Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Di serdema qeyrana nasnameyê û feqîriya mînakên berfireh de, ji nû ve xwendina pergala jiyanê ya Xanim Fatima Zehra (S) li derveyî sînorên olî û zayendî, bersiveke zindî ye ji bo pêdiviya fıtratî ya mirovê nûjen; kesayetiyeke ku kamilbûna nava xwe bi çalakdariya civakî, berxwedana di nava qeyranan de û zîrekiya perwerdeyî re têkel kir û pîvana “mirovê bêkêmasî” nîşan da.
Di vî warî de û hevdem bi hatina rojên xemgîn ên şehadeta Siddîqa Tahîre (S) re, di çarçoveya rêze-gotûbêjên li ser “Mînakafirandina cîhanî ji sîreya fatimî” de, me bi Hucetulîslam wel-Muslimîn Emîrhesen Muzafferîzad re ku lêkolîner û pisporê dîroka islamê ye, hevpeyvinek pêk anî ku ev hevpeyvin di berdewamiyê de ji bo we xwendevanên hêja re tê pêşkêşkirin.
Bi navê Xwedayê Rahman û Rahîm.
Yek ji aliyên din ên ku Xanim Fatima Zehra (S) “Xêra Zêde (Xeyr-i Kesîr)” e, giringîpêdan û bala wê ya taybet a ji bo gel re, destgirtina bi feqîran re û çareserkirina pirsgirêkên kesên hewcedar e. Hûr-bûna li ser vê sîreyê nîşan dide ku ew xanima mezin di qada civakî de bi tevahî çalak û amade bûye; ne jineke goşegîr, ji civakê dûr bûye, belkî wekî ku berê jî hat gotin, gava ku pêdivî çêbe, di qadên hestiyar û xeternak de jî amade dibe û erk û peywirên xwe yên ilahî pêk tîne.
Mînakên diyar ên vê taybetmendiyê di dîrokê de tên dîtin. Yek ji şahidên diyar ên bala Xanim Fatima Zehra (S) a ji bo gel re, agahdariya ji pirsgirêkên wan û hebûna peywendiyên civakî, çîroka navdar a duaya wê ye ku hebûna nazenîn a Îmam Hesen (S) ew vegotiye:
“Dayika min di şevekê de ji serê şevê heta sibehê ji bo cîranan dua kir.”
Di wê rîwayetê de hatiye tekezkirin ku Xanimê navê yek bi yek ê cîranan dianî ziman û bi awayê taybet û ferdî ji bo her yekî ji wan dua dikir.
Ev yek dide xuyakirin ku Xanim Fatima Zehra (S) ne tenê yek an du kes, belkî tebeqeyeke berfireh a cîran û derdorên xwe naskirine; bi rengekî ku dua kirina ji bo wan ji serê şevê heta sibehê dirêj bûye. Ev sîre bi awayekî eşkere diyar dike ku ew Xanim bi beşeke berbiçav a civakê re di têkilî û peywendiyê de bûye, pirsgirêkên van dengan naskirine, ji rewşa wan agahdar bûye û ji bo wan dua kiriye.
Heta gava ku hebûna nazenîn a Îmam Hesen Mûçteba (S) bi dilsoziyê re dibêje: “Dayika min! Xwezaya te ji bo xwe jî dua bikira”, ew di bersivê de dibêje:
“El-Car, summe ed-Dar”
Pêşî cîran, paşê mal.
Ev bersiva diraxşandî, di rastiyê de nîşaneya lûtkeya giriya bi mafên cîranan û giringiya peywendiyên civakî di sîreya pratîkî ya Xanim Fatima Zehra (S) de ye.
Mînakeke din ku mirov dikare di vî warî de behsa wê bike, çîroka tijî-naverok a “Sûreya Dehr” (an Miqded/Insan) e. Di vê bûyerê de, sê şevên li pey hev feqîr, sêwî û dîl tên ber deriyê mala Ehlibeytê (S), di demekê de ku ev mezin bi xwe rojîdar in û bi wê qasî xwarinê (îftara xwe) re pêdiviyeke mezin heye. Xwedayê Tebarok û Teala di wesfa vê îsarê de dibêje:
“Wa yut’imûne et-ta’ame ‘alâ ḥubbihi mîskînen wa yetîmen wa esîran”
Tevî ku bi xwe pêdiviya wan bi wê xwarinê heye jî, ew kesên din li pêşiya xwe digirin û ev giringîpêdan û baldarî ya li ser kesên din de, awarte û bêhempa ye.
Van rengên perwerdehiyê kokê xwe ji nava Îslama pak digirin; wisa ku Pêxemberê mezin ê Îslamê (S) gotiye:
“Men asbaha wa la yehtemmu bi umûr el-muslimîne fe leyse bi muslimin”
Her kesê ku rojekê rake û ne di nava xema kar û pirsgirêkên misilmanan de be, ew misilmanekî rastîn nîne.
Ji ber vê yekê, şertê misilmanbûnê, bala li ser kesên din, xizmeta gel û hewldana ji bo çareserkirina pirsgirêkên wan e.
Di berdewamiya wan ayetên pîroz de, Xwedayê Tebarok û Teala tekez dike ku ev infaq û bexşîna bêhempa ya ku ji aliyê Xanim Fatima Zehra (S), hevjînê wê yê birûmet Hz. Emîrûlmuslimîn û zarokên wan ên hêja (S) ve hatine kirin, qet ji ber berjewendiyên cîhanî nebûye; çawa ku dibêje:
“Innama nut’imukum li wechillahi”.
Ev mezin di her infaq û xizmetekê de, tenê razîbûna Xwedayê Mezin li ber çavan digirin û tu bendewarî an şertikekî din ji bo vî karî nînin.
Her wiha mirov dikare behsa bala Xanim Fatima Zehra (S) a ji bo malbatên şehîdan re jî bike. Gava ku di malbatekê de kesek şehîd dibû, Pêxemberê Ekrem (S) ji Xanim Fatima Zehra (S) dixwest ku xwarinekê amade bike û bibe ji bo wê malbatê.
Malbata ku kesekî xwe winda kiriye, bi karesateke giran re rû bi rû ye û dibe ku ji aliyê ruhî û derûnî ve hêza wê tune be ku karên rojane, di nav de amadekirina xwarinê, bi cih bîne. Bala li ser van malbatan, ji xeynî teskîrkirina janên wan, vê peyamê jî di nava xwe de dihewîne ku civak û hikûmet malbatên şehîdan bi tenê nahêlin û piştgiriyê didin wan û serpertiya wan dikin; da ku şervan bi dilxweşiyeke mezin di qadê de amade bibin û fikara rewşa malbatên xwe nekin.
Wekî mînak, piştî şehadeta Hz. Cefer bin Ebî Talib (S), ku paşê bi navê “Ceferê Tayar” navdar bû, Xanim Fatima Zehra (S) xwarinek amade kir û bir ji bo malbata wî. Wê bi vî karî, hem ji rizgarbûyan re serxweşî da û hem jî hewl da ku pêdiviya wan çareser bike da ku di wê şert û mercên dijwar de bêxwarin nemînin.
Mînakên din ên bi vî rengî jî di dîrokê de tên dîtin; di nav de rojekê ku feqîrek hat ba Pêxemberê Ekrem (s.x.a) û daxwaza alîkariyê kir. Pêxember di wê demê de tiştek tune bû ku bide sedeqeyê; ji ber wê ji sehabiyan pirsî ka kesek heye ku bikaribe alîkariyê bide vî zilamî, lê kesî nikaribû alîkariyê bike.
Pêxemberê mezin, ew feqîr şand ber deriyê mala Xanim Zehra (S). Li wir jî tiştek tune bû ji bo alîkariyê; karek ku nîşaneya şert û mercên herî giran ên aborî di salên ewil ên avakirina hikûmeta islamî de li Yesribê û firehiya feqîriyê di wê demê de ye, heta wisa ku tewra di mala Ehlibeytê (S) de ham xwarin nedihate dîtin.
Xanim Fatima Zehra (S) ji bo çareserkirina karê vî feqîrî, gerdana xwe da wî da ku bifroşe. Ew zilam bi gerdanê hat ba Pêxember (S) û kêfxweşiya xwe ya ji bo vekirina karê xwe anî ziman. Di vê demê de, Cenabê Miqdad bi dîtin an bihîstina vê bûyerê re, bandor bû; wî hinek pere anî, da wî zilamî, ji bo wî cil û xwarin amade kir û di encamê de, ew gerdane ji wî kirî û vegerand xwediyê wê yê resen (Xanim Fatima Zehra S).
Gava ku ev bûyer gihîşt Pêxemberê Ekrem (S), di heqê Cenabê Miqdad de dua kir û got:
“Çi karekî bi bereket kir!” Kesê ku birçiyek têr kir, mirovekî tazî li xwe kir û di encamê de, mal vegerand xwediyê xwe.
Yek ji xweşiktirîn rûerdên bexşînê û destgirtina bi feqîran re di sîreya Xanim Fatima Zehra (S) de ku em bi gelemperî bi tenê bi vegotina dîrokê re derbas dibin û kêm bala xwe didin ser kûrahiya fedakarî û îsarê, çîroka bexşîna lîbasa bûkîniyê ji feqîrekî re ye. Ev bûyer di şeva zewaca wê Xanimê de qewimî; di dema ku feqîrek hat ber deriyê malê û daxwaza alîkariyê kir.
Ev bûyer nîşan dide ku Xanim Fatima Zehra (S) li bajarê Medîneyê wekî stargeh, navenda bersivdanê, destgirtin û çareserkirina pirsgirêkan dihate naskirin. Hemûyan Zehra Merziye (S) wekî jineke baxşîner û alîkar nas dikirin û di zehmetiyan de serî li wê dixistin. Ew feqîr jî di şeva zewaca Baniyê de, hat ber deriyê malê û daxwaza alîkariyê kir. Ji ber ku Xanimê di wê demê de xwarin an malekî din tune bû ku bibexşîne, ferman da jinên ku li malê bûn ku perdê bikişînin dora wê; paşê pîrêna bûkîniyê ji tenê xwe derxist, lîbasa xwe ya asayî li xwe kir û ew lîbasa nû û bûkîniyê da feqîr û bi wê lîbasa sade re ber bi mala zava, Hz. Elî bin Ebî Talib (S) ve kete rê.
Ev gava bêhempa, dide xuyakirin ku zehda Xanim Fatima Zehra (S) pir bilind e û qet guh nade xuyangên cîhanî. Wê bêyî ku tu guman, derengî an giliyê bike, tavilê lîbasa bûkîniyê bexş kir. Wê ji kesî nepirsî ku kesekî din tune ye ku alîkariyê bike, belkî bixwe bêdereng dest avêt vî karî. Wêdetir, ev yek nîşaneya lihevhatineke temam a ruhî û fikrî ya wê bi hevjînê wê yê birûmet Hz. Elî (Silav lebin) re bû; ji ber ku Baniyê bi ewlekariyeke temam dizanibû ku zava û hevjînê wê jî ne girêdayî van xuyangên madî ne û ji bo her duyan jî tenê “razîbûna Xwedê, manîfevt û xizmeta gel” bingeh e.
Hevpeyvîn: Semîra Gulkar
Etîket(Tags):
- Xêra zêde (Xeyr-i Kesîr)
- Xanim Fatima Zehra
- Îslama pak
- Çareserkirina pirsgirêkan (Girkirin)
Your Comment