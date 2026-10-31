Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Pirtûka bi navê A Sacred Covenant: Essays on Family Ethics in Islam and Christianity (Ahde Pîroz: Lêkolînên li ser Etîka Malbatê di Îslam û Mesîhiyetê de) di meha Cotmehê ya 2026an de li Kanada weşand. Ev berhem wekî mînakeke hevkariya zanistî ya jinên Misluman û Mesîhî di warê etîka malbatê û diyaloga dînî de tê qebûlkirin.
Taybetmendiya sereke ya vê pirtûkê, avakirina çembereke zanistî ya jinan e ku ji sînorên dînî û çandî derbas dibe. Heft xwenêra pîşespiyê bi nêrînên cuda, li ser cihiyê jinan, diyabûn, zewac, pakî (iffet), perwerdekirina zarokan û kêşiyên malbata îro, nêrînên xwe pêşkêş kirine. Ev xwenêr, ji bilî nivîsandina gotaran di civînek zanistî ya hevpar de, di vê mijarê de di navbera xwe de danûstandina ramanên xwe jî kirine.
Di amadekirina vê berhemê de, jinên pîşespiyê yên ku ji navendên zanistî yên Îran, Îtalya, Rûsya û Sêrbîya ne, beşdar bûne: Jasinta Vegas (stêdar û mamosteya teolojiya Katolîk li Zanîngeha Papî Santo Tomas Akwinas li Romayê); Elena Sergine Rogatina (mamosteya Dibistana Zanistî ya Ortodoks a Kazanya li Rûsyayê); Maria Stajic (xwenêra Sêrbî, Mesîhiya Ortodoks); û Narges Roudgar, Seyîde Fatîma Ahmadî, Meryem Sahaf û Razîyê Şamli (xwenêrên Îranî yên di warê lêkolînên Îslam û malbatê de), beşdarî amadekirina vê berhemê bûne. Mamosteyên navendên zanistî yên Îran, Îtalya, Rûsya û Sêrbîya di vê hevkariyê de amade bûne.
Ev pirtûk di çarçoveya konferansa duyemîn a navneteweyî ya “Lêkolînên Bavisî yên Etîka di Îslam û Mesîhiyetê de” û bi navendiya “Pêşketgeha Zanist û Çanda Îslamî” hat amadekirin û weşandin. Yek ji taybetmendiyên sereke ya vê berhemê, hevkariya zanistî ya navneteweyî ye; li ser pişta pirtûkê nîşana Zanîngeha Papî Santo Tomas Akwinas (Îtalya), Dibistana Zanistî ya Ortodoks a Kazanya (Rûsya), Enstîtuya Îbn-Sînayê ya Moskowê û Enstîtuya Diyaloga Îslam û Mesîhiyetê, ligel nîşana Pêşketgeha Zanist û Çanda Îslamî hat nîşandan.
Bi weşandina pirtûkê re, ev berhem li firoşgehên navneteweyî yên navdar ên wekî Amazon, Walmart, ThriftBooks (Amerîka), Readings (Austrîlya), Orell Füssli (Swîs) û IBS (Îtalya) û gelek firoşgehên din ên cîhanî ji bo kirîn an jî daxistina (order) pirtûkê hat naskirin.
Weşandina “Ahde Pîroz” ji vê aliyê ve girîng e ku jinên Misluman û Mesîhî, ne tenê wekî mijarên lêkolînên dînî, lê wekî xwediyên raman û çalakên diyaloga navbera dînên cuda, li dijî hev hatine cem hev, da ku ji feydeyên hevpar ên du kevneşopiyên dînî ji bo bersivdana pirsgirêkên malbatê biparêzin.
Ev pirtûk bi zimanê Îngilîzî û bi ŞAP (ISBN) 9781778990632 li Kanada weşandiye.
…
Dawiya peyamê /
Lîsteya Têgehan (Tags):
Îslam_û_Mesîhiyet
Mesîhiyet
Çanda_Îslamî
Îtalya
Îran
Amazon
Your Comment