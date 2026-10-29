Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Li ser bingeha daxuyaniya malpera fermî ya Rêbertiyê, di vê hevdîtinê de, Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî ji Encumena Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya welêt û sekreteriya wê wekî «çarreya birêvebirina karûbarên welêt» bi nav kir û li ser bandorkirina hevdu ya çar qadên «çand», «siyaset», «aborî» û «ewlehî» û hewcedariya hebûna pêvekên guncaw ji bo biryardanê di her qadê de tekez kir.
Parastina ewlehiya neteweyî û herêmî bi rêvebirina Tengava Hurmuzê û xurtkirina têkiliyên dualî bi welatên cîran re, li ser bingeha berjewendiyên domdar û hevbeş, ji mijarên din ên ku di vê hevdîtinê de hatin nîqaşkirin bûn.
Rêberê Şoreşê bêçarebûna dijmin wekî yek ji encamên berxwedana neteweyî nirxand. Herwiha, wî li ser girîngiya agahdarkirina çalak û di wextê xwe de ji bo domandina beşdariya gel di parastina welêt û sîstemê de tekez kir. Wî herwiha girîngiya domandina xebatan ji bo misoger kirina maf û berjewendiyên gelê Îranê û eniya berxwedanê bi pêkanîna şertên ku berpirsiyarên welêt ji bo bidawîkirina şer û derketina ji rewşa «ne şer, ne aşitî» pêşniyar kirine, destnîşan kir.
Di vê hevdîtinê de, Mohsen Rizayî raporek li ser rewşa welêt di qadên cuda de û hewldanên ku niha didomin pêşkêş kir. Wî di rapora xwe de, şopandina siyaseta stratejîk a Komara Îslamî ya Îranê ji bo «rêkxistina rêgez û nîzama herêmî ya xweser» wekî yek ji tedbîrên ku sekreteriya Encumena Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê niha li ser dixebite, destnîşan kir.
…….
Dawîya Peyam/
Your Comment