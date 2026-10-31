Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Şaredariya El Xelîlê jî di daxuyaniyekê de ragihand, piştî berdewamiya van êrişên leşkerî, hejmara awareyên vî bajarî gihîştiye 4 hezar û 969 kesan ku 780 malbat tê de ne. El Xelîl di du rojên destpêkê yên operasyona leşkerî de, bûye şahidê koçkirina bi darê zorê ya berfireh a bi sedan filistînî, wêrankirina mal, binesazî û dikanan, wêrankirina binesaziyan û veguherîna hin malên xelktêde bo bargehên leşkerî û bilindkirina alayên Rejîma Siyonîst li ser wan. Li gorî daxuyaniya Rêxistina Karûbarên Girtiyên Filistînî, leşkerên siyonîst ji roja Îniyê ve heta Duşemiyê 85 welatiyên filistînî li parêzgeha El Xelîlê girtine.……………
Dawiya nûçeyê/
Your Comment