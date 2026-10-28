Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Yûsif Cebbarîn, serokê Lîsteya Hevbeş a Erebî li herêmên dagirkirî, bang li avakirina “hevbeşiyeke rastîn a Cihû-Ereb” kir da ku desthilatdariya Benyamin Netanyahu bi dawî bibe.
Wî tekez kir ku avakirina alternatîfeke siyasî li şûna rejîma heyî, hewceyî diyalogê bi nûnerên welatiyên Ereb e.
Cebbarîn bi tundî rexne li Netanyahu girt û got ku her aliyê siyasî yê ku dixwaze alternatîfeke rastîn ji bo hikûmeta heyî pêşkêş bike, divê bi nûnerên Ereb re biaxive. Wî hikûmeta Netanyahu wekî “hikûmeteke bi xwînê gemar” binav kir û got ku hikûmeta Netanyahu û Itamar Ben-Gvir jiyana welatiyên Ereb zehmet kiriye.
Herwiha, wî diyar kir ku Lîsteya Hevbeş a Erebî amade ye hêza xwe ya siyasî bi kar bîne da ku hikûmeta Netanyahu, Ben-Gvir û Bezalel Smotrich ji desthilatdariyê rake.
Ev daxuyanî di demekê de hatin kirin ku hejmartina dengan a hilbijartinên parlamentoyê nîşan dida ku hejmara kursiyên ku ji bo Lîsteya Hevbeş a Erebî dihatin pêşbînîkirin, zêde dibû. Li gorî texmînên destpêkê, dihat pêşbînîkirin ku ev lîste 12 kursî bi dest bixe. Lê piştî hejmartina 70,7 ji sedî ya dengan, texmînan nîşan da ku hejmara kursiyên wê dê bigihîje 13 kursiyan. Ev zêdebûn bi bihayê windakirina kursiyekê ji aliyê partiya «Yashar» a bi serokatiya Gadi Eisenkot ve pêk hat.
Li gorî encamên ku di raporê de hatine ragihandin, dihat pêşbînîkirin ku Lîsteya Yekgirtî ya Erebî jî 6 kursî bi dest bixe û bi vî awayî hejmara giştî ya kursiyên partiyên Erebî bigihîje 19 kursiyan.
Di aliyê din de, hevbendiya Netanyahu, ku ji partiyên rastgir û olî pêk dihat, 54 kursî û hevbendiya Eisenkot 49 kursî bi dest xistibûn. Ev hejmar nîşan didan ku tu yek ji her du alîyên sereke negihîştiye piraniya 61 kursiyan a ku ji bo avakirina hikûmetê pêwîst e.
Di van şert û mercan de, helwesta partiyên Erebî û îhtîmala hevkariya siyasî bi wan re dikare di pêvajoya avakirina hikûmeta bê de roleke girîng bilîze.
Dawiya nûçeyê
Etîket
Yûsif Cebbarîn، Hilbijartinên Knessetê، Parlamentoya Îsraîlê، Lîsteya Hevbeş a Erebî،
Benyamin Netanyahu، Likud، Partiyên Erebî، Gadi Eisenkot
Your Comment