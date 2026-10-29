Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Midûriyeta Giştî ya Îstixbaratê ya Parêzgeha Sîstan û Belûçistanê di daxuyaniyekê de ragihand: Leşkerên nenas ên Îmam Zeman (e.c.f) bi alîkariya raporên gel, çavdêriyên berdewam ên îstixbaratî û operasyonel û bi hevkariya din ên parêzvanên ewlehiyê, karîn van 4 navendên girêdayî dijminê Amerîkî-Siyonîst li navçeyên navenda û başûrê parêzgehê nas bikin û 16 terorîstên van navendan ku hinek ji wan ji derveyî welat hatibûn, bigirin.
Hinek ji terorîstên hatine girtin, failên şehîdkirina komek ji personelên fedakar ên Feracayê li navçeya Îranşehrê ne ku piştî girtinê, radestî rayedarê rêzdar ê dadwerî hatin kirin.
Ji terorîstên hatine girtin hejmarek çek û mûhîmmatên şer, di nav de 9 tivingên Kalaşnîkov, 2 tivingên "M4" yên Amerîkî û 7 demançeyên kemberî bi mûhîmmatên têkildar re hatin vedîtin û desteserkirin.
Herwiha di berdewamiya lêdana li ser mûzadên bêwelat ên girêdayî torra sîxurî-medyayî ya dijminê Amerîkî-Siyonîstî, 3 kes ji van mûzadan ku li ber komkirin û şandina agahiyên têkildarî cihê baregeh û cihên parastinê û ewlehiyê yên başûrê parêzgehê bûn, hatin nasîn û girtin.
Zêdetir bixwîne:
Lêdana Wezareta Îstixbaratê li terorîstan; Têkbirina 3 navendên operasyonel ên komikên terorîstî
Wezareta Îstixbaratê di heman demê de spasiya gel dike ji bo pêşkêşkirina raporên bi bandor, û daxwaz dike ku rewşên gumanbar di dema herî zû de radestî Navenda Nûçeyan a Wezareta Îstixbaratê bi hejmara 113 an jî portalên fermî yên vê wezaretê, di sepana peyamên Eta, Bale, Rûbîka û Sorş Plus de bi navnîşana vaja113@ (bi nîşana şîn) rapor bikin.
……………..
Dawiya Peyamê/
Your Comment