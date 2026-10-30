Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Dahatûya Yekîneyên Parastina Jinê (YPJ) li bakur û rojhilatê Sûriyê bûye yek ji mijarên çareserneser di pêvajoya entegrasyona Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF) di sazûmana hikûmeta nû ya vî welatî de. Şamê bi pêşniyara beşdarbûna serbixwe ya vê yekîneyê di artêşa Sûriyê de red kiriye û vebijarkên ji bo amadebûna hêzên jin di sazûmana polîs û saziyên ewlehiyê de pêşkêş kiriye; mijarek ku gotûbêjan li ser cihê jinan di sazûmana siyasî û leşkerî ya Sûriyeya nû de zêde kiriye.
Yekîneyên Parastina Jinê (YPJ) hêzeke leşkerî ya bi temamî jinane û kurdî ye ku di sala 2013-an de, bi hevdemî bi pêşveçûnên şerê navxweyî yê Sûriyê û sazkirina kontrola hêzên di bin rêberiya kurdan de li herêmên bakur û rojhilatê vî welatî, hate damezrandin.
Ev hêz wek şaxa jinane ya Yekîneyên Parastina Gel (YPG) hate avakirin û paşê bû yek ji pêkhateyên leşkerî yên Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF).
Hêzên YPJ bi taybetî di dema şerê Kobanê û bertek li hember êrîşên DAIŞê de, bûn sembola beşdarbûna jinan di têkoşîna li dijî vê grûpê de. Ev hêz herwiha di operasyonên leşkerî yên di bin piştgiriya Amerîkayê de ji bo derxistina DAIŞê ji Reqa û herêmên din ên di bin kontrola vê grûpê de li Sûriyê de beşdar bû.
Yekîneyên Parastina Jinê ji bilî role xwe ya leşkerî, beşek ji modela rêveberiyê ya li ser bingeha beşdarbûna jinan û wekheviya zayendî li bakur û rojhilatê Sûriyê bûn; modela ku li gorî wê, jin û mêr di sazûmanên rêveberiya xweser a bakur û rojhilatê Sûriyê de berpirsiyariyên siyasî û cîbicîker hilgirtibûn.
Redkirina Şamê ya entegrasyona serbixwe ya YPJ di artêşa Sûriyê de
Di Çileya vê salê de, Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF) û hikûmeta Sûriyê gihîştin peymanekê ji bo entegrasyona hêz û saziyên girêdayî vê hevpeymanê di sazûmana hikûmeta nû de. Ev peyman piştî mehan a nakokî û danûstandinên tund û li dû pêşveçûnên leşkerî û berfirehbûna kontrola hikûmetê li ser beşên herêmên di bin rêveberiya SDF de hatibû bidestxistin.
Di berdewamiya vê pêvajoyê de, Mezlûm Ebdî, fermandarê Hêzên Demokratîk ên Sûriyê, di meha Tebaxê de hilweşandina sazûmana berê ya vê hevpeymanê û beşdarbûna hêzên wê di yekîneyên artêşa Sûriyê de ragihand. Herwiha pêvajoya entegrasyona hêzên Asayîşê, wek hêza ewlehiya navxweyî ya di bin rêberiya kurdan de, di sazûmana polîs a Wezareta Karên Hundir a Sûriyê de dest pê kir; pêvajoyek ku jin jî tê de amade ne.
Tevî vê, rewşa Yekîneyên Parastina Jinê (YPJ) hîn jî nehatiye diyarkirin. Fermandariya vê hêzê ragehandiye ku di danûstandinan bi Şamê re de, parastina cihê YPJ wek sazûmaneke serbixwe û taybet hatiye gotûbêjkirin û danûstandin li ser awayê beşdarbûna wê di sazûmana nû de berdewam in.
Pêşniyara Yekîneyên Parastina Jinê ew bû ku hêzên wê di çarçoveya tabûrek an alozek serbixwe ya jinane de bi artêşa Sûriyê re bibin yek û di heman demê de, fermandarî, sazûmana rêxistinî û pergaleya perwerdehiya xwe biparêzin.
Lê belê Newroz Ehmed, fermandarê Yekîneyên Parastina Jinê, di meha Îlonê de ragehand ku Wezareta Parastinê ya Sûriyê bi vê pêşniyarê re nakok e. Li gorî wê, artêşa nû ya Sûriyê amadebûna jinan di cihê hêzên leşkerî û şerker de napejirîne û yek ji sedemên vê helwestê, nebûna pejirandina civakî ji bo amadebûna jinan di rewşên wiha de ye.
Pêşniyara veguhestina YPJ bo sazûmana polîs
Piştî redkirina Wezareta Parastinê ya Sûriyê, danûstandin li ser dahatûya Yekîneyên Parastina Jinê (YPJ) veguhest bo Wezareta Karên Hundir. Di vê qonaxê de, çend vebijark ji bo beşdarbûna hêzên vê yekîneyê di sazûmana polîs û saziyên ewlehiyê de hatin pêşkêşkirin, lê belê hîn biryara dawî nehatiye ragihandin.
Rokn Cemal, berdevkê Yekîneyên Parastina Jinê, di hevpeyvînê de bi tora Rojava re ragehand ku ev hêz dixwaze di sazûmana ewlehiyê ya nû de wek hêzeke dijî-terorê li bakur û rojhilatê Sûriyê amade be.
Li gorî wî, tecrûbeya şerker a YPJ di şerê li dijî DAIŞê de, vê hêzê ji bo lîstina roleke wiha guncav kiriye; tevî vê, Şamê bi vê pêşniyarê jî nepejirandiye.
Li gorî raportên hatine belavkirin, her çend ev pêşniyar di qonaxekê de ji hêla hin rayedarên hikûmeta Sûriyê ve hatibû pejirandin jî, lê belê ji ber sedemên nediyar negihîşte qonaxa cîbicîkirinê.
Di heman demê de, medyayên Sûriyê vebijarkên din jî, di nav de çalakî di polîsa geştyariyê de, dabînkirina ewlehiya balafirgehan û erkên nîzamî di nivîsgehên pasaportê de, wek qadên gengaz ên amadebûna hêzên jin pêşkêş kirine.
Ajansa fermî ya Sûriyê, SANA, raport kir ku Wezareta Karên Hundir a vî welatî di 22ê Îlonê de merasîma mezûnbûna 150 jinan ji akademiyeke nû ya polîs li nêzîkî Şamê li dar xistiye. Tora kurdî El-Yewm TV jî raport kir ku nûnerên Yekîneyên Parastina Jinê di vê merasîmê de amade bûne.
Rêvebirê vê akademiyê ragehandiye ku gav ji bo entegrasyona hêzên YPJ di sazûmana Wezareta Karên Hundir de tên avêtin; tevî vê, hûrgiliyên û çarçoveya cîbicîkirinê ya vê pêvajoyê hîn ne diyar in.
Cihê jinan di sazûmana siyasî û civakî ya Sûriyeya nû de
Dahatûya Yekîneyên Parastina Jinê di mercên de tê gotûbêjkirin ku cihê jinan di sazûmana siyasî û hikûmetî ya Sûriyê de piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed jî bi pirsan re rûbirû ye.
Rayedarên nû yên Sûriyê hewl dane bi dûrketina ji paşeroja xwe ya cîhadî wêneyeke berfirehtir a hikûmeta nû pêşkêş bikin û pêvajoya avakirina saziyên hikûmetî bipêş bixin. Tevî vê, amadebûna jinan di astên bilind ên desthilatdariyê de hîn jî sînordar e.
Hind Qebewat, Wezîra Karên Civakî ya Sûriyê, tenê jin endama kabîneya hikûmeta nû tê hesibandin û jin nêzîkî yek ji deh kursiyên parlamentoya nû ya vî welatî di destê xwe de digirin.
Di heman demê de, hin pêşveçûnên çandî û civakî nermbûneke zêdetir di qada giştî de nîşan didin. Bo nimûne, rayedarên Sûriyê di meha Îlonê de piştgirî bo lidarxistina konserta Asala, stranbêja navdar a jin, kirin; her çend ev bername bi nakokiya hin rûspiyên mihafezekar re rûbirû bû jî.
Li hember vê, bertekên zayendperest bo merasîma mezûnbûna hêzên polîs ên jin di qada virtual de nîşan da ku amadebûna jinan di sazûmanên ewlehiyê de hîn jî bi nakokiyan di beşên civaka Sûriyê de rûbirû ye.
Ji bo fermandarên Yekîneyên Parastina Jinê, mijar ne tenê dîtina cihê karî yê nû bo nêzîkî hezar û 500 hêza vê yekîneyê ye. Ew parastina YPJ wek sazûmaneke rêxistinkirî di bin fermandariya jinan de ji bo parastina destkeftiyên jinan di serdema rêveberiya xweser a bakur û rojhilatê Sûriyê de pêwîst dibînin.
Vebijêrbûna nakokiyan li ser dahatûya YPJ di medyayên Sûriyê de
Dahatûya Yekîneyên Parastina Jinê di hefteyên dawî de bûye yek ji mijarên sereke yên gotûbêjê di medyayên Sûriyê de. Hin medya vê meseleyê wek yek ji dozên dawî yên çareserneser di pêvajoya entegrasyona Hêzên Demokratîk ên Sûriyê di sazûmana hikûmeta nû de dibînin.
Tora fermî ya Sûriyê jî di bernameyên xwe yên cuda de li vê mijarê daye û nêrînên cuda li ser awayê diyarkirina çarenivîsa vê hêzê pêşkêş kirine.
Yek ji rojnamevanên amade di van bernameyan de argument kiriye ku mijara sereke ne nakokiya bi amadebûna jinan di saziyên ewlehiyê re ye, lê belê xemgîniya parastina hêzeke xwedî fermandariya serbixwe û veguherîna wê bo sazûmaneke paralel bi hikûmeta navendî re ye.
Li hember vê, hinên din daxwaza gihîştina çareseriyeke navincî kirine ku di heman demê de tecrûbeya leşkerî ya Yekîneyên Parastina Jinê bipejirîne û derfetê amadebûna endamên wê di sazûmanên ewlehiyê yên nû de peyda bike.
Analîzekarek siyasî jî di hevpeyvînê de bi malpera nûçeyan "Ultra Syria" re ragehandiye ku hilweşandina Yekîneyên Parastina Jinê dibe ji nihêrîna kurdan wateya rakirina beşek ji mîrata siyasî û tecrûbeya xwebirêvebirinê li bakur û rojhilatê Sûriyê û lawazkirina cihê jinan di vê tecrûbeyê de hebe.
Di heman demê de, medyayên kurdî çarenivîsa YPJ bi dahatûya beşdarbûna siyasî û civakî ya jinan li Sûriyê ve girê dane.
Yek ji rayedaran jî di hevpeyvînê de bi ajansa Hawar, nêzîkî Hêzên Demokratîk ên Sûriyê, tekez kiriye ku pîvana rastîn a entegrasyona jinan di sazûmanên hikûmetî de ne tenê amadebûna laşî ya wan di saziyên dewletê de ye, lê belê xwedîbûna desthilat û roleke bandorker di pêvajoya biryargirtinê de ye.
Li ser vê bingehê, çarenivîsa Yekîneyên Parastina Jinê ne tenê bi awayê entegrasyona hêzeke leşkerî di sazûmana artêş an polîsa Sûriyê de sînordar nabe, lê belê bûye yek ji mijarên girîng di diyarkirina cihê jinan, asta navendîbûna desthilatdariyê di hikûmeta nû de û awayê muameleya Şamê bi sazûmanên siyasî û leşkerî yên li bakur û rojhilatê Sûriyê de.
Çavkanî: BBC
Your Comment