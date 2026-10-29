Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Bernie Sanders, senatorê serbixwe yê eyaleta Vermontê ya Amerîkayê, Donald Trump, serokê vî welatî, wekî serokê herî xeternak ê di dîroka Dewletên Yekbûyî de nîşan da û ew wekî kesayetiyeke otorîter pênase kir ku baweriya wî bi serweriya qanûnê nîne.
Sanders di daxuyaniyên ku roja pêncşemê hatine belavkirin de got ku hilbijartinên navdemsalî (midterm) ên Amerîkayê li ser bijartina di navbera berdewamiya çalakiya kongreyeke Komarparêz de ye – ku li gorî gotina wî, bêyî ku lê pirsîbe bi hemû bernameyên Trump re razî dibe – yan jî hewldana ji bo berpirsiyarderkirina serok.
Wî her wiha tekez kir ku encamên hilbijartinê dê xwezaya pêwendiya di navbera Kongre û hikûmeta Amerîkayê de di şert û mercên cudahiya nêrînan a li ser performans û polîtîkayên Trump de diyar bikin.
Ev daxuyanî di demekê de tên dayîn ku Amerîka xwe ji bo lidarxistina hilbijartinên navdemsalî di 3yê Mijdarê de amade dike.
………..
Dawiya peyamê
Etîket:
- Bernie Sanders
- Amerîka
- Trump
Your Comment