Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Piştî derxistina biryara cezakirinê ji bo zanayên Şiî li hin welatên herêmê, di nav wan de Behreyn û Kuweyt, Ayetullah Nurî Hemedanî hişyariyek da hikûmdarên herêmê li ser girtin û îdamkirina zanayan.
Mercîê teqlîd ê cîhana Şiî di vê derbarê de got: Di van demên dawî de, hin hikûmdarên welatên herêmê, ji bo vemirandina dengê heq û edaletê, dest bi derxistina biryarên zalim li dijî zanayan, di nav wan de girtin û biryara îdamê, kirine. Divê were zanîn ku ev biryar ne tenê dibin sedema vemirandina dengê heq û edaletê, belê bingeha ketin û bêruhetiya derhênerên wan jî peyda dikin.
Ayetullah Nurî Hemedanî ji hikûmdarên van welatan re pêşniyar kir ku dev ji van kiryarên nehişmend berdin û li şûna rûbirûbûna bi zanayan re, di têkoşîna li dijî istîkbar û siyonîzmê, ku dixwazin bingeha Îslamê tune bikin, bi wan re hevdeng bibin.
..........................
Dawiya Peyamê
Etîket
Behreyn
Kuweyt
Ayetullah Nurî Hemedanî
Şiî
Siyonîzm
Your Comment