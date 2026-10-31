Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Fermandarên payebilind ên hêzên çekdar bi Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî, fermandarê bilind ê giştî yê hêzan, re hevdîtin kirin.
Rêberê Şoreşa Îslamî di vê hevdîtinê de, «amadebûna leşkerî ya bi hişmendî ji bo rûbirûbûna bi
hêzeke mezin li hember dijminan» wekî yek ji pêdiviyên «pêşîlêgirtina herî zêde ya gefan» destnîşan kir û biryar da ku her ast û cureyekî gefê divê bi bersiveke bilez û bibandor, bêyî tu sînorên erdnîgarî, were bersivandin.
Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî diyar kir: «Heke dijminan careke din êrîşên leşkerî an terorîstî dest pê bikin, ev hêzên çekdar ên Komara Îslamî û gelê Îranê ne ku dem û şertên bidawîhatina wan diyar dikin.»
Fermandarê Giştî yê Hêzan herwiha li ser xurtkirina avahiya îstîxbarata leşkerî, kûrkirina berevaniya xwecihî di her du qadên «doktrîn» û «taktîk» de, pêşxistina şiyanên nûjen ên berevaniyê û ewlehiyê bi karanîna teknolojiyên nû, û xurtkirina hêza manewî û ruhê cîhadî tekez kir. Wî herwiha girîngiya hewldanên bêrawestan ji bo dabînkirina pêdiviyên jiyanî û piştgiriya hêzên çekdar destnîşan kir.
Di beşeke din a rêwerzên Fermandarê Giştî yên Hêzan de, biryar hate dayîn ku lîsteya armancan wisa were nûvekirin ku hemû cureyên sermayeyên maddî û nemaddî yên dijminê Amerîkî û Siyonîst di nav çarçoveya armancên hêzên çekdar de bin.
Wî piştgiriya neteweyî ji bo hêzên çekdar wekî yek ji bingehên sereke yên pêşîlêgirtina gefên biyaniyên dijî Îranê û mercenêrên wan ên navxweyî bi nav kir.
Wî zêde kir: «Amadebûna heşt mehî ya gelê ji nû ve rabûyî li meydanan, domandina Parastina Pîroz a heşt salî ye. Ev amadebûn, li gel berxwedana hêzên leşkerî, polîs û Basîc, parastina yekitiya axa Îranê û pergala Îslamî kiriye û dê berdewam bike.»
Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî, bi spasdariya ji berxwedana hişmend a Eniya Berxwedanê li welatên cuda, yekîtiya qadên cuda wekî guhêbareke diyarker û bi bandoreke stratejîk di avakirina nîzama nû ya siyasî û ewlehiyê li Rojavayê Asyayê de destnîşan kir. Wî hêvî xwest ku ev nîzama nû bibe bingehek ji bo yekîtiya her ku zêdetir a gel û hikûmetên Îslamî û avakirina şaristaniya nû ya Îslamî.
Serleşker Abdullahî, Serokê Stêda Giştî ya Hêzên Çekdar; Emîr Serleşker Hatamî, Fermandarê Giştî yê Artêşê; û Serleşker Wehîdî, Fermandarê Giştî yê Sepaha Pasdaran a Şoreşa Îslamî, di hevdîtina xwe bi Fermandarê Giştî yê Hêzan re, raporên xwe li ser rewşa amadebûna parêzvanên welat li peravên Kendava Farisî, herêmên operasyonê yên Tengava Hurmuzê, Deryaya Ummanê û sînorên bakurrojavayî û başûrrojhilatê welat pêşkêş kirin.
Wan herwiha raporek li ser zêdebûna gelek caran a hilberîna cureyên cuda yên cebilxaneyê û çekên nasînê, piştgiriyê û şerê leşkerî pêşkêş kirin.
Fermandarê Giştî yê Hêzan, bi nîşandana kêfxweşiya xwe ji çalakiyên hatine kirin, ji fermandarên payebilind ên leşkerî xwest ku spas û razîbûna wî bigihînin hemû hêzên leşkerî, polîs, Basîc, karmendên van saziyan, Wezareta Berevaniyê û malbatên wan ên hêja.
………………….
Dawiya nûçeyê
Etîket:
- Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî
- Rêberê Şoreşa Îslamî
- Fermandarê Giştî yê Hêzan
- Hêzên çekdar
- Îran
Your Comment