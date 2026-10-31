Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Nîvê vê hefteyê Dadgeha Cezayê ya Kuwêtê Ayetullah Şêx Huseyn Me'tûq, ji zanayên şî'e yên vî welatî û endamê Kuwêtî yê Encûmena Bilind a Civata Cîhanî ya Ehl-ul- Beytê (s.x), û du kesên din bi tawana vala ya sîxuriyê ji bo Komara Îslamî ya Îranê, têkiliya bi Hizbullahê re û çalakiyê li dijî ewlehiya neteweyî bi îdamê mehkûm kir.
Vê zanayê şî'e di hevpeyvînek berfireh de bi Ajansa Nûçeyan a ABNA re, tawanên ku li dijî xwe û şî'eyên din ên vî welatî hatine raberkirin bi tundî red kir û ew bêbingeh xwend.
Tawan di çarçoveya tolhildanê de ne
Wî, bi gotina ku ev tawan di atmosferek tolhildanê ji jîngeha olî ya Kuwêtê de û bi bahaneyên nerast hatine çêkirin, teqez kir: Ti yek ji van tawanan derbarê min û birayên bawermend de rast nîne, û me her tim li Kuwêtê ji bo yekîtîya neteweyî, yekîtîya îslamî û diyaloga neteweyî xebitîye û dîroka me şahidê vê îdîayê ye.
Ayetullah Me'tûq, bi gotina ku dîroka me ji wê zelaltir e ku hewceyî ravekirinê be, teqez kir: Em li Kuwêtê bi rastî bi hevgirtina neteweyî û girêdana di navbera zarokên yek gel de pabend in, lê bi xemgîniyeke mezin îro em şahidê zext û zordestiyê li ser hemû tebeqeyên civaka Kuwêtê ne. Ev zext bi tebeqeyeke taybet ve sînordar nîne û hemû komên civakê digire. Kesên ku nasnameya wan a Kuwêtî bi zordestî û destdirêjiyê hatiye betalkirin, bêmal bûne û bi rastî bi "îdama civakî" û mehrûmiyeta ji hemû aliyan re rûbirû bûne; ji rewşeke aramî û ewlehiyê li welatê xwe gihîştine rewşeke êşeke pir mezin; ji mirovekî ku ji bo xwendinê burs girtiye heta mirovekî ku nikare xwendina xwe temam bike, nikare bixebite û tu mafî nîne.
Rexne li ser nêzîkatiya siyasî ya Kuwêtê û hişyariyê derbarê pêşeroja welêt
Wî, bi nîşankirina ku pirsgirêkên îro yên civaka Kuwêtê di hemû tebeqeyan de pir mezin in, teqez kir: Em ji van pirsgirêkan û ji awayê rêveberiya karûbaran dikişînin. Ev zordestî eşkere ye û ne tenê ez dibêjim; tu bal li mafên mirovan û tu bal li delîl û belgeyan nayê dayîn. Me her tim siyaseta ne-têkoşînê bi desthilatê re girtiye dest û dîroka me wisa bûye; me nedixwest bi desthilatê re bikevin têkoşîn û rûbirûbûnê, lê dîsa jî divê çi were kirin? Bi xemgîniyeke mezin, nêzîkatiya siyasî li Kuwêtê pêşerojeke xerab ji bo vî welatî hişyar dike. Rewşa Kuwêta îro ji bo hemû zarokên gel û hemû tebeqeyên civakê rewşeke xerab e û em ji Xwedê dixwazin vî welatî biparêze û kesên ku welêt ber bi hilweşînê ve dibin, neçar bike ku li awayê, siyaset û mekanîzmayên xwe binêrin.
Pirsgirêkên herêmê ji siyasetên Amerîka û Îsraêlê ne
Ayetullah Me'tûq di berdewamê de, bi gotina ku "Em bi hemdillah rêya xwe didomînin û niha li hewza zanistî mijûl in", teqez kir: Ya em dikin berdewamiya ders û berdewamiya dersdanê, hewldana nasîna Îslamê û danasîna Îslamê ye û înşallah em hewl didin rewş li welatên îslamî aram bibe. Îro hemû pirsgirêkên me ji Amerîka û Îsraêlê ne û mixabin beşeke mezin a ummeta îslamî meseleya Filistînê û meseleyên mezin ên îslamî ji bîr kiriye û îro berê xwe dide dijminê siyonîst û şeytanê mezin Amerîka. Em ji Xwedayê bilind dixwazin alîkariya vê dewleta pîroz a Komara Îslamî ya Îranê bikin, di bin rêberiya Îmam Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineî de, ku rêberiya têkoşîna li dijî istîkbara cîhanî û têkoşîna li dijî komployên siyonîstan û amerîkanan û hewldana ji bo yekîtîya ummeta îslamî û girêdana yekîtîya îslamî li ser milê wî ye.
Betalkirina nasnameya bi dehan hezaran kes bê tu hincetan
Ayetullah Me'tûq, bi gotina ku hemû çalakiyên me çandî bûne û em li hewza zanistî bi perwerdekirina taleban û perwerdekirina zanayên olî ji bo belavkirina Îslamê û belavkirina çanda olî mijûl in, teqez kir: Me li ser têkiliyê bi hemû tebeqeyên civaka Kuwêtê xebitî ye û bi hemdillah têkiliyên me yên baş bi hemû komên civaka Kuwêtê re hebûne. Civaka Kuwêtê civakeke sunnî û şî'e û bi hev ve girêdayî ye. Di serdema borî de jî birayên me di Meclisa Ummetê de her tim bi paqijî û îxlasê ji bo vî welatî dihatin nasîn û ji vî welatî re xizmet kirine; îro ew di bin çavdêriyê de ne: birayê me yê hêja Seyid Ednan Abdulsamed, Ehmed Larî yê bi navê Dîroka Neteweyî tê nasîn, Xelîl Ebu, Hanî Şems Mubarek El-Necade û yên din, birayê Salih Aşûr ku Xwedê wî biparêze. Ev hemû bi xizmetkirina ji welat û hewldana ji bo berjewendiyên gel û xizmetkirina ji welat di hemû tebeqeyan de têne nasîn. Me ne tenê ji bo xizmetkirina şî'eyan xebitî ye, belê di borî de ji bo xizmetkirina Kuwêtê xebitî ye û desthilatdarên berê jî di nav de Şêx Sebah El-Ehmed û yên din bi vê yekê şahidî dane ku me ji bo yekîtîya neteweyî xebitî ye. Me bingehî ji bo çareserkirina pirsgirêkên heyî hewl da; dema ku li Behreynê pirsgirêk çêbûn, ji me alîkarî xwestin ku em pirsgirêkên Behreynê çareser bikin û me di vî warî de bi wan re hevkarî kir û çend caran çûn Behreynê da ku krîzên heyî kontrol bikin, lê mixabin qîmet pê nehat dayîn û mixabin bi me re bi heman ruhiya teyfî û heman têkoşînê re rûbirû bûn. Ev siyaset ji bo tu kesî, di nav de ji bo dewleta Kuwêtê, ne bi berjewendî ye.
Wî, di bersiva pirsa derbarê tawanên hatine raberkirin ên li ser piştgirîya terorîzmê û endamtiya di rêxistineke terorîst de, teqez kir: Ev tawan pir in; Kuwêt şahidî dide ku Seyid Ednan Abdulsamed û Ehmed Larî û kesên bi wan re bûn, nûner bûn ku ji bo xizmetkirina Kuwêtê xebitîn û yekîtîya neteweyî parastin û dirûşma wan her tim parastina yekîtîya neteweyî bû. Wan ji hemû destkeftiyan parastin û hewl dan ku di pêşkeftina Kuwêtê de behrdar bin. Birayên me, heta dema ku hinek ji wan ketin nav hikûmetê, hemû şahidî didin paqijiya wan; me wezîr hebûn ku ji paqijtirîn wezîran bûn û destê wan ber bi mal û diziyê û tiştên wisa ve neçû.
Ayetullah Me'tûq derbarê bihara erebî û roleya dewleta Kuwêtê de teqez kir: Dewleta Kuwêtê bi rastî di hewldana kontrolkirina ya li Behreynê de bi me re role hebû. Bi giştî, bi hemdillah dîroka me hewceyî axaftinê nîne; dîroka me şahidê rojên destdirêjiya Sedam li Kuwêtê ye. Dema ku Sedam destdirêjî li Kuwêtê kir, helwesta me ew bû ku me xwîn da û şehîd da ji bo Kuwêtê û heta niha helwesta me wisa ye, lê bi xemgîniyeke mezin ev tişt qîmet pê nehat dayîn û rûbirûbûneke ne-erênî û nerast pêk hat.
Wî, bi gotina ku îro rewşa tevahiya civaka Kuwêtê binêrin, teqez kir: Hejmara nasnameyên hatine betalkirin ne yek û du kes in, ne hezar û ne du hezar û ne deh hezar û ne bîst hezar û ne sed hezar kes in; ev betalkirina nasnameyê ya bêhincet malbatên ku ji nîmetên Kuwêtê sûd digirtin kirine malbatên feqîr ku îro tu penageh nînin. Ev bi çi hincetê ye? Û ev ne tenê bi tebeqeyeke taybet ve sînordar e, belê hemû tebeqeyên civaka Kuwêtê digire. Îro girtinên ku di çarçoveya tengavkirin û kînbaziyê de pêk tên, girtina tebeqeyeke taybet nîne; gelek nûnerên neteweperwer ji şî'e û sunnî îro di girtîgehan de ne; gelek kesên ku xwedî dîrok in û dîroka wan tê şahidîkirin, di girtîgehan de ne. Îro ev rewşa Kuwêtê ye. Kî vê dosyayê ji pişt perdeyê birêve dibe? Bi her awayî, em bawer dikin ku divê karûbar biguhere û em hêvî dikin ku karûbar ber bi baştir ve biguhere û em hêvî dikin ku kesên ku van siyasetên nerast birêve dibin, binêrin û civakê bigirin û ji bo afirandina yekîtîya neteweyî hewl bidin, li şûna vê belavbûnê ya ku em li Kuwêtê tecrûbe dikin û van pirsgirêkên ku li Kuwêtê dest pê kirine û ne tenê di rêya çareseriyê de ne, belê mixabin di rêya zêdekirina pirsgirêk û êşên ku civaka Kuwêtê ji wan dikişîne de ne.
Hêza dadwerî ya Kuwêtê amûra dadgehkirina neadil e; tu mafên mirovan nîne
Ayetullah Me'tûq, bi gotina ku "li Kuwêtê tu dadwerî û dadgehkirina adil tune", teqez kir: Hêza dadwerî di destê dewletê de ye û amûra tengavkirinê ye. Dadwer di hêza dadwerî ya Kuwêtê de mixabin paqijî nînin û tu bala sade li mafên mirovan nayê dayîn. Hêza dadwerî bi rastî îro amûra zordestiyê ye, ne rêyek ji bo pêkanîna dadmendiyê. Mixabin îro hêza dadwerî ji bo tengavkirina her kesê ku li wan nayê û her kesê ku berê bi wan re pirsgirêk hebûne, dixebite. Îro Kuwêt ji bo mirov û welatiyê Kuwêtî tu qîmet tu qîmet nade!
Wî, di bersiva pirsa derbarê pêşerojê û îhtimala an gengaziya têkoşînê bi dewletê re, teqez kir: Em ji Xwedê dixwazin karûbar çareser bibin. Heta niha siyaseta me têkoşîn û rûbirûbûn bi desthilatê re nebûye û em di wê de berjewendî nabînin; lê em nikarin ya ku diqewime qebûl bikin û em ji Xwedê dixwazin rewş ber bi baştir ve biçe.
Gotî ye ku dadgeha cezayê ya Kuwêtê heman hefteyê Ayetullah Şêx Huseyn Me'tûq zanayê şî'e û du kesên din ji çalakvanên olî û çandî yên vî welatî bi hincetên vala di nav de piştgirîya Komara Îslamî ya Îranê û têkiliya bi Hizbullahê Libnanê re bi îdamê mehkûm kir.
...........
Dawiya peyamê
Etîket:
-
Ayetullah Me'tûq
-
Kuwêt
-
Şî'eyên Kuwêtê
-
Çavkaniya bihara erebî
-
Bihara erebî
-
Şerê Îran û Amerîka
-
Welatên herêmê
-
Şî'eyên Behreynê
-
Dadgeha Kuwêtê
Your Comment