Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Şêx "Elî El-Xetîb" Cîgirê Serokê Meclisa Bilind a Îslamî ya Şîeyan a Libnanê bi şandeke ji rêveberên Banka Saderat a Îranê li Lubnanê re hevdîtin kir. Ev şand di dema vê hevdîtinê de wî ji biryara Banka Navendî ya Lubnanê ya ji bo betalkirina destûrnameya çalakiyê ya vê bankê û girtina şaxên wê li Libnanê û her wiha ji encamên darayî û mirovî yên vê biryarê agahdar kir.
Betalkirina destûrnameyê bi daxwaza Amerîkayê
Endamên şandê ragihandin: Banka Navendî ya Lubnanê destûrnameya çalakiyê ya Banka Saderat a Îranê li vî welatî bi vê bahanê ku armanc parastina sektora bankî ya Libnanê ye û li gorî daxwaza Amerîkayê, betal kiriye.
Ev şand her wiha hişyarî da ku pêkanîna vê biryarê 35 malbatên libnanî bi xetera bêkarî û windakirina cihê debara xwe re rûbirû dike û dê bandorê li sipardeyên mişteriyan jî bike.
Endamên şandê bi îşarekirina li paşeroja vê bankê zêde kirin ku Banka Saderat a Îranê tenê banka bû ku berê pereyên sipardegirên libnanî li xwediyên wan vegerandiye.
El-Xetîb: Biryara Banka Navendî ya Libnanê neqebûl e
Şêx Elî El-Xetîb di bertekê de li hember vê mijarê got ku ev biryar bi tu awayî neqebûl e.
Wî bi rextgirtina li ser nêzîkatiya rayedarên libnanî got: Libnan ji Amerîkayê bi xwe jî zêdetir fermanên vî welatî pêk tîne. Ev di halê de ye ku welatên Ewropî dest bi wisa kiryarekê nedane.
El-Xetîb zêde kir ku dikaribûn çalakiya bankê bi awayekî demkî rawestînin û berî betalkirina destûrnameyê û girtina wê, encamên vê biryarê lêkolîn bikin; ne ku bi girtina bankê, malbatên libnanî aware bibin û debara wan têk here û pereyên sipardegiran jî bikeve xeterê.
Wî di dawiyê de ji rayedarên lubnanî xwest ku vê biryarê betal bikin û ji biryarên din jî, tevî qedexekirina firîna balafirên rêwiyan ên Îranê bo Libnanê, vegerin.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Şêx Elî El-Xetîb
Banka Navendî ya Lubnanê
Îran
Banka Saderat a Îranê
Cîgirê Serokê Meclisa Bilind a Îslamî ya Şîeyan a Lubnanê
Amerîka
Your Comment