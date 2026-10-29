Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Seyîd Abdulmelik Bedreddîn el-Hûsî, rêberê Tevgera Ensarullahê Yemenê, di axaftineke bi munasebeta Roja Şehîdan de, bi tekez li ser girîngiya çanda şehadetê û berxwedanê, got ku Amerîka hemû derfet û kapasîteyên xwe ji bo zilmê li civakên mirovî di herêmên berfireh ên cîhanê de bikar aniye.
Roja Şehîdan; tekez li ser berxwedanê û rizgariya ji serdestiyê
Seyîd Abdulmelik Bedreddîn el-Hûtî di destpêka axaftina xwe de, digel spasdana ji malbatên bîhnfireh û berxwedêr ên şehîdan û rêzgirtina ji wan, got: Gelê Yemenê salvegera şehadetê wek munasebeteke mezin bi nirxa kûr a îmanî pîroz dikin; munasebeteke ku pîrozî, mezinahî û girîngiya xwe ji wê payeyê digire ku Xwedayê Bilind ji bo şehadetê di rêya xwe de û şehîdên vê rê daye.
Wî zêde kir: Gelê Yemenê vê munasebetê di şert û mercên de pîroz dikin ku her roj şehîd didin, parêzvaniya ala cîhadê di rêya Xwedê de dikin û bi destdirêjiya mustekbiran, zilimkaran û cinayetkaran re rûbirû dibin, yên ku bi neheqî û bi zilim û xiyanetê êrîşî wan dikin.
Rêberê Ensarullahê tekez kir: Gelê Yemenê bi pîrozkirina salane ya vê munasebetê hewl dide têgeha quranî ya şehadetê di rêya Xwedê de saz bike. Li gorî wî, ev ruh di şikandina qeyd û zincîrên tirsê de, ku tagût, zorbaz û mustekbiran ji bo bindestkirina gelên ummeta îslamî bikar tînin, girîngiya pir mezin heye.
El-Hûsî got: Şehîdên rêya Xwedê nimûneyên îlhamkar in di comerdî, exlaq, nirx û berxwedanê de û ummet ji wan behnfirehî, berxwedan û sekinînê li hember serhildanê fêr dibe. Wî tekez kir ku meşîn di rêya heq û armancên dadperwer de, bi armanca sazkirina nirxên qencî, heq û dadmendiyê tê kirin.
Cîhad û berxwedan li hember serdestî û zilmê
Rêberê Tevgera Ensarullahê bi îşarekirina li motîvên serdestîxwaz di qada cîhanî de, got: Gelek hêz di qada mirovî de zilm, serdestî, îstîsmar, tundî, xwebînî û çavbirçîtîyê dişopînin û ev rewş di rastiya gelek welat û saziyên mezin bi derfetên berfireh de tê dîtin.
Wî zêde kir: Dema ku ummetek di rêya Xwedê de dimeşe, xwe ji serdestiya tagûtan, zilimkaran, mustekbiran û cinayetkaran azad dike û ji alîkarî û piştgiriya Xwedayî berxwedêr dibe.
El-Hûsî bi gotina ku cîhadê wek amûrek ji bo parastina gel û azadkirina wan ji serdestiya tagûtan dibîne, tekez kir: Ji encamên cîhadê, sazkirina heq, dadmendî û qencîyê di civakê de ye. Tew gelên aşitîxwaz ku ji bo mirovên derdorê xwe qencîyê dixwazin, ji xerabîya kesên ku wan bedkar û zilimkar dibêjin, ewle nabin.
Wî berdewam kir: Cîhad di rêya Xwedê de, azadiyê di têgeha wê ya rastîn de pêk tîne û ummetê di pozîsyona hêzê de datîne da ku li hember xerabî, cinayet, serhildan, fesad û zilmê bisekine. Rêberê Ensarullahê her wiha tekez kir ku alternatîfa cîhadê, rewşeke ku ummet li hember tagût û mustekbiran teslîm dibe ye.
El-Hûsî bi îşarekirina li wê yekê ku dijmin hewl didin li ser ummeta îslamî serdest bibin, çavkaniyan bigirin û axa wê dagir bikin, got ku her gelê ku xwazgîna rûmet, ewlehî û parastinê ye, divê xwedî hêz û kapasîteya pêwîst ji bo berxwedan li hember destdirêjiyê be.
Filistîn û encamên serdestiya hêzan
Rêberê Ensarullahê di beşeke din a gotinên xwe de behsa meseleya Filistînê kir û got: Gelê Filistînê berî dagirkeriya Îngilîzî û paşê dagirkeriya Siyonîstî, helwesteke taybet li dijî Cihûyan an Îngilîzan nedibû. Wî gelê Filistînê wek gelê mustez'ef (bindest) wesif kir ku li gorî wî, ji ber çavbirçîtî û motîvên xerab bû armanc.
El-Hûtî her wiha got ku ummeta îslamî bi sedsalan di pêkanîna erkên xwe de kêmasî kiriye û ev yek daye tagût û zilimkaran ku zilm û fesadê belav bikin.
Wî zêde kir: Tagût û cinayetkaran jiyana civakên mirovî bi êş, xem û krîzan re hevkar kiriye û her ku hêza zêdetir bi dest dixin, derfet û kapasîteyên xwe zêdetir li dijî mirovan bikar tînin.
Rêberê Ensarullahê bi îşarekirina li hêza madî, leşkerî û aborî ya hin welat û rejîman, anî bîra ku ev derfet û bandora berfireh di rêya serhildan, cinayet û zilmê li dijî civakên mirovî de tê bikar anîn.
Rextgirtina li Amerîkayê û bikaranîna çekên kujer
Abdulmelik Bedreddîn el-Hûsî bi baldan li ser kiryara Amerîkayê got: Eger ev welat ji hêzên qencî û aşitîxwaz bûya û hemû derfetên xwe yên mezin di xizmeta civakên mirovî de bihîştaya, rewşa cîhanê çawa dibû?
Wî tekez kir: Amerîkayê hemû derfetên xwe ji bo zilmê li civakên mirovî di herêmên berfireh ên cîhanê de bikar aniye.
Rêberê Ensarullahê bi îşarekirina li bikaranîna Amerîkayê ya çekên nukleerî û bombên atomê, zêde kir: Ev çek ji bo kuştina bi sed hezaran kes, tevî zarok, jin, kal û ciwan, hatine bikar anîn.
El-Hûsî her wiha got: Amerîka xeterrtirîn cureyên çekan ji bo wêrankirina bajaran dîzayn dike û tekez kir ku bajar ne baregehên leşkerî ne, lê herêmên niştecîh û cihê jiyana civakên sivîl in.
Wî di berdewamê de tekez kir: Amerîkî ji kapasîteyên xwe yên medyayî ji bo belavkirina guneh û fesadê, kedîkirina gelan, xapandin û kaşkirina wan bo fesadê bikar tînin.
..........................
Dawiya peyamê
Etîket:
Tevgera Ensarullah
Filistîn
Yemen
Roja Şehîdan
Çeka nukleerî
Amerîka
Îngilîstan
Seyîd Abdulmelik el-Hûsî
Your Comment