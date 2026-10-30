Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Îsmaîl Beqayî, berdevkê Wezareta Karên Derve, di berteka xwe ya li hember îdîayên ku ji hêla saziya bi navê "Raportorê Mafên Mirovan ê Îranê" ve hatin bilêvkirin, li ser torên civakî nivîsî:
"Ji bilî xwezaya bi temamî siyasî ya saziya bi navê 'Raportorê Mafên Mirovan ê Îranê' ku bi motîveke niyetxerab ji hêla Brîtanyayê ve li ser Encûmena Mafên Mirovan hatiye ferzkirin, îstîsmara duqat a vê saziyê ji bo xuyakirina Îranê wek tometkar ji ber cînayetên ku Amerîka û Îsraîl pêk anîne, tiştekî din ne spîşûştina bi zanebûn a destdirêjiyê, cînayetê û tedbîrên qehra yên yekalî ye. Nêzîkatiyeke wiha bi kûr gêjker û bi tundî xapînok e."
…………
Dawiya Peyam/
,Etîket: Îsmaîl Beqayî, Amerîka
Your Comment