a wî di danûstandinên hundirîn ên pêvajoya aştiyê ya Tirkiyê de nîşan nadin. Di encamê de, divê bandora wî ya herî girîng li ser kurdên Tirkiyê wekî nerasterast were hesibandin; ango bandora siyaseta Amerîkayê li Sûriyê li ser hesabên ewlehiyê yên hikûmeta Tirkiyê û li ser hawîrdora herêmî ya pêvajoya aştiyê.
Li Iraq û Herêma Kurdistanê, tayînkirina Tam Barak wekî nûnerê taybet ê serokatiya Amerîkayê ji bo karûbarên Iraqê, qada rolê wî ji têkiliya bi dosya Sûriyê re fireh kir. Ew ji vir pê ve di têkiliyên Washingtonê bi hikûmeta federal a Iraqê û Herêma Kurdistanê re jî pozîsyonek fermîtir heye. Hevdîtina Tam Barak bi Nêçîrvan Barzanî, serokê Herêma Kurdistanê, di 16ê Hezîrana 2026ê de, nimûneyeke vê rolê ye. Di vê hevdîtinê de, têkiliyên Amerîkayê bi Iraq û Herêma Kurdistanê re, nakokiyên Hewlêr û Bexda, pêşveçûnên Sûriyê û pêwîstiya hevkarî ji bo bertekdan li hember gefên ewlehiyê hatin gotûbêjkirin. Di hevdîtineke din de di heman rojê de, Nêçîrvan Barzanî û Mezlûm Ebdî jî bi Tam Barak re li ser rewşa kurdan li Sûriyê û hevkariya di navbera kurdan û hikûmeta Şamê de axivîn.
Ev hevdîtin nîşan didin ku Tam Barak dikare bibe xeleka têkiliyê di navbera serokên Herêma Kurdistanê, Hêzên Demokratîk ên Sûriyê û hikûmetên Bexda û Şamê de. Ji vê aliyê ve, rolê wî tenê bi bicîhkirina siyaseta Amerîkayê sînordar nîne, belê awayê bikaranîna kanalên dîplomatîk yên Washingtonê ji bo navbeynkarî û hevrêzkirina têkiliyên di navbera aktorên kurdî û hikûmetên navendî de jî girîng e.
Lêbelê, berpirsiyariya nû ya Tam Barak ji bo Herêma Kurdistanê hem derfetê diafirîne û hem jî dikare sînordan bi xwe re bîne. Heke pêşîniya Washingtonê xurtkirina desthilatdariya hikûmeta navendî ya Iraqê, kontrola çekan û berfirehkirina hevkariya aborî bi Bexda re be, Hewlêr divê ji bo parastina maf û desthilatdariyên xwe yên qanûnî di çarçoveya destûra Iraqê de danûstandinê bike. Li hember vê, heke Tam Barak bikaribe têkiliyên Amerîkayê bi Bexda re bi parastina hevkarîya Washingtonê û Herêma Kurdistanê ve girê bide, pozîsyona Herêmê di danûstandinan de li ser mijarên nebiryardar bi hikûmeta federal re dikare xurt bibe. Delîlên hevdîtinên fermî nîşan didin ku ev mijar di rojevê gotûbêjên wî de cih girtine, lê hîn ne mimkun e encameke diyarkirin li ser asta serkeftina wî di çareserkirina nakokiyên Hewlêr û Bexda de were pêşkêşkirin.
Yek ji mijarên girîng di nirxandina rolê Tam Barak li Iraq û Sûriyê de, têkiliya siyaseta herêmî ya Amerîkayê bi rêyên enerjiyê û veberhênanê re ye. Reuters di 9ê Cotmeha 2026ê de ragihand ku Tam Barak di danûstandinên têkildarî beşdariya şirketa TI Capital di projeya vejandina xeta boriya neftê ya Kerkûk–Banyas di navbera Iraq û Sûriyê de, piştgirî da amadebûna vê şirketê. Ev proje dikare rêyeke alternatîf ji bo veguheztina nefta Iraqê bo peravê Deryaya Navîn ava bike û ji ber vê yekê, ji aliyê stratejîk û aborî ve girîng e.
Reuters her weha ragihand ku Tam Barak di projeyeke serbixwe ya milkê ku ji hêla TI Capital ve tê birêvebirin de, bi rêya têkiliya bazirganî bi damezrênerê şirketê, Ziyad Xendûr, berjewendiyên aborî hebûn. Pisporên ku bi Reuters re axivîn, li ser îhtimala afirandina xuyabûneke nakokiya berjewendiyan di piştgiriya wî ya beşdariya şirketê di projeya boriyê de fikar derxistin. Lêbelê, Reuters delîlek nedît ku nîşan bide Tam Barak rasterast ji projeya boriyê bixwe dê sûdê werbigire û Wezareta Derve ya Amerîkayê jî ragihand ku wî pêwîstiyên exlaqî yên têkildarî çalakiya xwe bicîh aniye. Ji ber vê yekê, ev rapor pirsan li ser şefafiyet û bêalîbûnê di siyaseta aborî de derdixe holê, her çend sedemek ji bo îsbata têkiliya rasterast di navbera berjewendiyên bazirganî yên Tam Barak û siyaseta Amerîkayê li hember kurdan de peyda nake.
Ji aliyê rewşa Herêma Kurdistanê ve, projeya xeta boriya Kerkûk–Banyas dikare di demeke dirêj de bandorê li hevsengiya rêyên hinardekirina neftê li herêmê bike; lê asta vê bandorê dê bi kapasîteya projeyê, awayê bicîhkirinê û rêkeftinên Iraq û Sûriyê ve girêdayî be. Delîlên heyî nîşan nadin ku ev proje bi armanca qelskirina Herêma Kurdistanê an alîgirtina rêyên hinardekirinê yên têkildarî wê hatibe sêwirandin. Lêbelê, projeya navborî nîşan dide ku Tam Barak di pozîsyonekê de ye ku biryar û destpêşxeriyên aborî yên herêmî jî beşek ji çalakiyên wî pêk tînin û ji ber vê yekê, şefafî di têkiliyên bazirganî û biryarên fermî de girîngiya taybet heye.
Bi tevahî, tayînkirina Tam Barak wekî nûnerê taybet ê serokatiya Amerîkayê ji bo karûbarên Sûriyê û Iraqê, ligel balyozbûna wî li Tirkiyê, pozîsyona wî ya dîplomatîk di dosya kurdan de bi awayekî berçav fireh kiriye. Li Sûriyê, ew ji girîngtirîn rûyên şopandina entegrasyona Hêzên Demokratîk ên Sûriyê di strukturê hikûmeta navendî de bûye û helwestên wî yên giştî bi fikarên ewlehiyê yên Tirkiyê re li hev dikin. Li Herêma Kurdistanê, berpirsiyariya wî ya nû îmkanê rolê bi awayekî rasterasttir di têkiliyên Hewlêr û Bexda de û afirandina girêdanê di navbera dosyayên kurdî li Iraq û Sûriyê de peyda dike. Li Tirkiyê jî pozîsyona wî bêtir ji her tiştî bi rêya têkiliyên fermî bi Enqereyê re û bandora siyaseta Waşîngtonê li Sûriyê li ser hawîrdora ewlehiyê ya Tirkiyê girîng e.
Tevî vê yekê, Tam Barak ne tenê biryardarê li ser çarenivîsa kurdan e. Biryarên Donald Trump, saziyên siyaseta derve û ewlehiyê yên Amerîkayê, helwestên hikûmetên Tirkiye, Iraq û Sûriyê, hevsengiya leşkerî û hêza danûstandinê ya serokên kurd hemû di diyarkirina encama rolê de beşdar in. Girîngiya Tam Barak di vê yekê de ye ku berpirsiyariya têkiliyê bi sê hikûmetan re bi hevdem digire ser xwe û dikare di hevrêzkirina nêzîkatiya Amerîkayê li hember van dosyayan de bi bandor be.
Pirsgirêka herî girîng a pêşerojê ev e ka gelo ev komkirina dîplomatîk dê bibe siyaseteke hevseng ku ligel bertekdan li fikarên ewlehiyê yên hikûmetên herêmê, mafên siyasî, çandî û qanûnî yên kurdan jî garantî bike an na, an jî pêşîniya dan bi hikûmetên navendî re dê hêza danûstandinê ya serbixwe ya kurdan li Sûriyê û Iraqê kêm bike. Bersiva vê pirsê zêdetir ji daxuyaniyên Tam Barak, bi awayê bicîhkirina rêkeftinan, garantiyên pratîkî yên mafên kurdan û asta berdewamiya sozên Amerîkayê li hember hevkarên kurdî ve girêdayî ye.
Çavkaniyên sereke
https://www.aa.com.tr/en/turkiye/trump-names-us-ambassador-to-turkiye-barrack-as-special-presidential-envoy-to-syria-iraq/3952409
https://h.aa.com.tr/en/americas/us-envoy-says-sdf-is-ypg-pkk-rules-out-separate-sdf-state-in-syria/3628638
https://sana.sy/en/international/2338573/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10430/
https://presidency.gov.krd/en/president-nechirvan-barzani-meets-with-tom-barrack-and-mazloum-abdi/
https://www.reuters.com/world/us/trump-envoy-kept-financial-ties-firm-behind-15-billion-hormuz-bypass-oil-2026-10-09/
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups
https://presidency.gov.krd/en/president-nechirvan-barzani-receives-the-us-special-presidential-envoy/
Your Comment