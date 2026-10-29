Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Di beşa yekem a vê nivîsê de, şîretên Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî di heyama salekê berî şehadeta wî de hatin nirxandin. Di beşa duyem de şîretên wî ji bo gelê ku bang li wan hatibû kirin, û di beşa sêyem de şîretên wî ji bo berpirsiyarên sîstemê hatin nirxandin.
Di vê beşê de, şîretên Rêberê Şehîd ji bo serokên sê hêzên dewletê, li gorî peywir û berpirsiyariyên her hêzekê, tên nirxandin. Her çend di vê nivîsê de ne mimkûn e ku hemû şîretên wî bên vekolîn, lê hewl tê dayîn ku li gorî dubarekirina şîretên ku Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî kiriye, girîngtirîn şîretên wî ji bo her yek ji sê hêzên dewletê bi awayekî cuda bên pêşkêşkirin.
Dawîn civîna Serokkomar û endamên hikûmetê di 16ê Îlonê 1404an de pêk hat. Wî di vê civînê de, piştî pesindana hewldanên serokkomar û hikûmetê, herî kêm çar şîret ji hikûmetê re kirin. Dîrok nîşan da ku ev şîret bi rastî şîretên ku di asta wesiyetê de bûn.
Sûdwergirtina ji dema xizmetê
Şîreta wî ya girîng ev bû ku ji dema xizmeta gel baş sûd werbigirin da ku razîbûna Xwedê bi dest bixin. Wî got:
«Ji fersenda xizmeta gel spasdar bin. Yekem, ev fersend ji her kesî re nayê dayîn; duyem, ev fersend her tim jî nayê dayîn. Ez û hûn çend salan berpirsiyariyekê, karekî û qadeke xebatê di destê xwe de digirin ku dikarin tê de bixebitin, kar bikin û ji gel re xizmetê bikin. Di vê demê de em dikarin Xwedê ji xwe razî bikin; divê em vê fersendê ji dest nedein.
Divê em ji her saeta vê dema xizmeta xwe sûd werbigirin. Ger em vê şîretê pêk bînin û di pratîkê de bicîh bînin, û ji karên dubare, bêkarî, kêmxebatî û mijûlbûna bi mijarên din dûr bimînin, bi baweriya min, wekî ku hat gotin, pirsgirêk dê çareser bibin; di demeke kurt an navîn de jî dê çareser bibin.»
Girîngiya hilberînê û dabînkirina kelûpelên bingehîn
Girîngiya hilberînê şîreta din a Rêberê Şehîd di vê civînê de bû. Wî got:
«Divê em mijara hilberînê cidî bigirin. Ev şîreta min a yekem e.»
Şîreta wî ya din ev bû:
«Şîreta min a duyem dabînkirina di wextê xwe de ya kelûpelên bingehîn e... Divê em kelûpelên bingehîn di wextê xwe de dabîn bikin û her tim çavdêriya asta depoyên van kelûpelan li gorî hewcedariya pêwîst bikin.»
Pêşîlêgirtina israfê
Şîreta din a wî di vê civînê de pêşîlêgirtina israfê di hemû waran de bû. Wî got:
«Ez dixwazim şîretekê jî li ser israfê bikim. Em bi rastî israfê dikin! ... Ji me re gotine ku herî zêde israfê hûn dikin; hikûmet ji hemûyan zêdetir israfê dike... Divê em van israfan rawestînin. Di dawiyê de, dema dahat kêm be, divê lêçûn jî kêm bibin.»
Behsa hêz û şiyanên welêt bikin, ne lawaziyan
Xala herî girîng a «civîna dawîn» ev bû ku wî heman şîretê du caran dubare kir; ev yek girîngiya taybet a wê nîşan dide.
Rêberê Şehîd di destpêka axaftina xwe de got:
«Bila di destpêkê de vê mijarê bibêjim: berpirsiyarên welêt ku bi gel re diaxivin, divê behsa hêz, şiyan û derfetên welêt bikin... Divê behsa lawaziyan nekin.
Erê, me lawazî, kêmasî û kêmî hene; kîjan welat tune ne? Lê me hêz, şiyan û destkeftî jî hene. Kar hatine kirin û hewldan hatine dayîn. Divê em van tiştan vebêjin û ji gel re ragihînin.
Hem çapemenî di vê mijarê de berpirsiyar e, hem radyo û televîzyona dewletê; lê ji hemûyan zêdetir, berpirsiyarên hikûmetê berpirsiyarin. Dema ku li ber gel û li pişt mîkrofonê radiwestin, divê ne behsa lawazî, bêhêzî, bêhêvîtî û tiştên mîna van bikin.»
Şîreta ji bo nivîskar û medyageran
Rêberê Şehîd di deqeyên dawîn ên vê civînê de careke din heman mijarê tekez kir. Wî got:
«Min li vir peyamek jî ji bo kesên axaftin û nivîsandinê amade kiriye. Kesên ku rojname û gotar dinivîsin, li radyo û televîzyonê diaxivin an di medyaya civakî de naverokê belav dikin, divê hewl bidin ku li dijî berjewendiyên welatê xwe neaxivin. Divê ne bibin vegêrên lawaziyên welatê xwe; divê xalan hêz û şiyanên welêt ji gel re ragihînin. Divê behsa wan hêz û derfetên ku bi rastî hene bikin.»
Dixuye ku dubarekirina heman şîretê du caran di civînekê de, girîngiya taybet a wê di nêrîna Rêberê Şehîd de nîşan dide. Ev mijar yek ji wan mijarên kêm e ku wî di axaftinên xwe de bi vî awayî dubare kiriye.
Di beşên bê yên vê nivîsê de, şîretên din ên Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî ji bo berpirsiyarên dewletê û rêxistinên cuda yên gelêrî, ku di sala dawîn a jiyana wî de hatine dayîn, dê bên nirxandin.
Seyîd Elî-Esxer Huseynî / Ajansa ABNA
Dawiya peyamê
Etîket
- Rêberê Şehîd
- Şîretên Rêberê Şehîd
- Îsraf
- Şehîd Seyîd Elî Xameneyî
- Destkeftiyên Şoreşa Îslamî
Your Comment