Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Nakokiya di navbera «Receb Tayyîb Erdogan», serokkomarê Tirkiyeyê, û «Îlham Elîyev», hevtayê wî yê Azerbaycanê, li ser qedexekirina bikaranîna hîcabê ji aliyê xwendekarên jin û mamosteyên jin ve li dibistan û zanîngehên Azerbaycanê, di dawiyê de bû sedem ku Erdogan ji ber sînorê tundkirina tengezariyê paşve gav bavêje. Ev yek di demekê de qewimî ku dixuya têkiliyên biratiyê yên di navbera her du welatan de li ber hilweşînê ne.
Li gorî rapora rojnameya «El-Exbar» a Lubnanê, yek ji nîşanên vê paşvegavavêtinê îstîfakirina «Oktay Seral», şêwirmendê Erdogan bû. Ew kesê ku pêşengiya kampanyaya rexnekirina biryara Azerbaycanê dikir. Ew roja Yekşemê, li ser daxwaza serokkomarê Tirkiyeyê, ji posta xwe îstîfa kir. Ev di demekê de bû ku hin raporên medyayê dibêjin Elîyev rakirina Seral ji wezîfeyê wekî şertê destpêkirina danûstandinan ji bo çareserkirina zirarên ku gihîştine têkiliyên her du welatan, danîbû.
Ev şêwirmend berê ji Azerbaycanê xwestibû ku ji biryara xwe paşve vegere û pirsîbû: «Kîjan wijdan an hesta dadmendiyê destûrê dide ku xwendekareke keç a ku ji ber baweriya xwe ya olî hicabê li serê xwe dike, li deriyê dibistanê bimîne?»
Elîyev jî di bersivê de Tirkiyeyê bi destwerdanê di karûbarên navxweyî yên Azerbaycanê tawanbar kir û ji Enqereyê xwest ku destwerdanê di mijarên ku pê re ne têkildar in, neke.
Mijar bi vê yekê ve sînordar nebû. Di nav derdorên nêzîkî desthilatdariya Azerbaycanê de, îdiayên li dijî Enqereyê hatin kirin ku Tirkiye dixwaze li dijî Elîyev derbeyeke leşkerî organîze bike û xwedî xeyalên Osmanî yên serdestiyê ye.
Hikûmeta Azerbaycanê herwiha ji bo zêdetirî 30 kesayetiyên Tirkiyeyê, di nav wan de «Fatih Erbakan», serokê Partiya «Refaha Nû» ku di parlamentoya Tirkiyeyê de jî nûnerên wê hene, biryarên girtina navneteweyî derxist. Van kesan biryara Azerbaycanê ya derbarê hicabê de şermezar kiribûn.
Rexne li Tirkiyeyê li dijî paşvegavavêtina Erdogan
Lêbelê, rakirina Seral ji wezîfeyê li Tirkiyeyê bêbersiv nema. Erbakan Erdogan tawanbar kir ku li hemberî Elîyev serê xwe ditewîne.
Hin kesên din jî bawer dikirin ku serokkomarê Tirkiyeyê di nav kêmtirî mehekê de, du caran di dosyeyên exlaqî û nirxî de têk çûye. Dosyeya yekem derbarê dizîna pereyên spartî yên hemwelatiyan di fonên veberhênanê de ji aliyê berpirsên bilind ên Partiya Edalet û Pêşketinê ya desthilatdar ve bû. Dosyeya duyem jî nakokiya li ser hicabê bi Azerbaycanê re bû.
Di vê çarçoveyê de, «Elî Babacan», serokê Partiya «Demokrasî û Pêşketinê», nirxa tiştê ku wî wekî «diziya sedsalê» bi nav kiriye, 150 milyar dolar texmîn kiriye.
Dixuye ku Erdogan nedixwest dosyeya hicabê bibe têkçûneke stratejîk di siyaseta derve ya wî de û hevaltiya bi Bakûyê re bikeve xeteriyê.
Ji bo Tirkiyeyê, Azerbaycan deriyê bejayî yê vê welatê ber bi Asyaya Navîn û cîhana Tirk ve ye. Herwiha yek ji bingehên bandora Enqereyê li herêma Qefqasyayê li hemberî Rûsya û Îranê ye.
Erdogan herwiha naxwaze ku Bakû bi hêsanî bikeve bin bandora Tel Avîvê, bi taybetî di dema bilindbûna tengezariyê de di navbera rejîma Îsraîlê û Tirkiyeyê de. Ji bilî vê yekê, Azerbaycan ji aliyê îthalata enerjiyê ve ji bo Tirkiyeyê girîng e. Rêyên veguhastina gaz û nefta Azerbaycanê ber bi bazarên cîhanî ve jî xwedî girîngiyeke stratejîk in.
Erdogan ji bo parastina têkiliyên bi Bakûyê re ji helwesta xwe paşve çû
Bi vî awayî, Erdogan, tevî ku di merasîma duh de ya bîranîna salvegera 103-emîn a damezrandina Komara Tirkiyeyê de di warê nirxên olî û exlaqî de ketibû rewşeke dijwar, tercîh kir ku nakokiya bi Azerbaycanê re zûtirîn dem çareser bike.
Wî beşek ji bilindbûna xwe ya siyasî li ser parastina van nirxan ava kiribû. Yek ji wan parastina hicabê bû; di serdema desthilatdariya wî de destûra bikaranîna hicabê li hemû saziyên Tirkiyeyê, heta saziyên leşkerî, hate pejirandin.
Lêbelê, Erdogan hewl da ku berî lidarxistina civîna demkî ya welatên Tirkziman ên ku roja îro pêk tê, nakokiyan çareser bike. Ev civîn dikare bibe derfeteke ji bo çareserkirina krîza di navbera her du welatan de.
Ji vê aliyê ve, rakirina Seral ji wezîfeyê ji bo Erdogan mîna vexwarina kûpê jehrê bû. Piştre, wî di heman demê de dest bi girtina hejmarek ji kesayetiyên Tirkiyeyê kir. Ew kesayetî bûn ku Bakû ketina wan a nav Azerbaycanê qedexe kiribû.
Nebûna Elîyev di civîna welatên Tirkziman de; nîşaneke domandina krîzê?
Lê tiştê herî balkêş ew bû ku Elîyev dê beşdarî civîna ku Erdogan hêviya çareserkirina nakokiyên eşkere yên di têkiliyên du salên dawî de pê ve girêdabû, nebe.
Ajansa Nûçeyan a Azerbaycanê «Report» êvarê duh ragihand ku serokkomarê vî welatî ji ber bernameya xebatê ya pir giran û herwiha bernameyên wî yên têkildarî bûyerên werzîşê yên roja din, dê di civînê de amade nebe. «Ceyhun Bayramov», wezîrê karên derve, dê li şûna wî beşdarî civînê bibe.
Ev biryar dê Erdogan kêfxweş neke û dibe ku têkiliyên her du welatan bikeve rêyeke nediyar.
Ev di demekê de ye ku serokkomarê Tirkiyeyê bi xwe jî beşdarî civîna herêmî ya «CICA» nebûbû ku zêdetirî du hefte berê hatibû lidarxistin; wî wezîrê karên derve yê xwe, «Hakan Fîdan», şandi bû wê civînê.
..............................
Dawiya peyamê /
Etîket
- Erdogan
- Tirkiye
- Azerbaycan
- Bakû
- Îlham Elîyev
- Dosyeya hîcabê
- Enqere
- Hîcab
Your Comment