Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Kêmbûna dravê biyanî li borsayên welatên ereb ên peravê Kendava Farsê berevajiyek kêmnimûne di qada darayî de çêkiriye. Gava bihayê neftê bo ser 100 dolarî ji bo her bermîlekê hilkişiyaye, kişandina parvekirinên şirketên mezin û nîşanker ên herêmê kêm bûye.
Li gorî raporta rojnameya "El-Erebî El-Cedîd", raporta dawî ya Ajansa Navneteweyî ya Enerjiyê nîşan dide ku zêdebûna lêçûna kirêkirina tankerên neftê yên mezin ên ku nefta xav ji Kendava Farsê bo Asyayê hilgirin bo ser 1.3 mîlyon dolarî rojane û gihîştina lêçûna veguhastina her bermîlekê neftê bo ser 37 dolaran zexta tund li ser dahata neto ya hinardekarên neftê yên welatên ereb ên peravê Kendava Farsê kiriye.
Hinardekirina neftê ya van welatan bi tengaviyên tevlihev ên lojîstîkî û ewlehiyê re rûbirû ye. Astengiyên ku nahêlin hilkişîna bihayên cîhanî yên neftê bibe zêdeya dahatê û piştgiriyê bide borsayan.
Di vê çarçoveyê de, raporta ku li bingeha pispor a enerjî û neftê "Rîgzûn" hatiye belavkirin nîşan dide ku dabînkirina neftê ya herêmê bi têkçûnên bênimûne di dîroka xwe de rûbirû bûye. Texmînên kêmbûna rojane ya nêzîkî sê mîlyon bermîl neftê û kêmbûna çend mîlyon bermîlan a hinardekirina neftê di destpêka vê meha heyamî de li pey xurtbûna êrîşan li Tengava Hurmuzê hene. Herwiha îhtîmala gihîştina li peymanekê bo vekirina vê derbasgehê berî çaryeka yekem a sala 2027-an kêm tê nirxandin.
Nefta 110 dolarî û zext li ser borsayên darayî yên herêmê
Bi tomarkirina bihayê 110 dolarî ji bo her bermîlekê neftê roja Pêncşemê, zextên mezin li ser borsayên darayî yên herêmê kûrtir bûne. Xurtbûna sînordarkirina diravî li asta cîhanê û kêmbûna marjînên parastinê yên aboriyan ji faktorên vê rewşê ne.
Fona Dirav a Navneteweyî hişyarî daye ku şoka dabînkirina enerjiyê ya ji şerê Amerîka li dijî Îranê rezerv û dampkerên darayî yên welatan dihelîne û berdêla bondên hikûmetî li aboriyên pêşketî digihîne asta herî bilind di çend dehsalên dawî de. Ev rewş di mercên de rû dide ku rêjeyên faîzê bo demek dirêjtir bilind dimînin. Faktorek ku dilxwaziya veberhênerên biyanî bo sermayeyên rîskbilind kêm dike û pêwîstiya kontrola lêçûnên giştî zêde dike.
Di mercên wiha de, firotina neto ya veberhênerên biyanî li borsayên welatên ereb ên peravê Kendava Farsê di çaryeka sêyem a sala 2026-an de gihîşt nêzîkî 2.3 mîlyar dolarî. Hejmar ku wek mezintir derketina sermayeyê ji herêmê ji salên 2018 û 2019-an heta niha tê hesibandin.
Ev amar li gorî analîza "Firas Şebû" pisporê aborî û profesorê rêveberiya darayî ya Zanîngeha "Başakşehir" a Tirkiyeyê di hevpeyvînê de bi rojnameya "El-Erebî El-Cedîd" re hatiye pêşkêşkirin.
Lê belê, li gorî Şebû, ev derketina sermayeyê ne wateya nirxandina neyînî ya veberhêneran ji bingehên aborî yên borsayan tevî bihayên bilind ên neftê ye, lê bertekeke rasterast bo xeterên jeopolîtîk û kêmbûna qebareya hinardekirina neftê ye. Zêdebûna bihayan nekariye kêmbûna qebareya hinardekirina neftê telafî bike û ev mesele li gorî nirxandina wî, dikare bibe sedema girjbûna nêzîkî çar ji sedî ya aboriya welatên endamên Encûmena Hevkarî ya Kendava Farsê.
Siûdî di serî de ye di derketina sermayeya biyanî de
Li gorî van daneyan, borsaya Erebistana Siûdî herî zêde para xwe ji derketina sermayeya biyanî wergirtiye. Bi awayekî ku nêzîkî 1.5 mîlyar dolar ji vê borsayê derketiye ku ji nîvê tevahî derketina sermayeya herêmê zêdetir e.
Borsaya Dubayê jî bi derketina nêzîkî 400 mîlyon dolarî û borsaya Kuweytê bi derketina 250 mîlyon dolarî rûbirû bûne.
Şebû rave dike ku ev hejmar hestiyariya veberhênerên biyanî bi taybetî veberhênerên ku bi rêya bernameya veberhênerê biyanî yê bêtirhetî ketine borsayên herêmê nîşan didin. Ev veberhêner bertekê bo her nezelaliyekê nîşan didin û gava xetereyê hîs bikin, sermayeya xwe zû bo borsa û armancên din vediguhezînin.
Di vê çarçoveyê de, "Elî Ehmed Derwîş" pisporê aborî û şêwirmendê darayî di hevpeyvînê de bi rojnameya "El-Erebî El-Cedîd" re dibêje ku aloziyên jeopolîtîk û pevçûnên herêmî bûne sedem ku fonên veberhênana biyanî tevî mayîna bihayê neftê li ser asta bilindtir ji 100 dolarî ji bo her bermîlekê, nêzîkî 2.3 mîlyar dolarî ji borsayên welatên ereb ên peravê Kendava Farsê derxin.
Li gorî wî, ev fon hewl didin veberhênanên xwe bo sermayeyên bi lez-şilî ve biguhezînin û bo bertekê li hember hejandinên cîhanî û pevçûnên berdewam li Ewropayê û herêmê berê xwe bo sermayeyên kêmrîsk bidin.
Lêçûnên veguhastin û sîgorteyê dahata neftê daqurtînin
Di heman demê de, lêçûnên veguhastin û sîgorteya deryayî gihîştine astên bênimûne û zext li dahata hilberînerên neftê kiriye.
Li gorî raporta ku hefteya borî bingeha pispor a keştîvanî û veguhastina deryayî "Hellenic Shipping News" belav kir, qebareya derbasbûna tankerên neftê û keştiyên hilgir ên gaza xwezayî ya şile ya ji Tengava Hurmuzê 95 ji sedî kêm bûye û barên gaza xwezayî ya şile ya hinardekirina Qeterê jî bi kêmbûna 93 ji sedî rûbirû bûne.
Herwiha şirketên mezin ên sîgorteyê vegirtina xeterên şer bo keştiyên têkildarî benderên Erebistana Siûdî rawestandine. Çalakiyek ku şirketên enerjiyê yên welatên ereb ên peravê Kendava Farsê berê xwe da kirîna rasterast a tankeran.
Ev tevliheviyên lojîstîkî bandorê li ser hevsengiyên darayî yên welatên herêmê jî dikin. Ji ber ku zêdebûna giran a lêçûnên veguhastin û sîgorteyê dahata rastîn a hinardekirina neftê ya welatên ereb ên peravê Kendava Farsê kêm dike.
Derwîş dibêje lêçûna kirêkirina tankeran ji 80 hezar dolarî rojane bo 1.2 mîlyon dolarî zêde bûye. Bi vî awayî, beşeke mezin a dahata ji firotina neftê li şûna xezîna welatên hilberîner, digihîje şirketên keştîvanî û sîgorteyê.
Ew herwiha tekez dike ku hejandinên leşkerî û pêşveçûnên meydanê aramiya operasyonên hinardekirinê têk didin û ne hewce ye ku bibe sedema geşedana aborî ya navxweyî.
Derketina sermayeya biyanî ne xetereyeke lezgîn bo pergala bankî ya Siûdî ye
Tevî vê, derketina veberhênerên biyanî ne xetereyeke cidî bo dravî an aramiya pergala bankî ya Erebistana Siûdî tê hesibandin. Bi taybetî jî ku depoyên beşa bankî ya vî welatî di sala 2025-an de geşedaneke berçav hebûne û piştevaniya darayî ya pêwîst bo bertekê li hember şokan di demeke diyarkirî de peyda kirine.
Şebû herwiha bawer dike ku dibe derketina sermayeyê bi rêya sermayeyên ku veberhêner berê xwedî bûne pêk were, bêyî ku pêwîstiya deynkirina navxweyî hebe. Ev mesele zext li ser hevsengnameya bankan kêm dike, her çend agahiyên rast li ser çavkaniya vê dravê berdest nîne.
Sermayedaranên(veberhênerên) navxweyî nikarin derketina biyaniyan telafî bikin
Li hember vê, dravê navxweyî û saziyên neteweyî jî bo telafîkirina valahiya ji derketina sermayeya biyanî bi kêşeyan rûbirû ne.
Derwîş rewşê li sê beşan dabeş dike. Dibe veberhênerên rastîn berê xwe bo kirîna parvekirinên şirketên mezin û nîşanker bi sermayeyên berçav bidin, lê hêza wan a darayî sînordar e. Pêşîniya hikûmetan parastina aramiyê û dabînkirina lêçûnên bingehîn e da ku di serdema şer de herî kêm aramiya aborî were danîn. Ji ber vê yekê, hikûmet ji derzkirina rasterast û berfireh a çavkaniyan bo borsayên xwe dûr dikevin. Bank jî ji ber bilindbûna rêjeya faîzê û xemgîniya ji ziyanên ji xurtbûna pevçûnan, ji veberhênanên mezin di bond û parvekirinan de dûr dikevin.
Di nav vê de, role piştevaniya desthilatdariyê di parastina rewşa darayî ya şirketên mezin ên Kendava Farsê li hember zextên herikîna dravê girîngtir dibe.
Raporta ku saziya nirxandina krediyê û lêkolînê "Fitch Ratings" di 21ê Çirî ya heyamî de belav kir, nîşan dide ku zêdebûna lêçûnên sermayeyê û dayina pareyên parvekirinê herikîna dravê azad a şirketan di sînorê neyînî de dihêle.
Tevî vê, xwedîtiya hikûmetî û teşwîqên piştevaniya desthilatdariyê bo şirketên girêdayî hikûmetê li welatên endamên Encûmena Hevkarî ya Kendava Farsê ji encamên şerê li dijî Îranê li ser krediya darayî û dravê van şirketan kêm dike.
Vegerina veberhênerên biyanî bi çi faktoran ve girêdayî ye?
Vegerina portfolioyên veberhênana biyanî û ji nû ve destpêkirina kirîna parvekirinan li borsayên herêmê bi pêkhatina çend nîşaneyên zelal ve girêdayî ye.
Li gorî Şebû, girîngtirîn ji van nîşaneyan ev in: kêmbûna êrîşan li ser binesaziyên welatên ereb ên peravê Kendava Farsê û rakirina sînordarkirên ji mercên "quweya qahire" ku hin welat wek Qeter, Siûdî û Îmarat li ser hinardekirina xwe ferz kirine.
Wekî din, aramiya qezencdariya bankan û şirketên enerjiyê di raportên darayî yên çaryeka sêyem a vê sala heyamî de dikare veberhêneran îqna bike û baweriya bi borsayên darayî gav bi gav vejîne.
Li gel van mercên ewlehiyê, pêşveçûnên meydanê li ser rêyên keştîvaniyê hîn jî siya xwe li ser morale veberhênerên navneteweyî dikişîne.
Rojnameya Guardian di raporta ku 14ê Çirî belav kir de, ji noqimbûna du keştiyên konteynerhilgir nêzîkî Tengava Hurmuzê û armancgirtina 24 keştiyên bazirganî di du hefteyan de xeber da. Di nav keştiyên armancgirtî de, du tankerên hilgir ên nefta xav û sê tankerên hilgir ên berhemên neftê jî hebûne.
Ev pêşveçûn di heman demê de bi paşxistina danûstandinên herêmî li ser ewlehiya Tengava Hurmuzê rû dane û li gorî Guardian, nîşan didin ku êrîşên deryayî bi zanebûn xurt bûne û têkçûn di dabînkirina enerjiyê zêde bûye.
Sermayeya biyanî li benda zelalbûna perspektîfa şer e
Li gorî van mercan, sermayeya navneteweyî li borsayên Kendava Farsê her tim bertekeke rasterast bo pêşveçûnên meydanê nîşan dide.
Şebû bawer dike ku heke rewşa herêmê baştir bibe û merc vegerin rewşa normal, tê payîn ku veberhênerên biyanî jî bi heman lezê ku ji borsayan derketine, gav bi gav vegerin. Di vê pêvajoyê de, aramiya nîşaneyên aborî û ewlehiyê girîngtirîn teşwîq bo ketina dîsa ya sermayeyê ye.
Derwîş jî bi vê nirxandinê razî ye û dibêje ku vegerina veberhênerên biyanî bo kirîna parvekirinên şirketên mezin û nîşanker ên Kendava Farsê bi zelalbûna rêya pevçûnên jeopolîtîkî ve girêdayî ye.
Li gorî wî di mercên heyamî de û bi berçavgirtina nebûna perspektîfa zelal, nayê payîn ku veberhêner di dema nêzîk de bo ketina dîsa bo borsayan biryara qethî bidin. Herwiha ev xemgînî heye ku heke şerê li dijî Îranê dirêj bibe, veberhênan gav bi gav bihelin.
Derwîş di dawiyê de tekez dike ku bertek li hember van xeteran, pêwîstiya hişyariyê û cîbicîkirina siyasetên dîsiplîna darayî li hemû welatên herêmê dike da ku hikûmet bo îhtîmala berdewambûna pevçûnan di heyameke dirêjtir û encamên wê li ser borsayên herêmê amade bin.
………….
Dawiya Peyam/
Etîket: Hinardekirina neftê, Erebistana Siûdî, Encûmena Hevkarî ya Kendava Farsê, Erebistana Siûdî, Ajansa Navneteweyî ya Enerjiyê, Tengava Hurmuz, Kuweyt, Quweya Qahire, Şerê li dijî Îranê, Encamên aborî yên şerê li dijî Îranê
Your Comment