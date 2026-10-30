Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Wezareta Şer a Amerîkayê (Pentagon), bi zêdekirina du rewşên nû li navnîşa tundiyên hêzên vî welatî, amara fermî ya leşkerên kuştiyên di têkildarî destdirêjiya leşkerî ya li ser Îranê de 23 kes ragihand.
Li gorî îdîaya Pentagonê, her du hêzên hewayî yên Amerîkayê di bûyerên ku di kategoriya "ne-şerker" de hatine dabeşkirin de jiyana xwe ji dest dane. Hêza hewayî ya Amerîkayê ragihand ku yek ji van du leşkeran ji ber nexweşiyê miriye, di heman demê de sedema mirina kesê duyem hîn nehatiye ragihandin û hîn jî di bin lêpirsînê de ye.
Ev rewşên tundiyê rojên Çarşem û Pêncşemê li "Sîstema Analîza Tundiyên Parastinê" ya Pentagonê hatin zêdekirin.
Bi hesabkirina van rewşên nû, niha zêdetirî nîvê tundiyên tomarkirî di amara îdîayî ya Pentagonê de, têkildarî bûyerên ne-şerker in. Ji tevahiya 23 leşkerên kuştî, 11 kes di şer de hatine kuştin û 12 rewşên din di kategoriya tundiyên ne-şerker de cih digirin.
Li gorî daneyên "Sîstema Analîza Tundiyên Parastinê" ya Pentagonê, ji destpêka şerê li dijî Îranê di dawiya Sibatê de, 865 leşkerên din ên Amerîkî jî di vê şer de birîndar bûne.
...............
Dawiya Peyam/
Etîket: Artêşa Amerîkayê, Şerê Îran û Amerîkayê
Your Comment