Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Herêma Asyaya Rojava ji serdema ewlehiya ku ji aliyê Rojava ve dihat ferzkirin, derbasî qonaxeke nû dibe; qonaxeke ku di wê de mîmariyeke nû û xwecihî ya ewlehiyê tê avakirin. Dema ku siyaseta kevneşopî ya Waşîngton û Tel-Evîvê bi astengên leşkerî û siyasî re rû bi rû dimîne, hêzên herêmî bi roleke nû derdikevin pêş û sînorên bandora xwe ji nû ve destnîşan dikin. Vegeriyana ser maseya danûstandinan li gorî şertên Îranê û avabûna hevpeymanîyên nû di navbera Tehran, Enqere, Riyad û Îslamabadê de nîşan didin ku nîzama nû ya ewlehiyê êdî ji navenda Washingtonê nayê birêvebirin; belkî di encama pêşketinên meydanî û guherîna hevsengiya hêzên herêmî de tê şekilgirtin.
Di heman demê de, di paşperdeya şerên dirêj û westîner ên li Asyaya Rojava de, nakokiyeke kûr di navbera biryarên siyasî yên Donald Trump û şîretên saziyên îstixbaratî yên Dewletên Yekbûyî de heye. Ji ber ku berjewendiyên kesane yên serokên Waşîngton û Tel-Evîvê bi pêvajoyên hilbijartinê û domandina şerê re girêdayî ne, niha ev pirs derdikeve holê: Paşeroja şer dê çawa be û têkçûna leşkerî dê heta çi radeyê bibe sedema kêmbûna bandora Amerîkayê li Asyaya Rojava?
Têkçûna Amerîkayê di gihîştina armancên şerê li dijî Îranê de û lawazbûna hêza leşkerî ya wê
Di vê çarçoveyê de, Gilbert Doctorow, nivîskar, dîroknas û şîrovekarê karûbarên navneteweyî, di hevpeyvînekê de bi ajansa ABNA re encamên şerê ku di destpêkê de diviyabû kurt û biryardêr be, lê di dawiyê de veguherî şerekî dirêj û westîner, nirxand.
Wî destnîşan kir ku ev şer, li gorî pejirandinên medyaya Rojavayê jî, ne tenê di hilweşandina bernameya nukleerî ya Îranê de têk çûye, lê di heman demê de hêza leşkerî ya Dewletên Yekbûyî jî bi awayekî girîng lawaz kiriye. Doctorow ev rewş wekî nimûneyeke zelal a xeletiya hesabkirina stratejîk ya Washingtonê di dîroka nûjen de nirxand.
Hişyariya CIAyê derbarê şerê bi Îranê re û tewandina Trump ji şîretên îstixbaratî yên Îsraîlê re
Doctorow di dewama axaftina xwe de got ku berpirsiyariya vê xeletiya hesabkirinê dikeve ser milê Donald Trump, serokê Amerîkayê, ne tîmê îstixbaratî ya wî.
Li gorî wî, Saziya Îstixbarata Navendî ya Amerîkayê (CIA) şîret li Trump kiribû ku nekeve şerê bi Îranê re. Lê Trump, berevajî şîretên saziyên îstixbaratî yên Amerîkayê, li gorî nirxandin û şîretên saziyên îstixbaratî yên rejîma Siyonîstî tevgeriya.
Wî wiha domand:
«Lê derbarê Trump de tiştek bi awayekî mutleq ne diyar e. Belê, encama dawî ya vê şerê dikare hilweşandina bingehên leşkerî yên Amerîkayê û, dibe ku, derketina hêzên çekdar ên Amerîkayê ji herêmê be. Niha li vê herêmê, rêkeftin û rêxistinên nû yên ewlehiyê bi beşdariya Tirkiye û Pakistanê tên avakirin.
Lê ez dûr nabînim ku ev yek tam tişta ku Trump ji destpêkê ve dixwest be. Wisa xuya dike ku ew biryar daye ku NATO têk bibe û derketina Amerîkayê ji Rojhilata Navîn jî beşek ji plana wî ya mezin a ji nû ve rêxistina nîzama cîhanê ye. Armanca vê planê dawîanîna serdestiyê ya Amerîkayê û derbasbûna bo dabeşkirina qadên bandora cîhanî di navbera Amerîka, Çîn û Rûsyayê de ye.»
Pêşbînî: Trump dê şertên Îranê ji bo dawîanîna şer qebûl bike
Vê şîrovekarê karûbarên navneteweyî, bi bal kişandina ser derbasbûna çend mehan ji destpêka êrîşa hevbeş a Dewletên Yekbûyî û rejîma Siyonîstî ya li dijî Îranê, destnîşan kir ku tevî daxuyaniyên dubare derbarê nebûna perspektîfeke zelal ji bo dawîanîna şer, Donald Trump dê di dawiyê de neçar bimîne ku ji bo bidawîkirina pevçûnê şertên sereke yên Îranê qebûl bike.
Li gorî wî, Trump biryara xwe ya li ser vê mijarê xistiye piştî hilbijartinan.
Doctorow di bersiva nirxandinên çavdêrên siyasî de, ku dibêjin Trump dixwaze Çînê sînordar bike, got ku axaftina derbarê sînordarkirina Çînê de tenê di asta gotinan de dimîne.
Wî diyar kir:
«Ez bi baweriyeke xurt bawer dikim ku Trump bi rastî li pey rêkeftinekê ye ku dişibe “Yaltaya Duyemîn”. Wekî ku berê jî gotim, ew dixwaze cîhanê di navbera qadên bandora Amerîka, Rûsya û Çînê de parve bike.»
Girêdana paşeroja şerê li dijî Îranê bi berjewendiyên hilbijartinê yên Trump û Netanyahu re
Doctorow bal kişand ser nerîna gelek şîrovekaran ku dibêjin Trump û Qesra Spî li hember armancên kesane yên Netanyahu bêçalak mane û Waşîngton piştgiriya ewlehiyê ya bê şert û merc dide Tel-Evîvê.
Li gorî wî, ev helwest bûye sedem ku siyaseta Amerîkayê ya li Rojhilata Navîn bi awayekî girîng bikeve bin bandora siyaseta navxweyî ya aliyên tundrew ên di nav rejîma Siyonîstî de.
Wî bi bal kişandina ser girêdana hilbijartinên Amerîkayê û Îsraîlê, berjewendiyên kesane yên Trump û Netanyahu wekî yek ji faktorên bandorker li ser pêvajoya şerê li dijî Îranê destnîşan kir.
Doctorow got:
«Di xuya de, Trump bi tevahî di bin bandor û kontrola Netanyahu de bû. Lê wekî ku berê rave kirim, derbarê Trump de hema hema tiştek ne ewqas diyar û dawî ye ku mirov difikire.»
Mîmariya nû ya ewlehiyê li Asyaya Rojava dê bi beşdariya Îranê bê avakirin
Doctorow di dawiya hevpeyvînê de bal kişand ser kêmbûna bandora serdest a kevneşopî ya Rojava li Asyaya Rojava û îhtîmala avakirina nîzameke nû ya ewlehiyê ku li ser bingeha lihevkirinên rasterast ên di navbera hêzên herêmî de tê avakirin.
Wî got ku herêm li ber qonaxeke nû ya guhertinan e. Di vê çarçoveyê de, eleqeya welatên wekî Erebistana Siûdî, Pakistan û Tirkiye bi rola Îranê û serdana wan a Tehranê ji bo kêmkirina aloziyên herêmî, nîşanên hewldanên xurtkirina hevkariya herêmî ne.
Doctorow di vê derbarê de got:
«Bêguman, em ê bibînin ku mîmariyeke nû ya ewlehiyê tê avakirin û hêzên herêmî, di nav de Îran jî, dê wê ava bikin.»
……………………………
Dawiya nûçeyê — ABNA
Etîket: Amerîka، Tel-Evîv، Bernameya nukleerî ya Îranê، Îran، Erebistana Siûdî، Rojhilata Navîn، Qesra Spî، Ajansa ABNA، Pakistan، Çîn.
Your Comment