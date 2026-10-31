Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Seyîd Abbas Eraqçî, Wezîrê Derve yê Îranê, di bersiva gotinên dawî yên Serokwezîrê Almanyayê de, di medyaya civakî de nivîsand:
«Êdî tu xetên sor wê nemînin.»
Wezîrê Derve zêde kir:
Dema ku sala borî êrîşên asmanî yên Amerîka û Îsraîlê li ser Îranê dest pê kirin, birêz Merz pêşwaziya van êrîşan kir.
Wî gotibû: «Ew karê qirêj ê Ewropayê dikin.»
100 milyar euro li hemberî lêdana giran û wêranker a ku hêzên çekdar ên bihêz ên Îranê dê li wan bixin, kesên ku wêrek bibin destdirêjiyê li ser gelê me bikin, tiştek nîne.
Eraqçî tekez kir:
«Êdî tu xetên sor wê nemînin.»
……………
Dawiya nûçeyê/
Your Comment