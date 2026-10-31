Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Generalê Duyem Ekremînîya di peyameke bi rêya şebekeya civakî ya X`ê da amajeyî rabhorîya reş a Serokomarê Amerîkayê di warê bêbextîya himber dîplomasîyê kir û nivîsî: Artêşa Komara Islamî ya Îranê bawerîya xwe li kiryarên dijmin nayne u guh nadê u bêrawestan amadebûna xwe ya rezmê jorda dibe.
Generalê Duyem Ekremînîya tekez kir ku hêzên çekdar ên Îranê liv u tevgerên Amerîkayê li rojavaya Asyayê tam tên şopandin u hişyarî da: Heke Serokomarê Amerîkayê careka din bi gefê u razîkirina sîyonîstan şerûtîyeke din li navçeyê bi rê bixe, bê guman dê agirê şêrr erdnigarîyeek berfiretir bigire ber xwe ş bidawîhanîna şêrr jî dê ne bi destê wî be.
………..
Dawîya Peyam/
Your Comment