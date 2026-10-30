Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Mamosta Seyîd Ihsan Huseynî di xutbeyên nimêja Îniyê ya Senendecê de, bi nîşankirina amadebûna berdewam a gel li kombûnên şevê, ragehand: Amadebûna bi kêf û şewq a welatiyan li van civînan pesindar e û ev piştgirî û amadebûn dê heta serkeftina dawî ya Îrana Îslamî û têkçûna dijminan berdewam be.
Wî di beşeke din a axaftina xwe de rewşa aborî û nelihevkirina bihayên tiştan wek yek ji xemên cidî yên gel bi nav kir û zêde kir: Bihabûn û zêdebûna lêçûnên jiyanê pestana mezin li ser malbatan kiriye û di nav welatiyan de nerazîbûn çêkiriye.
Îmamê nimêja Îniyê ya demkî yê Senendecê bi diyarkirina ku gel tevî pirsgirêkên aborî hîn jî li hember ewlehiya, aramî û rehetiya civakê xwe berpirsyar hîs dike, tekez kir: Daxwazên jiyanî yên gel mafdar in û divê berpirs bi vî xemî re bêferq nebin.
Mamosta Huseynî di vê çarçoveyê de daxwaza çavdêriya bi bandortir li ser çalakiyên yekîneyên pîşesazî û pêvajoya bihadayîna kelûpelan kir û got: Divê Dezgeha Tezîratê û saziyên din ên berpirsyar bi amadebûna berdewam li bazarê pêşî li rûdana destdirêjiyan bigirin û nehêlin pestana zêdetir li ser jiyana gel were kirin.
Xizmetkirina dilsozane ji pîvanên nirxandina performansa rêveberan e
Wî xizmetkirina dilsozane û bala li daxwazên welatiyan wek yek ji girîngtirîn pîvanên nirxandina performansa rêveberan bi nav kir û zêde kir: Berpirsiyariya saziyên cîbicîker li hember gel pêwîst dike ku bi cidî erkên xwe yên qanûnî pêk bînin.
Îmamê nimêja Îniyê ya demkî yê Senendecê di berdewamê de bi tekezî li ser pêwîstiya rêzgirtina exlaq û dadmendiyê di çalakiyên aborî de, ji bazirgan û welatiyan xwest ku di danûstandinên rojane de mafên hevdu biparêzin û ji kêmfirotinê, xapandinê û gotina tiştên dijî rastiyê dûr bikevin.
Mamosta Huseynî herwiha bi nîşankirina hînkirinên dînî, teqwa û edalet di têkiliyên civakî û aborî de wek pêwîstiyên jiyana bi îman bi nav kir û nimêja Îniyê derfetek bo xurtkirina îmanê, bîranîna berpirsiyariyên dînî û pabendbûna bi nirxên Qur'anê hesab kir.
Wî bi dawetkirina bawermendan bo baldayîna zêdetir li ser amadebûna di nimêja Îniyê de tekez kir: Ev ferza dînî xwediyê bereketên manewî yên pir e û ne guncaw e ku kes ji girîngî û cihê wê xafil bibin.
Etîket:
(Sina)Senendec
Xutbeyên nimêja Îniyê
Xizmet li gel
Your Comment