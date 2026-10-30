Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hêzên Çekdar ên Yemenê tekez kirin ku îro tu operasyon li ber bi kûra axa Erebistana Siûdî ve pêk neanîne û îdîaya Riyadê ya ku dibêje înterceptek li asîmana Mekeya Mukereme hatiye girtin, wek tohmeta mezin û eşkere bi nav kirin.
Van hêzan di daxuyaniyekê de ragihandin: Operasyonên me saziyên neftê û baregehên leşkerî yên dijmin armanc dikin û êdî tu kes li vê cîhanê van iftira û derewan ên ku rejîma cînayetkar a Al-Saûd belav dike bawer nake.
Hêzên Çekdar ên Yemenê duh ragihandibûn ku şeş operasyonên leşkerî yên taybet li kûra axa Erebistana Siûdî pêk anîne. Li gorî van hêzan, di operasyona yekem de parzûngeha "Rastnûre" ya girêdayî şirketa "Aramco" û di operasyona duyem de saziyên vê şirketê li "Bûqayq" hatin armancgirtin.
Li gorî vê ragihandinê, Balafirgeha Navneteweyî ya "Melik Xalid" li bajarê "Riyad", Balafirgeha Navneteweyî ya "Melik Fehd" li bajarê "Dammam" û parzûngeha neftê ya "Rabix" jî bi rêzê di operasyonên sêyem, çarem û pêncem de hatin armancgirtin. Operasyona şeşem jî baregeha fermandariya kombûna hêzên Siûdî li herêma "Nejran" armanc kir.
Êrîşên hewayî yên Erebistana Siûdî li Teiz û Cewf
Li aliyê din ê pêşveçûnên Yemenê, şerkerên Siûdî îro tora ragihandinê li herêma "El-Mecaxe" ya ku dikeve şaristana "Meqbenê" li parêzgeha Teiz armanc kirin. Li gorî raporta kanala televîzyonê "El-Mesîre" ya Yemenê, di encama vê êrîşê de welatiyekî Yemenî şehîd bû.
Herwiha şerkerên Siûdî du êrîşên hewayî li herêma "Hûweyxan" li parêzgeha Cewf û du êrîşên din li şaristana "Heyfan" li parêzgeha Teiz pêk anîn.
………….
Dawiya Nûçe/
Etîket: Erebistana Siûdî, Yemen, Meke, Hêzên Çekdar ên Yemenê, Parêzgeha Cewf, Teiz
Your Comment