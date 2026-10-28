Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Weliyê Emrê Giranqedr, Ayetullah Seyyid Mûçteba Xameneyî, Rêberê Giranqedr ê Şoreşê, di bersiva nameyên komeke ji xwendekarên li seranserê welêt de, yên ku di mehên dawî de ji bo Cenabê Wî şandine, îrade, biryardarî û hesta berpirsiyariyê ya wan ji bo avakirina paşerojê wekî xeta girêdanê ya «hevpeymanî» di navbera rêberî û ciwanan de binav kirin. Herwiha, Wî li ser girîngiya xwe amade kirina bi çekên zanistê, baweriyê, paqijkirina nefsa xwe û hewldana zêdetir ji bo zêdekirina hêz û desthilatdariya Îranê tekez kirin.
Nivîsa bersiva Rêberê Giranqedrê Şoreşê wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Silav li zarokên min ên delal!
Min nameyên we yên tijî hezkirin xwendin. Ji kerema we ya gelek, hûn xwendekarên ciwan û bi coş, spas dikim. Ez ê ji bo we hemûyan, yên ku mafek li ser min danîne, bi taybetî dua bikim.
Di nameyên we û gelek ciwan û xwendekarên din de, yên ku bi kerem û hezkirina xwe min dilxweş dikin, îrade, biryardarî û hesta berpirsiyariyê ji bo avakirina paşerojê bi awayekî eşkere dibiriqe.
Ev peymana xurt, emaneteke pir hêja ye ku kokên wê di dibistana Îslama paqij a Mihemedî (silav û selamên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) de ne, û mîrateya Îmam Xumeynî yê Mezin û Xameneyî yê şehîd (Xwedê payeya wan bilind bike) ye. Ev jî xeta girêdana «hevpeymanî» ya di navbera me de ye.
Ji bo gihîştina vê armancê, heta ku hûn dikarin, xwe bi çekên zanistê, baweriyê, paqijkirina nefsa xwe, nêzîkbûna bi Xwedê û nasîna kûr a zanînên Qur'anê û Ehlibeytê (silavên Xwedê li ser wan bin) amade bikin.
Herwiha, bi xebat û afirîneriya zêdetir, hêz û desthilatdariya Îrana me ya delal zêde bikin; da ku bi duaya serwerê me yê dilovan, (Xwedê derketina wî ya ji nû ve zû bike), rêwîtiya leşkerên hevpeyman ber bi lûtkeyên pêşketinê û şaristaniya Îslamî-Îranî ve, bi awayekî baştir û bileztir pêk were. Înşaelellah.
Seyîd Mûçteba Huseynî Xameneyî
06/Aban/1405 (28ê Cotmeha 2026)
....................................
Dawiya peyam /
Etîket:
- Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneyî
- Rêberê Giranqedr ê Şoreşê
- Meqamê Bilind ê Rêberiyê
- Xwendekar
- Peyama Rêberê Şoreşê
Your Comment