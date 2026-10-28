Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Kovara National Context di raporteke analîtîk de dinivîse ku entegrasyona komên girêdayî Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) di strukturên dewletê yên Sûriyê û Iraqê de, bi hevdemî bi pêvajoya aştiyê ya vê partiyê bi Tirkiyê re, dikare modelek nû ya berfirehkirina bandora herêmî ya vê tevgerê biafirîne; modelek ku tê de komên girêdayî beşek ji nasnameya xwe ya rêxistinî û serbixwebûna xwe ya leşkerî û siyasî radestî dikin, lê li hemberî vê yekê, îmkanê bidestxistina meşruiyeta qanûnî û parastina bandora xwe li herêmên xwecihî bi dest dixin.
Li gorî vê analîzê, PKK ber bi modelek duqatî ve diçe ku li asta neteweyî, li ser entegrasyona hêzên girêdayî di strukturên hikûmetên mêvandar de, û li asta herêmî, li ser parastina girêdanên rêxistinî û rêberiya hevbeş bi navenda Abdullah Ocalan ve disekine. Di rewşeke wiha de, dibe ku ev kom, bêyî ku xwediyê strukturên xweser ên serbixwe û kontrola rasterast li ser axê bin, bi rêya amadebûna hêzên xwe di saziyên ewlehiyê, leşkerî û îdarî de, bandora xwe li herêmên çalakiya xwe biparêzin.
National Context tekez dike ku rexnegirên vê nêzîkatê, wê wekî paşvekişîna ji neteweperestiya kurdî û qebûlkirina strukturên hikûmetên heyî dibînin; lê ev guhertin dikare wekî rengek lihevanîna pragmatîk bi rastiyên siyasî yên herêmê re jî were şîrovekirin. Li gorî vê têgihiştinê, komên girêdayî PKK bi kêmkirina serbixwebûna xwe ya fermî, li pey bidestxistina pozîsyonek qanûnî û sazkirina bandora xwecihî ne; pozîsyonek ku dikare bi rêya saziyên fermî yên hikûmetên mêvandar berdewam bike.
Ev rapor encam digire ku modelek wiha, heke pêk were, dibe ku bandora herêmî ya PKK-ê ji her serdemeke din di dîroka vê partiyê de firehtir bike; ji ber ku komên ku berê bi piranî wekî rêxistinên neqanûnî û li derveyî strukturên fermî yên hikûmetan çalak bûn, dikarin bibin aktorên xwediyê pozîsyonek sazî, û di heman demê de, têkiliya xwe bi toreke herêmî ya hevbeş re biparêzin.
…………
Dawîya Raporê/
Etîket:Kovara National- Modela Nû ya PKK- îmkanê bidestxistina meşruiyeta qanûnî- Berfirehkirina Bandora xwe ya Herêmî
Your Comment