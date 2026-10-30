Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Dahatûya Yekîneyên Parastina Jinê (YPJ) li bakur û rojhilatê Sûriyê bûye yek ji mijarên çareserneser di pêvajoya entegrasyona Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF) di sazûmana hikûmeta nû ya vî welatî de. Şamê bi pêşniyara beşdarbûna serbixwe ya vê yekîneyê di artêşa Sûriyê de red kiriye û vebijarkên ji bo amadebûna hêzên jin di sazûmana polîs û saziyên ewlehiyê de pêşkêş kiriye; mijarek ku gotûbêjan li ser cihê jinan di sazûmana siyasî û leşkerî ya Sûriyeya nû de zêde kiriye.
Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Rojnameya bi zimanê îbranî "Maariv" di raportekê de bi rexneyeke tund li destwerdanên Donald Trump, serokê terorîst ê Amerîkayê, di pêşveçûnên siyasî yên Tel Avîvê de, li ser encamên xeternak ên vê pêvajoyê ji bo rejîma Siyonîst hişyarî da.
Ev medyayê qebûl kir ku Donald Trump di pratîkê de rêveberî û serokatiya kampa hilbijartinê ya partiya "Likud" girtiye destê xwe.
Maariv hişyarî da ku ev hevalbendî û destwerdana siyasî dê ji bo rejîma Siyonîst pir bi giranî bimîne.
Dawiya peyamê/
Your Comment